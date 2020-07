Der Einkommensinvestor The City of London Investment Trust

12. Juli 2020

Von der Brauerei zum „Who is Who“ der britischen Wirtschaft

von Luis Pazos

Im Jahr 1858 ehelichte Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen, der spätere 99-Tage-Kaiser Friedrich III., Prinzessin Victoria von Großbritannien, das erste Kind der gleichnamigen englischen Königin und „Großmutter Europas“. Drei Jahre später, im Jahr 1861, krönte sich diesseits des Ärmelkanals Friedrichs Vater Wilhelm in der Schlosskirche von Königsberg eigenhändig zum König von Preußen. Jenseits desselben organisierte zeitgleich Thomas Cook, dessen Unternehmen 2019 in die Insolvenz schliddern sollte, die erste Pauschalreise nach Paris, entdeckte der Chemiker William Crookes das Element Thallium und gründeten die Gebrüder Calvert die City of London Brewery.

Als Sprosse einer jahrhundertealten Brauerdynastie verstanden sie ihr Handwerk. Die Sudkessel liefen auf Hochtouren und die Geschäfte so gut, dass sie einen Wettbewerber nach dem anderen schlucken konnten. Um dem Markensammelsurium Herr zu werden, wurde das Unternehmen im Jahr 1931 umstrukturiert und entsprechend der neuen Rechtsform in City of London Brewery Trust umbenannt. Im Jahr 1970 erwarb die Investmentfirma Touche Remnant den Trust, der zu diesem Zeitpunkt bereits breit gefächert investiert war und in dem die Getreideveredelung nur noch ein Bruchteil des Geschäfts ausmachte. Elf Jahre später erhielt der Trust schließlich seinen heutigen Namen, im Jahr 1992 wurde Touche Remnant von der Vermögensverwaltung Henderson Global Investors mit Hauptsitz in London erworben. Aufmerksamen Lesern dieser Kolumne dürfte Letztere geläufig sein, verwaltet sie doch ebenfalls die im Pazifikraum aktive Beteiligungsgesellschaft Far East Income Limited (siehe ef 200).

Wie auch sein pazifischer Vetter firmiert der City of London Investment Trust als börsennotierter Fonds britischen Rechts. Der Trust-Status sichert dabei die Steuerfreiheit der Erträge, verpflichtet den Fonds im Gegensatz dazu jedoch auch, mindestens 85 Prozent der vereinnahmten Dividenden und Zinsen an die Anteilseigner auszuschütten. Diese kommen ungeschmälert bei allen ausländischen Investoren an, da Großbritannien als eines von wenigen Ländern weltweit auf Quellensteuern verzichtet – weitere sind beispielsweise Hongkong und Singapur. Das macht den Titel besonders für diejenigen Anleger interessant, bei denen keine oder nur geringe Steuern auf Kapitaleinkünfte anfallen. Inhaltlich ist der Name des City of London Trust Programm. Der Fonds ist an den bedeutenden Aktiengesellschaften der Insel quer über alle Brachen investiert. Die Spannbreite reicht dabei vom Tabakkonzern British American Tobacco (siehe ef 195) über den Pharmariesen GlaxoSmithKline, den Lebensmittelmulti Unilever bis hin zu den zuletzt arg gebeutelten Ölgiganten BP und Royal Dutch Shell. Mit Diageo, einem Hersteller alkoholischer Getränke (Guiness, Captain Morgan, Johnnie Walker, Smirnoff), erinnert zumindest eine Position an die Wurzeln des Unternehmens. Insgesamt umfasst das Portfolio 92 Beteiligungen mit einem Nettoinventarwert von 1,35 Milliarden britischen Pfund (Stand Ende April 2020).

Natürlich hat auch der Trust im Zuge des Corona- beziehungsweise Shutdown-Crashs Federn lassen müssen. Um etwa 25 Prozent ging der Kurs gen Süden, allerdings konnten die Ausschüttungen einschließlich der Mai-Dividende bisher stabil gehalten werden. Damit konnte der City of London Trust wie schon die Far East Income Limited eine mehr als ein Jahrzehnt währende makellose Dividendenhistorie behaupten. Mindestens seit dem Jahr 2000 wurden die Ausschüttungen nie gekürzt oder ausgesetzt, seit 2010 gar kontinuierlich erhöht. Auszahlungen erfolgen übrigens quartalsweise, die Dividendenrendite betrug zuletzt knapp sechs Prozent. Zudem hat sich der Nettoinventarwert trotz des jüngsten Kurseinbruchs über die letzten zehn Jahre gut verdoppelt.

Mit dem City of London Trust erwerben Anleger einen aus dem „Who ist Who“ der britischen Wirtschaft bestehenden Aktienkorb. Und trotz der ganz überwiegenden britischen Provenienz der Unternehmen sind sie damit international aufgestellt. Das liegt schlichtweg daran, dass zahlreiche Beteiligungen den weitaus größten Teil ihres Umsatzes außerhalb des Heimatmarktes erwirtschaften, wie obige Beispiele verdeutlichen. Mit Job Curtis ist zudem ein Portfoliomanager an Bord von Henderson, der bereits seit 1991 das Steuerrad des City of London Trust fest in der Hand hält. Notiert ist der Titel an der London Stock Exchange (LSE) unter dem Kürzel CTY, die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet GB0001990497.

