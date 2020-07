USA meldet „Höchststand“ an Corona-Infektionen Ist der Covid-„Spike“ in Texas gefälscht?

07. Juli 2020

Texas stoppt Lockerungen wegen scheinbarer „Zunahme von Corona-Fällen“

von Ron Paul

Am 2. Juli erließ der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, eine Verordnung, die das Tragen von Gesichtsmasken im ganzen Bundesstaat vorschreibt, egal ob drinnen oder draußen, wenn der Abstand von sechs Fuß zwischen den Menschen nicht eingehalten werden kann. In dem Erlass des Gouverneurs nannte er eine Zunahme der Covid-Fälle, der Testpositivität sowie der Krankenhauseinweisungen als Rechtfertigung dafür, die Menschen zu zwingen, ihre Gesichter in der Öffentlichkeit zu bedecken.

Dieser Schritt ist nicht nur eine Verletzung der bürgerlichen Freiheiten aller Texaner. Abbott könnte seine Verfügung auf ungenaue Informationen in Bezug auf einen „Anstieg“ von Covid-Fällen gestützt haben, weil das texanische Gesundheitsministerium die Definition dessen, was ein „Covid-Fall“ ist, geändert hat.

Der Dank geht an Richter Chris Hill aus Collin County, der Mitte Mai offenbar einen Schritt unternommen hat, um den „Covid“-Fall neu zu definieren und damit die Tür für eine massive Zunahme zu öffnen – und das alles, um mit der allgemeinen Medienrichtung, es sei eine „zweite Welle“ im Gange, übereinzustimmen.

Bei einer Anhörung des Commissioners Court für Collin County am 18. Mai wurde enthüllt, dass – während das Kriterium zur Feststellung eines „Covid-Falls“ bislang ein bestätigtes Testergebnis war – die Definition plötzlich geändert wurde, um „wahrscheinliche“ Fälle als „Fälle“ zu zählen. Gleichzeitig wurde die Schwelle zur Bestimmung eines „wahrscheinlichen“ Falles auf ein lächerliches Maß herabgesetzt.

Wie Richter Hill bei dieser Sitzung am 18. Mai sagte: „Wenn Sie subjektives Fieber und Kopfschmerzen haben und in Collin County leben, erfüllen Sie jetzt die Voraussetzungen, um ein wahrscheinlicher Covid-Patient zu sein. Es ist bemerkenswert, wie niedrig der Standard jetzt ist.“

Schlimmer noch: Sobald ein „wahrscheinlicher“ Fall auf der Grundlage möglicherweise nicht zusammenhängender subjektiver Kriterien bestimmt wurde, würden bis zu 15 Personen, die möglicherweise mit diesem „wahrscheinlichen“ Fall in Kontakt standen, ebenfalls als „wahrscheinliche Fälle“ aufgeführt. Und „wahrscheinliche Fälle“ würden als Fälle betrachtet.

Wenn diese Farce in ganz Texas wiederholt wird – ist es da ein Wunder, dass es einen „Anstieg“ bei den „Fällen“ gab?

Auch die Behauptung von Gouverneur Abbott, die Krankenhäuser seien mit Covid-Patienten überlastet, wurde von den Krankenhausdirektoren in Houston selbst widerlegt, die sagten, dass sie bei Weitem nicht an die tatsächliche Kapazität heranreichten und in Wirklichkeit ungefähr auf dem gleichen Niveau wie im vergangenen Jahr lägen.

Die Grundlage für Abbotts verfassungswidrige „Executive Order“ hat sich als falsch erwiesen. Wird er seinen Fehler zugeben?

Es ist ermutigend zu sehen, dass so viele Kommunal- und Bezirksbeamte in ganz Texas ankündigen, dass sie sich weigern werden, Gouverneur Abbotts verfassungswidrige „Executive Order“ durchzusetzen. Zum Glück ist der Geist der Freiheit und der Freiheitsliebe in Texas immer noch lebendig.

Die „zweite Welle“ wird durch Propaganda vorangetrieben. Im ganzen Land stiegen die Covid-Tests von etwa 150.000 auf mehr als 700.000 pro Tag. Man kann nicht durch Houston fahren, ohne ein Gewirr von Schildern mit der Werbung „Gratis-Covid-Test! Ergebnisse in 15 Minuten!“ zu durchqueren. Letzte Woche berichtete Reuters, dass Tests, die von der Bundesregierung im ganzen Land verschickt wurden, kontaminiert waren.

Die Todesfälle durch Coronaviren – sogar die Todesfälle „mit“ Coronaviren und nicht die Todesfälle „durch“ Coronaviren – sind seit dem Höhepunkt im April um mehr als 90 Prozent zurückgegangen. Der Rückgang der Todesfälle setzt sich fort. Das bedeutet, dass wir näher an der „Herdenimmunität“ sind, die dieses Virus schließlich töten wird. Dennoch sehen Gouverneur Abbott und andere im ganzen Land dies als Grund, das Land wieder zu sperren.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B. C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.