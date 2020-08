Die politische und mediale weltweite Agenda hinter Corona Vereint gegen Corona Fake News: Herzlich gerne ziehe ich mit Ihnen andere Saiten auf, Herr Koch

17. August 2020

Eine Erwiderung

von Axel B.C. Krauss

Ob es nur an einem politisch radikalisierten Gemüt liegt, der devoten Hingabe an den totalitären Zeitgeist oder vielleicht bloßer Unkenntnis der Sachlage, weiß ich nicht. Jedenfalls schreibt Matthias Koch in seinem Artikel „Die Corona-Kurven steigen – sind wir noch zu retten?“ („Redaktionsnetzwerk Deutschland“, 15.8.2020):

„Wie in den USA treiben Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker mittlerweile Menschen aus der verunsicherten Mitte in die Defensive. Es wird Zeit, neue Saiten aufzuziehen in der Auseinandersetzung mit Maskenverweigerern und Infektionsschutzgegnern.“

Herzlich gerne, Herr Koch. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass endlich andere Saiten aufgezogen werden müssen – vor allem gegenüber der kriminellsten Regierung in der Geschichte dieses Landes seit 1945 sowie einer „Mainstream-Presse“, die ihren Job schon seit langer Zeit nicht mehr nur nicht richtig macht, sondern teilweise sogar bewusst lügt, sich selbst zur fünften Kolonne des Staates degradierte, als Durchlauferhitzer für Propaganda fungiert und dabei eminent wichtige Informationen zu Corona schlichtweg ignoriert, sprich totschweigt. Man könnte auch von Zensur sprechen.

Zunächst möchte ich Sie als Qualitätsjournalisten darum bitten, von – lassen Sie uns als erwachsene Menschen bitte Klartext miteinander reden – dümmlichen Totschlagvokabeln wie „Rechtspopulist“ und „Verschwörungstheoretiker“ in Zukunft vielleicht lieber abzusehen. Schließlich diskreditiert man sich als Qualitätsgarant selbst, wenn man einfach alle Kritiker der im Rahmen der „Eindämmung“ des Technokraten-Traumbefeuchters namens Corona der Bevölkerung aufoktroyierten Maßnahmen in denselben Topf wirft, ungeachtet der jeweiligen fachlichen Kompetenz. Oder am besten gleich – wie vom Mainstream gewohnt – nazifiziert.

Gestatten Sie mir, Ihnen einige Beispiele zu liefern.

Nehmen Sie zum Beispiel Hitlers heimliche Geliebte, Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, Virologin und Immunologin der Universität Würzburg (in einer Live-Telefonschalte mit dem „Corona-Ausschuss“): „Wobei bisher ja überwiegend die eben schon angesprochene PCR-Diagnostik gemacht wird, was ja kein immunologischer Test ist, sondern nur ein Nukleinsäure-Nachweis. Er multipliziert nur einen kleinen Gen-Abschnitt aus einer ausgewählten Region des Virus, ohne sagen zu können, ob das Full-Length-Virus überhaupt vorhanden ist. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Sie messen ausschließlich, ob da noch eine Nukleinsäure vorhanden ist, genauso wie die Forensiker zum Beispiel nachweisen, ob da irgendwelche Genspuren von irgendjemandem vorhanden sind, was aber nichts mit lebenden Zellen, aktiven Viren oder irgendeiner Krankheit zu tun hat. Der Effekt der PCR-Tests kann nachweisen, dass die Nukleinsäure dieses Virus – wenn der Test ausreichend spezifisch ist – in dem Patienten gefunden wird, kann aber noch nicht sagen, ob das Virus replikationsfähig ist, sich also in dem Wirt tatsächlich vermehrt und kann auch nichts darüber aussagen, ob der Patient dann ursächlich krank wird mit diesem Virus. Es ist eine Korrelation – wenn jemand krank ist, die Erkältungs- und die Krankheitsanzeichen hat und eben einen sehr hohen Nachweis für die Nukleinsäure, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass das Virus ursächlich dabei ist, aber die vielen, die positiv sind ohne Symptome – da kann man gar nicht sagen, sind die wirklich von einer großen Viruslast befallen oder nicht. Die haben praktisch auf der Oberfläche des Abstriches dieses Virus-RNA; das heißt noch nicht, dass es in den Zellen drin ist und es heißt eben auch noch nicht, dass da eine intakte, lebende – also lebend ist ein Virus ja sowieso nicht – und vermehrungsfähige Viruslast vorhanden ist. Das kann man mit dem Test so nicht nachweisen.“

Oder nehmen Sie die Aussagen von Hitlers Privatsekretär, Dr. Sucharit Bakhdi. Oder die Braunhemden unter anderem die „Association of American Physicians and Surgeons“ (Vereinigung der amerikanischen Ärzte und Chirurgen), die in einem umfangreichen Artikel, den ich kürzlich für ef ins Deutsche übersetzt hatte, zusammen mit vielen anderen Fachleuten zu dem Ergebnis kamen, dass das Tragen einer Maske nicht sonderlich sinnvoll sei.

Als letztes Beispiel seien die rechtsextremen Reichsflugscheibensammler des „New England Journal of Medicine“ genannt, die zu folgendem Schluss kamen: „Wir wissen, dass das Tragen einer Maske außerhalb von Gesundheitseinrichtungen, wenn überhaupt, nur wenig Schutz vor Infektionen bietet. In vielen Fällen ist der Wunsch nach einer weit verbreiteten Maskierung eine reflexive Reaktion auf die Angst vor der Pandemie.“

Moment, einen hab’ ich noch. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Folgen der Berliner Großdemo vom 1. August werfen. Niederschmetterndes Ergebnis: Von allen Teilnehmern sind 111 Prozent infiziert, 322 Prozent gehen nun am Stock und 666 Prozent sind verstorben. Schlimm.

Dabei will ich es belassen, damit dieser Text nicht zu lang wird.

Geehrter Herr Koch, ich habe eine Nichte und einen Neffen. Und wenn ich daran denke, welch schwerwiegenden Folgen, vor allem wirtschaftliche, die bisherige gründlich verlogene und hochkriminelle „Corona-Politik“ diesen beiden Menschen bereits aufgebürdet hat, spüre ich in der Tat das dringende Bedürfnis in mir aufsteigen, „andere Saiten“ aufzuziehen. Es handelt sich hier um ein Verbrechen an Millionen von Menschen, nicht weniger.

Sollten Sie sich versucht fühlen, mich als „rechten Verschwörungstheoretiker“ zu verunglimpfen, kein Problem: Denn ich kann beweisen, und zwar unter Vorlage entsprechenden Dokumentarmaterials, dass hinter dieser „Pandemie“ eine viel größere, umfassendere und weltweite Agenda steht, die letztendlich zu einer „Weltregierung“ führen soll, einer globalen, totalitären Technokratie, dem, was Aldous Huxley als „Wissenschaftliche Diktatur“ bezeichnete. Nicht umsonst sagte Bill Gates in einem Interview wortwörtlich, zur Bekämpfung dieser Pandemie sei „eine Weltregierung“ hilfreich. Nicht umsonst stand dasselbe im „Spiegel“ – Zitat: „Wir brauchen eine Weltregierung“ –, bevor diese Schlagzeile schnell wieder geändert wurde. Nicht umsonst sprachen zahlreiche Politiker von Angela Merkel über Dr. Wolfgang Schäuble bis Emanuel Macron bereits öffentlich von der Notwendigkeit einer „Global Governance“ – einer Weltregierung –, und nicht umsonst erschienen Artikel mit Titeln wie „Eine Weltregierung für den Klimaschutz?“ (auf der Website des Goethe-Instituts). Sollte Ihnen das noch nicht genügen, so werde ich sie gerne mit einer Vielzahl weiterer Zitate und Quellenangaben versorgen.

Was hier gerade geschieht, könnte man auch als Fake-News-Terror bezeichnen. Man könnte sogar schon von massenmedialem Psychoterror sprechen – einem gegen die Bevölkerung gerichteten. Durch unentwegtes Schüren von Angst und Hysterie. Durch gefälschte Statistiken, durch manipuliertes Zahlenmaterial.

Ich kann ferner beweisen – auch das hieb- und stichfest –, dass diese „Pandemie“ außerdem der Verschleierung schwerer wirtschaftlicher Rezessionen dient, die nicht Corona geschuldet sind, sondern einem Geldsystem, das – und das ist eine finanzmathematische Gewissheit – langfristig gesehen nur in ökonomischen Verfall, hohe Arbeitslosenquoten, menschliche Not und wahrscheinlich auch – leider – gesellschaftlichen beziehungsweise zivilisatorischen Niedergang münden kann. Dazu allerdings brauche ich noch nicht mal irgendwelche Dokumente – ein Blick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts genügt völlig. Lassen Sie uns inständig beten und hoffen, dass ich nur ein durchgeknallter „Doomsday-Prophet“ bin und es nicht so weit kommen wird.

Nicht zufällig ist in der Propagandapresse unentwegt von der „Corona-Rezession“ die Rede. Als hätte ein Virus das alles verursacht. Das ist und bleibt falsch. Es waren umgekehrt die völlig überzogenen Maßnahmen der Regierung – nicht nur der deutschen übrigens –, die eben erwähnte, aufgrund eines betrügerischen Geldsystems ohnehin unvermeidliche wirtschaftliche Schäden noch verstärkten, indem sie Raketentreibstoff auf eine eh schon seit längerer Zeit schwelende Glut gossen, damit die hohen Herrschaften – man munkelt, es seien „Volksvertreter“ – sich bloß keine unangenehmen Fragen stellen lassen müssen.

Genau das wäre nämlich geschehen, wenn diejenigen Menschen, die das alles werden bezahlen müssen, also die „breite Masse“, statt mit Corona-Agitprop mit der Wahrheit darüber konfrontiert worden wären. Das glauben Sie nicht? Sie halten das für eine „Verschwörungstheorie“? Dann bitte ich Sie darum, sich noch einmal die Schlagzeilen der letzten vier bis fünf Jahre anzuschauen. Immer und wieder wurde vor drohenden wirtschaftlichen Einbrüchen und Rezessionen gewarnt. Mit Corona hat das nur insofern zu tun, als dass diese angebliche Pandemie als Brandbeschleuniger einer Entwicklung fungierte, die bereits lange davor eingesetzt hatte. An dieser Tatsache kommen Sie nicht vorbei.

Die Grenze des Zumutbaren und Akzeptablen wird allerdings weit überschritten, wenn es um unschuldige Kinder geht. Man braucht kein Fachmann zu sein, man muss nicht Medizin studiert haben, um sich die völlig berechtigte Frage zu stellen, wie ein Kind, das den ganzen Schultag lang eine Maske tragen soll – was schon nach recht kurzer Zeit zu einem verringerten Sauerstoffgehalt im Blut und somit im Gehirn führen kann –, sich eigentlich noch auf den Lernstoff konzentrieren soll. Ganz zu schweigen von den anderen gesundheitlichen Folgen, die das dauerhafte Tragen einer solchen Maske nach sich ziehen kann.

Ja, es ist an der Zeit – vor allem für die Bürger dieses Landes –, andere Saiten aufzuziehen, wenn ein Haufen skrupelloser Technokraten ein schweres Verbrechen an Kindern zu begehen gedenkt. Unter dem Vorwand, dies diene lediglich dem Schutz ihrer Gesundheit. Sie wollen wissen, worum es dabei wirklich geht? Um möglichst frühzeitige Indoktrination. Darum, sich möglichst fügsame Knechte heranzuzüchten, die alles abnicken und schlucken, was der Führer befiehlt. Schließlich sind Kinder besonders „formbar“. Die ideale „Knetmasse“, um den gehorsamen Staatssklaven der Zukunft zu basteln:

„Ernährung, Injektionen [sic!] und Anordnungen werden schon von frühem Alter an kombiniert werden, um die Art von Charakter und die Sorte von Auffassungen zu schaffen, welche die Behörden als wünschenswert erachten, wodurch jede ernsthafte Kritik an den Herrschenden psychologisch unmöglich gemacht werden wird.“ – Bertrand Russell, Fabian-Sozialist und malthusianischer Ideologe, aus seinem 1953 erschienenen Buch „Wissenschaft wandelt das Leben“.

Falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten: In diesem Land entsteht gerade ein totalitärer Polizeistaat, spärlich verkleidet als Gesundheitswächter. Dieses Land wird gerade wirtschaftlich gezielt vor die Wand gefahren, es werden bewusst Arbeitsplätze vernichtet. Denn mit „Hilflosigkeit“, „Kopf- und Konzeptlosigkeit“ und anderen irreführenden Phrasen zur Desinformation der Bürger hat das nichts zu tun. Ich bin ein Spinner, stimmt’s? Ich sauge mir das alles aus den Fingern, richtig? Dann lassen Sie mich bitte – ich hatte das schon öfter vorgebracht, offenbar vergeblich – einen ehemaligen Präsidenten des Internationalen Währungsfonds, IWF, zitieren. Der gute Mann hieß Jacques de Larosière und dieser sagte auf einer Konferenz in Belgrad am 30.9.1979, in Zukunft ginge es um die

„... Neuordnung der Welt auf Kosten einer Schrumpfung des Arbeitsniveaus und des Lebens in den industrialisierten Ländern.“

Und was hat man durch die Maßnahmen zur „Pandemie“-Bekämpfung erreicht? Nun, genau das: eine Schrumpfung des Beschäftigungsniveaus und des Lebens, sowohl des öffentlichen als auch des privaten, wenn man die teils sehr schweren psychischen Folgen des Lockdowns für viele Menschen, über die bereits berichtet wurde (und leider auch weiter berichtet werden wird), hinzuzieht. Doch das ist sicher nur reiner Zufall – wie immer ...

Ich möchte Ihnen außerdem wärmstens die Lektüre eines herausragenden Artikels empfehlen, der die zugrunde liegende Agenda sehr akkurat und leicht verständlich beschreibt. Der Beitrag erschien auf der Website des Mises-Institutes und wurde auch von ef verlinkt. Titel: „Vom Lockdown zum ‚Großen Neustart‘“. Darin beschreibt der Autor, Dr. Antony P. Mueller, die wichtigsten „Programmpunkte“ dieses „Great Reset“, der nun politisch erzwungen werden soll.

Sollten Sie weitere Fragen zur Agenda haben, die hinter Corona steht, können Sie mich natürlich jederzeit fragen. Ich stehe mit meiner Expertise gerne zur Verfügung. Und zum Schluss noch ein kleines Schmankerl:

„Diktatoren der Vergangenheit haben ihren Willen durch Gewalt und Gewaltandrohung durchgesetzt. Ihr Hauptmittel, an der Macht zu bleiben, war der Terror. Die wissenschaftlichen Diktatoren der Zukunft, das heißt der Typ von Diktatoren, den ich in meiner schönen neuen Welt beschrieben habe, wird, glaube ich, den Terror vermutlich nicht anwenden. Diese Diktatoren werden vom Terror Abstand nehmen, nicht etwa, weil sie menschlicher wären als die Diktatoren der Vergangenheit. Sondern einfach deshalb, weil Terror relativ wirkungslos ist. Ich glaube, dass wissenschaftliche Diktaturen sich verschiedener wissenschaftlicher Mittel bedienen werden, durch die man Menschen manipulieren kann. Wir wissen heute wesentlich mehr über die Funktion des Nervensystems als früher. Früher wusste man intuitiv und aus Erfahrung, wie man Menschen wohl am besten manipuliert. Heute aber weiß man aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, wie man Menschen am besten dazu bringt, ihre Versklavung zu lieben. Das war genau das, was ich in meiner schönen neuen Welt herausstellen wollte. Ich fürchte, dass mit den wissenschaftlichen Diktaturen der Zukunft die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung gehen wird. Das heißt, es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind. In der aber die Seelen der Massen so manipuliert werden, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben werden. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen und hassen sollten. Aber durch Seelenmanipulation werden sie dazu gebracht, sie zu lieben.“ – Aldous Huxley, Mitglied der „Fabian Society“.

Also, liebe Kinder – lernt, durch „Injektionen“ sowie das Tragen von Masken eure Knechtschaft zu lieben. Es dient doch nur dem Schutz eurer Gesundheit. Versprochen.