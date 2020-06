Der „Amerikanische Bürgerkrieg“ Mit dem Süden verlor auch die Moral

12. Juni 2020

Klassiker: Vor neun Jahren in eigentümlich frei (Ausgabe 111) erschienen, aus aktuellem Anlass hier wiederveröffentlicht

von Robert Grözinger

Am 12. April 1861 begann der „amerikanische Bürgerkrieg“, der tatsächlich ein Sezessionskrieg war. Seine Geschichte wird in deutschen wie amerikanischen Schulen gerne so erzählt: Abraham Lincoln rettete die Nation vor der Spaltung und befreite die Sklaven. Er war der Präsident der USA, der die Nordstaaten (die Union) im leider notwendigen Bürgerkrieg gegen die Südstaaten (die Konföderierten) anführte. Im Süden lebten Sklavenhalter; die Südstaatler waren folglich die Bösen. Es ist deshalb ein Glück der Geschichte, dass der Norden den Krieg gewann.

Der Grund für den Ausbruch des Krieges wird meist so beschrieben: Weil die Nordstaaten den Südstaaten die Sklaverei übelnahmen, wollten die Südstaaten nicht mehr Teil der Union sein und drohten, dieses große, wunderbare Land zu zerstören. Außerdem mochten die abtrünnigen Südstaaten Abraham Lincoln nicht, den besten Präsidenten aller Zeiten, der das Land in seiner größten Not rettete. Der Mord an ihm war später einer der größten Schicksalsschläge dieser Nation.

Soweit die retuschierte Version einer Geschichte, die bis in unsere Tage – und weltweit – nachwirkt. Was aber waren die wirklichen Hintergründe? Und welche tatsächlichen Folgen hatte die Tragödie?

Dem Waffengang waren Jahrzehnte zunehmender Spannungen zwischen den nördlichen und südlichen Staaten der jungen Republik vorausgegangen. Die Sklaverei spielte dabei eine Nebenrolle. In der Verfassung der Vereinigten Staaten war Sklavenhaltung in all jenen Bundesstaaten erlaubt worden, in denen sie bei der Gründung des Landes bereits existierte. Später wurde diese Regelung auf alle Staaten südlich der „Mason-Dixon-Linie“ ausgeweitet – zu denen auch einige Nordstaaten gehörten. Die Sklaven durften nicht wählen, wurden aber dennoch bei der Gewichtung in den gesetzgebenden Körperschaften zu drei Fünfteln auf die Bevölkerungszahl angerechnet. In den Nordstaaten kümmerte nur wenige Aktivisten – die sogenannten „Abolitionisten“ – das Schicksal der Sklaven. Die meisten sorgten sich hauptsächlich um ihr eigenes wirtschaftliches Fortkommen. Das aufgrund der großen Anzahl von Sklaven relativ hohe Stimmgewicht der landwirtschaftlich geprägten Südstaaten war dem industrialisierten Norden ein Dorn im Auge, denn die wirtschaftspolitischen Interessen verliefen entgegengesetzt. Die junge Industrie des Nordens war im Vergleich zu den Volkswirtschaften Großbritanniens und Frankreichs international noch nicht konkurrenzfähig. Daher waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Schutzzölle in Höhe von 20 bis 30 Prozent errichtet worden. Eine Einkommenssteuer gab es noch nicht, weshalb diese Zölle gleichzeitig die wichtigste Einnahmequelle des Bundes verkörperten. Sie wurden an den Küstenhäfen erhoben. Zwei Drittel von diesen befanden sich im Süden des Landes. Weit mehr als zwei Drittel der Zolleinnahmen jedoch gingen nach Norden, wo sich der größere Teil der weißen Bevölkerung befand. Gleichzeitig war es den Einwohnern des Südens verwehrt, Rohstoffe, Maschinen und Industrieerzeugnisse von Übersee zu unverzollten Preisen zu kaufen – sie mussten entweder hohe Aufpreise zahlen oder mit den teureren und ineffizienteren Produkten aus den Nordstaaten vorlieb nehmen.

Es gab noch weitere Streitpunkte: Der Norden bevorzugte die Vergabe kleiner Parzellen in den neu erschlossenen Territorien im Westen, der Süden dagegen wollte auch dort große Plantagen anlegen. Der Süden benötigte keinen schnellen Ausbau des Bahnnetzes, der Norden dagegen forderte ihn und bekam Subventionen dafür. Im Norden konzentrierten sich auch die Banken, die für entsprechende Sondergesetze durch die Regierung in Washington eintraten; der Süden sah dafür keinen Bedarf.

Ein Bruch des Südens mit der Union war für die Bundesregierung und ihre Freunde im industrialisierten Norden nicht hinnehmbar. Ihnen wäre so ein beträchtlicher Teil der Zolleinnahmen abhandengekommen, den sie zum Beispiel für die staatliche Unterstützung der Bahn benötigten. Auch die Kontrolle über die weit im Süden gelegene Metropole New Orleans wäre dem Norden so entglitten – dem Tor zur wichtigsten Transportader in der Mitte des Kontinents, dem Mississippi. Kampflos hätte der Norden den dortigen strategisch unverzichtbaren Hafen nicht aufgegeben.

Doch der Bruch wurde mit den Jahren immer wahrscheinlicher. Erst recht, nachdem bei der Wahl 1860 der von den Nordstaaten bevorzugte und von den Südstaaten einhellig abgelehnte Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt worden war. Obwohl Lincoln kein ausdrücklicher Gegner der Sklaverei war, befürchteten die Einwohner des Südens, durch dessen Politik noch weiter in die Enge gedrängt zu werden. Ihre Interessen, so glaubten sie, würden nun noch weniger Beachtung in Washington finden.

Ihre Befürchtungen hatten allen Grund: Noch vor seiner Wahl am 10. Mai jenes Jahres hatte das Repräsentantenhaus den von Lincoln stark unterstützten „Morrill-Tariff-Act“ verabschiedet. Die Zolltarife, die erst drei Jahre zuvor auf 21 Prozent gesenkt worden waren, drohten damit auf 36 Prozent zu steigen. In den vier Monaten von der Wahl bis zur Amtsübernahme Lincolns im März 1861 erklärten daher sieben Südstaaten ihre Sezession von der Union, sie formten die „Konföderierten Staaten von Amerika.“ Als Lincoln seine Absicht verkündete, die „Rebellen“ mit Gewalt in die Union zurückzuzwingen, spalteten sich vier weitere Staaten vom Norden ab. In Europa verkündete ein gewisser Karl Marx, der „Morrill-Tariff-Act“ habe nichts mit der Auslösung des Krieges zu tun, weil „Morrill seinen Schutzzolltarif 1861 erst im Kongress durchsetzte, nachdem die Rebellion bereits ausgebrochen war.“ Der amerikanische Historiker Thomas DiLorenzo hält das für einen Versuch der Legendenbildung: „Wie fast alles, was Marx schrieb, ist diese Aussage offenkundig falsch.“ Marx hatte schlicht ein Interesse daran, die Sklaverei als Auslöser des Krieges in den Vordergrund zu stellen, da diese Sichtweise viel besser in sein Weltbild passte.

Die Sezession des Südens hat eine lange, auch ideologische Vorgeschichte. Vordenker der Sezession war John C. Calhoun, der von 1825 bis 1832 unter dem Präsidenten John Quincy Vizepräsident der Vereinigten Staaten war. In jungen Jahren noch Nationalist und Einpeitscher im zweiten Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien 1812-1814, wandelte sich Calhoun später zum ausgewiesenen Propagandisten von Zollfreiheit, Minimalstaat, Gemeindeautonomie und freien Märkten. Calhoun formulierte die „Nullifikationsdoktrin“, die besagte, dass jeder Einzelstaat das Recht habe, solche Bundesgesetze, die ihm schädlich seien, einfach nicht umzusetzen. Calhoun misstraute der Staatsmacht und vor allem den Politikern. Ähnlich wie die amerikanischen Gründerväter schwebte ihm für die Zukunft eine mehr aristokratische als demokratische Herrschaftsform vor. Parteien lehnte Calhoun prinzipiell ab. Eine entsprechende Sezession des Südens, so Calhouns Anliegen, sollte als zweite amerikanische Revolution die freiheitlichen, auch stark föderalistischen Anliegen der ersten vollenden, nachdem in der Praxis doch ein demokratischer Superstaat zu wachsen drohte. Als der Vordenker Calhoun 1850 starb, war die in seinem Geist vom Süden gesuchte Konfrontation mit dem Zentralstaat bereits vorgezeichnet. Wie bei der ersten amerikanischen Revolution ging es im Kern um eine Sezession vom Steuerstaat, eine Flucht vor hohen Zöllen.

Im April 1861 sandte Abraham Lincoln gegen den Rat seiner Kabinettsmehrheit einen Schiffskonvoi nach Fort Sumter in Charleston. Am Standort des Zollhauses der Hafenstadt South Carolinas wollte er Truppen und Munition aufstocken. Eine Provokation für die örtliche Miliz, die daraufhin das noch immer von Unionstruppen besetzte Fort im Süden an jenem 12. April mit Kanonen beschoss. Der Krieg begann.

Vier Jahre später kapitulierte der legendäre Südstaaten-Kommandant Robert E. Lee; es waren insgesamt 625.000 Soldaten gefallen oder aus anderen kriegsbedingten Gründen umgekommen, etwa zwei Prozent der Bevölkerung. Die Zahl der gestorbenen Zivilisten wird auf bis zu 1,4 Millionen geschätzt. In diesem Waffengang war erstmals in der Geschichte der westlichen Welt seit dem Dreißigjährigen Krieg auch die Zivilbevölkerung in großem Stil und – besonders auf Betreiben des Unions-Generals William T. Sherman – mit Absicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sezessionskrieg, der erste moderne „totale Krieg“ in der Geschichte, ist selbst in absoluten Zahlen daher bis heute der verlustreichste der USA. Auf die heutige Bevölkerung hochgerechnet würde sich die Gesamtopferzahl auf mehr als 13 Millionen belaufen.

Die Sklaven wurden danach tatsächlich befreit. Doch der amerikanische Historiker Thomas Woods stellt die Frage, ob für die Abschaffung der Sklaverei wirklich ein derart grauenvoller Krieg notwendig war. Die Frage stellt sich auch deshalb, weil die Freiheit der Sklaven gar nicht das Ziel der Unionisten war, jedenfalls nicht am Anfang. In seiner Rede anlässlich seiner Amtsübernahme versuchte Lincoln fünf Wochen vor Ausbruch des Krieges sogar, die Sklavenhalter zu beschwichtigen: Er versprach, das Gesetz zur Rückführung geflüchteter Sklaven auch weiterhin durchzusetzen. Erst nachdem der Norden nach einer Kette erster Niederlagen in Bedrängnis geriet, verkündete Lincoln die Befreiung der Sklaven – jedoch nur in jenen Südstaaten, die bis zum 1. Januar 1863 „im Zustand der Rebellion“ verharrten. Ausgenommen von dieser Regelung waren die Sklavenhalter-Staaten des Nordens. Dies war ein Propagandacoup, der es Frankreich und Großbritannien unmöglich machte, ihre Sympathien für das Selbstbestimmungsrecht der Sezessionisten in Taten umzusetzen. Insbesondere die Briten waren schließlich schon seit Jahrzehnten aktiv gegen die Sklaverei zu Felde gezogen.

Lässt sich der Krieg aus diesem nachträglich erfundenen Grund am Ende doch rechtfertigen? Die Sklaverei wäre selbst dann dem Untergang geweiht gewesen, wenn Lincoln die Konföderation hätte sich abspalten lassen. Der von den Republikanern beherrschte Kongress in Washington hätte nach erfolgter Sezession in den Grenzstaaten, wo die Sklaverei ohnehin schon rückgängig war, die Emanzipation vermutlich vorangetrieben, um dem Süden zu schaden. Erfolgreich über die Grenzen flüchtende Sklaven hätten die Sklavenhaltung verteuert, denn eine verschärfte Bewachung wäre nötig geworden. Der Niedergang der Sklaverei wurde deshalb auch in einem unabhängigen Süden von vielen als unausweichlich empfunden.

In der gesamten westlichen Welt ist die Sklaverei weitgehend friedlich verschieden. In Brasilien zum Beispiel schaffte im Jahr 1884 der dortige Bundesstaat Ceará die Sklaverei einseitig ab. Ein hastig verabschiedetes Bundesgesetz zur Rückführung geflüchteter Sklaven wurde von ihm weitgehend ignoriert. Der Historiker Woods beschreibt, was folgte: „Der Wert eines Sklaven sank dramatisch. Innerhalb von vier Jahren hatte die brasilianische Regierung die Realität der Situation anerkannt und verfügte die sofortige und entschädigungslose Befreiung.“ Woods hält es für sehr wahrscheinlich, dass ein ähnlicher Prozess nach einer friedlich erfolgten Spaltung der USA auch im Süden seinen Lauf genommen hätte.

Doch die Tragik ist nicht auf Amerika beschränkt. Den Sezessionskrieg gewannen jene, die ideen- und verfassungsgeschichtlich auf der gleichen Seite standen wie die Robespierre, Marx, Bismarck, Lenin und Hitler. Der Sezessionskrieg war ein Kampf der Ideen zwischen den Vertretern zweier grundsätzlich unterschiedlicher Vorstellungen darüber, wie ein Gemeinwesen zu gestalten sei. Der Süden vertrat die Idee der losen, freiwilligen Konföderation. Der Norden stand dagegen für die Ideologie des Zentralstaates, des hobbesianischen Leviathans. Für einen Staat, der nicht aus unabhängigen Gemeinschaften besteht, sondern aus einer Anhäufung zentral gelenkter Individuen. Der Sezessionskrieg, so der Philosoph Donald Livingston, war deshalb „die Französische Revolution Amerikas“. Zwar stimme es, gesteht Historiker Woods zu, dass der moderne Staat Individuen vor den Repressionen kleinerer Gemeinschaften schützen kann. Doch der Preis dafür sei, dass dieser Staat gigantische, nie zuvor gesehene Verbrechen ausüben kann: Statt der privaten Sklaverei haben wir jetzt die staatliche Sklaverei, und zwar, so Woods, „nicht nur in Form sowjetischer Gulags und Nazi-KZs, sondern auch zum Beispiel in der Form des Wehrdienstes, einer rein modernen Idee.“

So ist es auch kein Zufall, dass sich der demokratisch gewählte US-Präsident nach Ausbruch der Feindseligkeiten umgehend diktatorische Machtbefugnisse anmaßte. Beim Aufbau einer Armee umging er den dafür zuständigen Kongress. Lincoln griff in die Meinungsfreiheit massiv ein. Etwa 300 Zeitungsredaktionen, die gegen den Krieg argumentierten, ließ er per Befehl schließen. Tausende politischer Gegner wurden auf seine Anweisungen hin verhaftet und ohne ordentliche Gerichtsverhandlung weggeschlossen. Selbst der Bürgermeister von Baltimore sowie ein Abgeordneter aus Maryland wurden von dieser drakonischen Maßnahme nicht verschont. Der Sieg der Nordstaaten schließlich markierte den Beginn des amerikanischen Imperiums. Als erstes wurden danach ab 1865 die Prärieindianer systematisch vernichtet. Der Grund: Plötzlich arbeitslos gewordene Offiziere suchten eine Beschäftigung, und die subventionierten Bahnunternehmen wollten sich die lästigen Verhandlungen mit den „Rothäuten“ sparen. Um die Jahrhundertwende wurden dann mit Kuba und den Philippinen die Reste des spanischen Weltreiches vereinnahmt. Der Eingriff im Jahr 1917 in den bis dahin im Wesentlichen auf Europa beschränkten Krieg – propagandistisch von langer Hand gegen die isolationistischen Instinkte der Bevölkerung vorbereitet – etablierte die USA erstmals als gewichtigen Faktor auf der Weltbühne. Eine Position, die sie im Zweiten Weltkrieg konsolidieren und ausbauen konnten. Es waren dieser Drang zur Politisierung nach außen und innen, zum Polizeistaat und Hegemon, dem sich der Süden entziehen wollte.

Heute sind die USA die unumstrittene Weltmacht, neidisch beäugt von ebenfalls geistig durch die Französische, und eben nicht Amerikanische, Revolution geprägten Gebilden wie Russland, China und der EU. Zwar werden Zuständigkeiten allmählich auf internationale Körperschaften übertragen, doch das ist kein Trost. Das Modell des gesellschaftstherapeutischen Zentralismus, das den Beifall aller Verkünder diesseitiger Heilslehren findet, wird allmählich in die noch embryonale Form einer Weltregierung übertragen. Sezession irgendwann unmöglich – Lincoln lässt grüßen.

„Hätten die Konföderierten Staaten von Amerika überlebt“, meint der Philosoph Livingston, „hätte die Welt ein riesiges föderatives Gemeinwesen zum Vorbild gehabt, dessen starke Zentralregierung durch das übergeordnete Recht der Einzelstaaten auf Sezession ausdrücklich im Zaum gehalten worden wäre.“ Die Verfassung der Konföderierten Staaten von Amerika wies weitere Besonderheiten auf. So waren Schutzzölle und Subventionen für Privatunternehmen untersagt. Für Enteignungen durch den Kongress war eine Zweidrittelmehrheit nötig. Verfassungszusätze waren dem Kongress untersagt, dieses Privileg blieb den Mitgliedsstaaten vorbehalten. Der Präsident durfte nur einmal, und zwar für sechs Jahre, gewählt werden. Parteien gab es im Süden keine. Die Konföderation hätte der Welt zeigen können, dass eine Alternative zum modernen, tendenziell totalitären Staat existiert. Durch den Sieg des Nordens aber, führt auch Woods aus, erschienen Bewegungen für die nationale Einheit wie in Deutschland und Italien als mit dem historischen Fortschritt in völliger Übereinstimmung stehend. Dabei wäre der Welt viel Schmerz erspart geblieben, wenn in Mittel- und Südeuropa eine dezentrale politische Ordnung die Regel geblieben wäre. Kaiser Karl I. von Österreich und Ungarn, der seine Völker vor den Politikern schützen wollte, fiel im Ersten Weltkrieg denselben Kräften zum Opfer wie 50 Jahre zuvor Jefferson Davis und sein Land. Die „alte Ordnung“ war nun überall zerstört.

Die Idee der Nation schob sich unaufhaltsam in den Vordergrund. Am Anfang des Sezessionskrieges hatte Lincoln noch davon gesprochen, „die Union“ bewahren zu wollen. In seiner berühmt gewordenen Rede „Gettysburg Address“, die er anlässlich der Einweihung eines Soldatenfriedhofes im November 1863 hielt, sprach er bereits pathetisch von einer „Nation“, die „unter Gott eine Wiedergeburt der Freiheit“ erlebe. Alexander Stephens, der damalige Vizepräsident der Konföderation, wehklagte weitsichtig: „Wenn der Zentralismus gewinnt; wenn unser gesamtes System freier Institutionen, wie sie von unseren Vorfahren entwickelt wurden, untergraben wird, und an seiner Stelle ein Imperium errichtet wird; wenn das der letzte Akt im großen, tragischen Drama ist, das jetzt gespielt wird: Dann werden wir Südstaatler mit Sicherheit freigesprochen, nicht nur vor unserem eigenen Gewissen, sondern auch im Urteil der Menschheit, von der Verantwortung für solch eine schreckliche Katastrophe, und von all der Schuld für solch ein großes Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Noch ist die Menschheit weit von einem Freispruch der Konföderierten entfernt. Noch immer testet sie die verschiedenen Varianten des nationalen und demokratischen Sozialismus aus. Ein Ende dieser Testreihe ist bislang nicht in Sicht.

Auch der zeitgenössische britische Historiker und Journalist John Emerich Edward Dalberg-Acton ahnte, wohin der Sieg der Unionisten führen würde. So schrieb Lord Acton im November 1866 betrübt an Robert E. Lee: „Ich sah in den Rechten der Einzelstaaten das einzige brauchbare Mittel gegen den Absolutismus des souveränen Willens, und die Sezession erfüllte mich mit Hoffnung.“