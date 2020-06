Dominic Frisbys libertäre Hymne Ein genialer Wurf für die Freiheit

30. Juni 2020

Lied als musikalisches Kampfmittel gegen den untoten Geist sozialistischer Betonköpfe

von Robert Grözinger

Seit Langem wissen viele Libertäre, dass das logisch bestechende, unwiderlegbare Argument auf ihrer Seite nicht die Bohne wert ist, wenn sie einer hoch emotionalisierten Meute gehirngewaschener Propagandaopfer und anderen politisierten zombieartigen Gestalten gegenüberstehen. Schon lange wissen sie, dass ein Appell an den Intellekt bei Weitem nicht ausreicht, sondern dass auch die Emotionen und das Unbewusste angesprochen werden müssen. Doch wie?

Dominic Frisby, ein englischer Libertärer, versucht es seit einigen Jahren mit Musik und Gesang. Sein Brexit-Lied, zu dessen Refrain die Worte „seventeen million fuck offs“ gehören, ist legendär. Vor wenigen Wochen erschien ein neuer aktueller Song von ihm: „I Am A White Man And I’m Sorry“. Darin entschuldigt er sich ironisch als weißer Mann zunächst für alle Übel der Welt einschließlich Meteoriteneinschlägen. Dann aber zählt er eine lange Reihe von Erfindungen und Innovationen auf, die er ebenfalls weißen Männern zurechnet und die unser Leben angenehm und sicher machen und einigen der heute sieben Milliarden unserer Artgenossen die Existenz überhaupt ermöglichen.

Ungefähr zur gleichen Zeit erschien von ihm ein Lied über die Vorteile bis hin zur friedensstiftenden Wirkung des regelmäßigen täglichen Stuhlgangs. In „Bowel Movement in A Minor“ zitiert er musikalisch unter anderem John Lennon und textet: „You may say that I’m a dreamer, but anything is possible when you’ve just dropped a steamer.“ Britischer Humor vom Feinsten.

Vor fast einem Jahr jedoch veröffentlichte der mehrfache Buchautor Frisby ein Lied, das mehr als seine anderen Schöpfungen dazu beitragen könnte, das oben genannte Problem zu lösen. Es ist nichts mehr und nichts weniger als eine „libertäre Hymne“. Der genialste Zug dieses Werks ist die Melodie. Frisby benutzt nämlich keine geringere als die der überaus mitreißenden Nationalhymne der Sowjetunion und jetzt Russlands. Ein Grund dafür sei, wie Frisby in einem Interview mit dem amerikanischen libertären Blogger Tom Woods erläutert, dass das Urheberrecht der Komposition abgelaufen sei. Der andere Grund sei die tiefgründige Ironie dieser Wahl.

In der Tat: Während Kommunisten Standbilder ihres blutrünstigen Wladimir I. Lenin wiederauferstehen lassen, hat ein englischer Libertärer eines ihrer Lieder gekapert – die Melodie wurde in den 1930er Jahren von Alexander Alexandrow ursprünglich als Hymne der Bolschewisten komponiert. Frisby hat sich damit ein quasi herrenloses Gut angeeignet, das wie eine gefällte Statue im Nachlass der Sowjetunion herumlag, und mit einem Text belegt, der antithetischer zum autoritären, totalitären Geist des Sozialismus nicht sein könnte.

Der positive Ton der Melodie sollte ursprünglich einen unbändigen Optimismus zum Ausdruck bringen, den Glauben an die leuchtende Zukunft einer Menschheit, die der Kommunismus vom Joch der Tyrannen befreit hatte. Jetzt dient er dazu, unterhalb der verbalen Schwelle, aber dafür umso wirkungsvoller, im Unterbewusstsein jedes Hörers den Gedanken einzupflanzen, dass die unsichtbare Hand des Marktes, die Freiheit von „Kontrolleuren, Eintreibern und Patrouillierern“, die Abwesenheit von Gehirnwäsche in staatlichen Schulen, die Freiheit, Verantwortung zu übernehmen, die Mittel dazu sind, die Menschheit wohlhabender und glücklicher zu machen als je zuvor. Selbst Mao darf noch mal zu Wort kommen, wenn es nach „lasst uns in Ruhe“ heißt: „Lasst tausend Blumen blühen“.

Frisby beginnt mit einer unbegleiteten Solostimme – seiner eigenen, die sehr klar, hell und selbstsicher klingt, womit er akustisch die individualistische Grundlage des Libertarismus bestens symbolisiert. Bald gesellen sich nach und nach weitere Stimmen hinzu, und mit den Worten „weder Schulden noch Inflation“ setzt mit Pauken und Trompeten kräftige Orchestermusik ein, die den Chor bis zum Ende begleitet.

Jetzt will Frisby mit diesem Lied in den Turbogang schalten. Am 18. Juni rief er auf seinem Blog zu einem einzigartigen Projekt auf, nämlich die Zusammenführung möglichst vieler Libertärer aus der ganzen Welt zu einem gigantischen virtuellen Chor, der gemeinsam seine Hymne singt. Man braucht dazu nicht wirklich zu singen, sondern nur die Worte mit den Lippen zu formen und sich dabei filmen zu lassen. Der Abgabetermin ist der 5. Juli. Weitere Einzelheiten sind im Link unten zu finden. Schauen wir mal, ob eine in attraktivem passenden libertären Gewand gekleidete wiederauferstandene optimistische Hymne, gesungen von vielleicht Tausenden blühenden Libertären, den untoten Geist marxistisch-leninistisch-maoistischer Betonköpfe vertreiben kann.

Hier der Hymnentext:

„Arise libertarians

Above totalitarians

Our guide is the mighty invisible hand

Reject state controllers Collectors and patrollers

Our choices are better than government plans

Taxation is a form of theft

Free markets and free trade are best

Free speech, free movement, free minds and free choice

Our actions are all voluntary

Not coerced or compulsory

War we abhor,

socialism does not work

No debt or inflation

No stealth confiscation

No pigs in the trough at the gravy to drink

No state education

To brainwash our nation

No experts dictate what to do, what to think

We scorn your fiat currency

Gold and bitcoin is our money

We own ourselves and we live and let live

We take responsibility

Life, love and liberty

Leave us alone, let a thousand flowers bloom”

Die libertäre Hymne: https://www.youtube.com/watch?v=MhT_2K2-0u8

„Calling all libertarians“ – Aufruf auf Dominic Frisbys Blog https://dominicfrisby.com/news/comedy/calling-all-libertarians