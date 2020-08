Die Demontage von Amerikas „Top-Virologen“ Gute Nachrichten: Fauci ist raus und der gesunde Menschenverstand kehrt vielleicht zurück

18. August 2020

Die Aufnahme von Dr. Scott Atlas in Trumps Corona-Taskforce macht Hoffnung

von Ron Paul

In diesen Tagen scheint es nicht viele gute Nachrichten zu geben. Die Menschen sind nach wie vor in Panik wegen des Coronavirus, die Regierungen treten im Namen des Kampfes gegen das Virus immer noch die bürgerlichen Freiheiten mit Füßen, die Wirtschaft – die bereits am Rande des Zusammenbruchs steht – ...