Unterricht in Zeiten von Corona Eine gute Sache am Lockdown

26. Mai 2020

Über die Vorteile des Homeschooling

von Ron Paul

Eines der wenigen guten Ergebnisse des von der Regierung verordneten Shutdown ist, dass viele Eltern begonnen haben, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Viele von ihnen werden wahrscheinlich auch nach der Wiedereröffnung der staatlichen Schulen den Heimunterricht fortsetzen.

Letzte Woche hat das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) seinen Teil dazu beigetragen, den Heimunterricht zu fördern, als es „Richtlinien“ für Schulen vorstellte, die bei der Wiedereröffnung befolgt werden sollen. Zu den Richtlinien der CDC gehört, dass die Schulen auf den Fluren Klebeband anbringen und den Kindern zeigen, in welche Richtung sie gehen und wie viel Abstand sie zu ihren Klassenkameraden halten sollen. Die CDC empfiehlt den Kindern auch, keine elektronischen Geräte oder Lernhilfen mit anderen Kindern zu teilen. Die Richtlinien besagen sogar, dass Kinder in der Schule Masken tragen sollen.

Die Richtlinien der CDC weisen Schulen an, Spielplätze und Cafeterien zu schließen und alle Exkursionen und Versammlungen abzusagen. Stattdessen sollen die Schüler den ganzen Tag am Schreibtisch verbringen und nicht einmal die Klassenzimmer zum Mittagessen oder in der Pause verlassen.

Die Richtlinien der CDC sind nicht Gesetz, aber es ist wahrscheinlich, dass sie die meisten staatlichen Schulen übernehmen werden, um den fortgesetzten Zugang zu Bundesmitteln zu gewährleisten. Die Schulen werden dies tun, obwohl die Kinder einem sehr geringen Risiko ausgesetzt sind, durch das Coronavirus ernsthaft geschädigt zu werden. Tatsächlich gefährden diese Richtlinien die Gesundheit der Kinder, indem sie ihnen verbieten, nach draußen zu gehen, um zu spielen, sich zu bewegen und sich der Sonne auszusetzen. Sie schaden Kindern auch insofern, als sie sie dabei einschränken, mit ihren Mitschülern zu interagieren und soziale Fähigkeiten zu entwickeln.

Die Gegner des Heimunterrichts behaupten, zu Hause unterrichtete Kinder würden nicht richtig sozialisiert. Wie so viele Angriffe auf Homeschooling ist die Behauptung, dass Homeschooler nicht „sozialisiert“ würden, schlicht das Gegenteil der Wahrheit. Der Bildungsforscher Corey DeAngelis sagte kürzlich dem Journalisten John Stossel in einem Reason-Interview, dass „Kinder, die zu Hause unterrichtet werden, viel bessere akademische und soziale Ergebnisse erzielen als Kinder in staatlichen Schulen“. Er wies auch darauf hin, dass „Heimschüler beim SAT-Test etwa 30 Prozent höhere Ergebnisse erzielen als Kinder in Regelschulen“.

Eltern, die nach einem Homeschooling-Programm suchen, das eine Einführung in die Ideen der Freiheit beinhaltet, sollten meinen Homeschool-Lehrplan in Betracht ziehen. Mein Heimschul-Curriculum bietet Schülern eine solide Ausbildung in Geschichte, Literatur, Mathematik und den Naturwissenschaften. Er gibt den Schülern auch die Möglichkeit, ihre eigenen Websites und internetbasierten Unternehmen zu erstellen. Der Lehrplan ist als autodidaktisches Programm konzipiert, wobei die Schülerinnen und Schüler einander über Online-Foren helfen und voneinander lernen.

Ab der vierten Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler mindestens einen Aufsatz pro Woche schreiben. Sie besuchen auch einen Kurs für öffentliches Sprechen.

Der Lehrplan lehrt Geschichte aus einer Pro-Liberalismus-Perspektive, und der Wirtschaftsteil wird aus österreichischer Sicht unterrichtet. Im Gegensatz zu staatlichen Schulen beeinträchtigt der Lehrplan jedoch nicht die Qualität der Ausbildung oder verzerrt die Fakten durch die Verfolgung einer politischen Agenda.

Schülerinnen und Schüler, die mein Homeschooling-Programm nutzen, entwickeln eine Liebe zum Lernen, erwerben überlegene Kommunikationsfähigkeiten und sammeln Erfahrungen in der realen Geschäftswelt. Sie entwickeln auch die Fähigkeit zum kritischen Denken, die notwendig ist, um die Lügen zu durchschauen, mit denen Regierungsbeamte und ihre Kriecher in den Mainstream-Medien hausieren gehen. Die Fähigkeiten und Kenntnisse, die die Studenten erwerben, werden sie in die Lage versetzen, in der von ihnen gewählten Laufbahn erfolgreich zu sein.

Eltern, die daran interessiert sind, ihren Kindern eine gut abgerundete Hausschulausbildung zu geben, die eine solide Wirtschaft sowie die Geschichte und Philosophie der Freiheit einschließt, können weitere Informationen zu meinem Lehrplan unter RonPaulCurriculum.com erhalten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B. C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.