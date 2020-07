Wirtschaft verstehen (1)Österreichisch für Anfänger: Praxeologie

10. Juli 2020

Schule der Ökonomie mit Jasmin

In der ersten Folge der Reihe "Wirtschaft verstehen" spricht Jasmin über die wissenschaftliche Methode der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Unter anderem geht es dabei um die Logik des menschlichen Handelns und warum empirische Forschung in der Volkswirtschaftslehre fehl am Platz ist.