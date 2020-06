Der Fall Philipp Amthor Wenn Haie Heringe servieren …

18. Juni 2020

… oder: Können klassische Bauernopfer langweiliger sein?

von Axel B.C. Krauss

Sofern es sich überhaupt um ein solches handelt. Denn im „Fall Amthor“ – sofern er überhaupt einer ist – wird erst die Zukunft erweisen, ob und wie die Karriere des „Jungstars“ der CDU durch die massenlobotomedial aufgekochte „Affäre“ beschädigt wurde. Schließlich wäre Philipp Amthor, geboren 1992 in Ueckermünde und seit der Qual der Bundestagswahl 2017 Mitglied des hohen …, nein, lediglich in der Vorstellung mancher Wahlberechtigten überhöhten Hauses, nicht der Erste, dessen politischer Werdegang von diversen Fehltritten, Causae Sonstwas, Lobbyismus welcher Couleur auch immer, Spendenaffären und so weiter und so altbekannt in Stadt und Land fort, gänzlich unberührt bliebe.

Ja, gut, manchmal bleibt durchaus was hängen. Ein Erinnerungsfetzen à la „Da war doch was, irgendwas, es liegt mir auf der Zunge …“, wenn das Antlitz des oder der Betreffenden mal wieder in einer Nachrichtensen … Sendung für Nachgerichtetes, einem Magazin, einer Zeitung oder einer dieser tranquillierenden Nothing-but-Talkshows vorübergeistert, irgendwo in der nemophoben Twilight-Zone zwischen „Tatort“ und „Tagesthemen“ oder dem RTL-TV-Liebesroman und „Deutschland sucht den industriemusikalischen Wegwerfstar“. Ach ja, stimmt, das war doch der, der …

Wen juckt’s? Meistens wächst schnell Gras darüber. Weshalb in meiner kruden antipolitischen Hassmanifest-Vorstellung – keine Sorge, ich arbeite nicht fürs KSK – auch im Bruchteil einer tödlich langweiligen Millisekunde klar war, warum nun ausgerechnet so ein doch eher „frischer Fisch“ als Prügelknabe durchs Mediendorf getrieben wird, gerade so, als hätte man es hier mit einem handfesten erschütternden Skandal zu tun. Ihr macht schon wieder schlechte Witze, stimmt’s?

Ich meine, überlegt doch mal: Nach gewohnt undemokratischer „Eurorettung“, „Energiewende“, „Jetzt sind sie nun mal hier“, der Corona-Nutzkrisen-Politpandemie zur Deindustrialisierung, ökonomischen Prekarisierung und technokratisch-totalitär erzwungenen Transformation „unserer Lebensweise“ in globalem Maßstab (ich hatte die ideologischen Grundlagen in zurückliegenden Artikeln meinerseits bereits ausführlich erläutert, weshalb ich mir das hier spare und mich mit Namen wie Thomas Malthus, Étienne Davignon sowie „Club of Rome“ begnüge) und anderen „Alternativlosigkeiten“, oder mit anderen Worten: Nach all diesen von oben herab und über die Köpfe der Bürger ohne jede Rücksprache einfach so hinweg beschlossenen mittelschweren bis riesigen Saubeuteleien, ja teils schon hochkriminellen Sudeleien am Bürger soll nun ausgerechnet ein Philipp Amthor und seine lobbyistische Tätigkeit für irgendein angeblich etwas schattiges Unternehmen großes Kino sein?

Das ist so, als warnten Haie empört vor Heringen: „Passt auf, da ist ein Raubfisch los!“

„Eine obskure Firma, ein Netzwerk konservativer Männer: Die Enthüllungen über Philipp Amthor bedrohen seine politische Karriere“, hieß es in einem Artikel der „Zeit“ vom 17. Juni. Soso. Haben gewisse Spenden-Affären die politischen Karrieren eines Helmut Kohl oder Wolfgang Schäuble bedroht? Hat die „Berater-Affäre“ den weiteren Aufstieg Ursula von der Leyens zur obersten Sowjet*in der E-UdSSR zersägt? Konnten sich – abgesehen von Ausnahmen eher auf den unteren Rängen – viele andere „Spitzenpolitiker“ ihre Chancen auf noch höhere „Diäten“ abschminken, nachdem sie für zwei, drei oder von mir aus auch acht Wochen Pressebashing durchliefen? Na also.

Freuen Sie sich also mit mir auf den künftigen Bundeswirtschafts-, -finanz- oder -innenminister, vielleicht sogar einen EU-Kommissionspräsidenten namens Philipp Amthor. Alles kein Problem.