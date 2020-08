Florian Schroeders Rede bei Anti-Corona-Demo in Stuttgart Staatsbückling stellt sich selber bloß

13. August 2020

Das einzig „Irritierende“ an seiner Rede war der unbedingte Gehorsam gegenüber fragwürdigen politischen Entscheidungen

von Axel B.C. Krauss

Na, da hat die Failstream-Presse sich ja wieder selber einen Napf mit Schokoladenplätzchen und warmer Milch hingestellt: Seht mal, einer der Unseren tut genau das, wofür wir schon lange bekannt und zu Recht verschrien sind – den Bauchredner der Regierung spielen und allen Ernstes erwarten, dass ihn dafür etwas anderes erwartet als Buhrufe.

Und was sollte das nun beweisen? Das Buhrufe ein Zeichen von „Intoleranz“ sind? Aber nicht doch. Schließlich sind auch sie von der Meinungsfreiheit gedeckt: Selbstverständlich habe ich das Recht, jemanden auszubuhen, wenn mir sein politisch einprogrammiertes ferngesteuertes Gequassel gegen den Strich geht. Wenn mich das nicht ganz unberechtigte Gefühl beschleicht, es statt eines Individuums mit eigenem Kopf, eigenem Denken und eigener Meinung mit einem Phrasenteddy einer Regierung zu tun zu haben, dem man nur auf den Bauch drücken muss – schon sagt er alles, was Herrscherkasten sich wünschen.

Ich kann schließlich auch nicht in die Köpfe der Demo-Teilnehmer gucken: Vielleicht haben die ja gebuht, weil sie den Schwindel bemerkt haben, dass also ein als Florian Schroeder verkleideter Drosten oder Lauterbach vor ihnen stand? Hätte ein besserer Maskenbildner hier Abhilfe schaffen können? Who knows.

Soll ja öfter vorkommen, dass gebuht wird: bei Fußball- oder Tennisspielen, wenn Schiedsrichter eine falsche Entscheidung treffen, bei Auftritten Angela Merkels, schlechten Konzerten und dergleichen mehr. Und das soll jetzt großes Kino sein? Welch ein Quatsch. Wer sich über so was beklagt und darob gleich braune Horden am Horizont aufmarschieren sieht, sollte seinen Nachnamen in „Mimimi“ ändern.

Ich wünschte, ich könnte behaupten, die Rede, die Florian Schroeder – nach eigener Aussage Kabarettist – auf einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes hielt, wäre mit einigem guten Willen noch als „bauernschlau“ zu bezeichnen. Aber noch nicht mal dafür hat’s gereicht. Sie war, pardon, infantil.

Den Vogel abgeschossen hat der veröffentlicht-regierungsrechtliche Spaßvogel allerdings, als er die Anwesenden allen Ernstes fragte: „Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit?“, womit er natürlich auf die berühmt-berüchtigte Frage eines gewissen Propagandaministers anspielte. Reife Leistung: Die Meinungsfreiheit auf diese Weise ausgerechnet mit dem nationalsozialistischen Unrechtsregime in Verbindung bringen zu wollen, das jene massiv einschränkte, stellenweise gar ganz abschaffte. Und was wollte der Undichte damit sagen? Dass „totaler Krieg“ gleichzusetzen sei mit „totaler Meinungsfreiheit“? Dass jeder, der bestellte Provokateure wie ihn ausbuht, Nazi sei? Keine Sorge, Sie brauchen sich nicht zu erklären. So was ist mir schlicht zu doof, außerdem erwarte ich von den Regierungssprechern der ÖRs auch gar nichts anderes mehr. War ja nun wirklich nicht das erste Mal, dass ihr diese Nummer abzieht.

Vorschlag: Gehen Sie mal in einen Angelclub und sagen Sie „Angeln ist Schwachsinn“. Vertrauen Sie mir, die Reaktion wird nicht lange auf sich warten lassen. Wahrscheinlich würden Sie das dann ummünzen zum Beweis für die Intoleranz von Angelclubmitgliedern, wobei sie natürlich ein gewisses Phänomen namens „Gruppendynamik“ übersähen. Auch bekannt als menschlicher Herdentrieb, Cliquendenken usw. Das muss einem nicht gefallen, aber das ist die Wirklichkeit, in der Sie leben. Andererseits dürfte sich ja mittlerweile herumgesprochen haben, dass Journalisten des veröffentlichten Meinensollens hin und wieder dazu neigen, die Senderkantine mit der Realität zu verwechseln und Bundesdrucksachen mit dem Wort Gottes.

Sollten Sie das also mit einer bahnbrechenden Erkenntnis verwechselt und geglaubt haben, Sie hätten durch ihren Auftritt irgendjemanden „bloßgestellt“ oder irgendetwas „bewiesen“, muss ich Sie leider enttäuschen: Es war an Banalität nicht zu toppen.

Übrigens: Diese menschliche Gruppendynamik gibt es – nachweislich, da oft genug unter Beweis gestellt – ebenso unter den Funktionären und Haltungskommissaren der KPdSU (Kaderpresse der Sowestunion).

Um es also nochmal zu wiederholen: Begibt man sich auf eine Demonstration, deren Teilnehmer ihrem Unmut über politische Entscheidungen Luft machen, die sie für falsch halten, um denen dann zu erklären, man hielte sie selber für goldrichtig, darf man eher nicht erwarten, dass eigens für solche brillanten Aktionen ein Nobelpreis für Soziologie geschaffen wird. Siehe Angelclub. Weitere Beispiele werde ich Ihnen gerne liefern. Fahren Sie einfach zu einem Boxkampf, und wenn die Stimmung so richtig steigt, halten Sie ein Transparent hoch mit der Aufschrift: „Boxkämpfe schauen doch nur Volldeppen“.

Aus den gewonnenen Erlebnissen lässt sich gewiss eine soziologische Studie über den Rechtsextremismus unter Boxfans stricken, inklusive abschließender Empfehlung, mehr Finanzmittel des Bundes für den Kampf gegen Rechts bereitzustellen – garantiert.

No offense, aber: Meine Fresse nee.