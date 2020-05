Bürgerlicher Anarchismus Wenn das Anarchovirus umgeht

09. Mai 2020

Dann wird der Staat den totalen Krieg dagegen führen wollen

von David Dürr

Nebst dem Corona- und vielen anderen Viren gibt es auch das Anarchovirus. Im Gegensatz zu jenen ist dieses allerdings nicht schädlich, sondern nützlich, macht es nicht krank, sondern gesund, lähmt es nicht die Wirtschaft, sondern beflügelt sie, bringt es nicht Unglück, sondern Glück. Und doch ist es ein Virus. Das zeigt sich am typischen Verlauf von Ansteckung und Symptomausbruch, an der Art und Weise der Verbreitung und an der panischen Reaktion der staatlichen Behörden.

So kommt es auch beim Anarchovirus dadurch zur Ansteckung, dass Menschen einander die Hand geben, sich freundschaftlich umarmen, zusammen ins Gespräch kommen, mit Kollegen Pläne schmieden, das Glück im Sinn des Worts in die eigenen Hände nehmen. Das steckt insofern an, als es zu jeder gegebenen Hand auch eine partnerschaftliche Gegenhand, zu jeder Umarmung eine herzliche Erwiderung, zu jedem Geschäftsvorschlag eine freie Antwort, zu jedem Konflikt ein gemeinsames Ringen nach einer Lösung gibt. Und was aus dieser horizontalen Gegenseitigkeit hervorgeht, nämlich der eigene Meister zu sein, verschiebt sich nicht vom einen zum anderen, sondern nistet sich – gleich dem Coronavirus – auf beiden Seiten ein.

Sodann die Symptome: Gleich wie beim Coronavirus brechen sie auch beim Anarchovirus nicht immer aus – oder allenfalls bloß schwach; etwa indem der Infizierte nicht mehr als eine gewisse Freude an seiner Entscheidungskraft entwickelt. Die Symptome können aber auch stärker sein und beim Infizierten eine regelrechte Aversion gegen jede Beeinträchtigung seiner Autonomie entstehen lassen. Das kann dazu führen, dass er nicht bloß auf behördliche Unterstützungen oder sonstige Segnungen von oben verzichtet, sondern überhaupt jede Einflussnahme seitens des Staates als illegitimen Übergriff erkennt, als rechtswidrige Anmaßung eines selbstherrlichen Machtmonopols. Von daher übrigens hat das Anarchovirus seinen Namen: Machtmonopol heißt auf Griechisch „Arche“ und dessen Ablehnung folglich „An-Arche“.

Auch die Verbreitung des Anarchovirus erfolgt gleich wie diejenige des Coronavirus, nämlich dadurch, dass die geschilderten Einzeltransaktionen nicht nur sporadisch, sondern täglich abermillionenfach quer durch die ganze Gesellschaft hindurch in tausendfachen Varianten stattfinden; nicht planmäßig gesteuert, nicht zentral kontrolliert, sondern spontan wie es kommt, entlang dem epidemischen Geschehen autonom entschiedener Handschläge, Partnerschaften, Lebenspläne, Unternehmungen, Konfliktlösungen. Zivilgesellschaft ist nichts anderes als die epidemische Verbreitung des Anarchovirus.

Der totale Krieg gegen das Virus

Das sieht der Staat, dieser zentralistische Planer und Regulierer, natürlich gar nicht gern. Sein ganzes Trachten ist verbissener Kampf gegen das Anarchovirus: Argwöhnisch beäugt er jeden privaten Deal, streng kontrolliert er private Unternehmen, schikanös behindert er ganze Wirtschaftsbereiche, vor allem solche mit großem zivilgesellschaftlichem Gewicht wie den Bildungs-, den Infrastruktur-, den Finanz-, den Kommunikations- oder den Gesundheitsbereich. Höchst ungern duldet er zivilgesellschaftlichen Dialog und damit private Vereine, Veranstaltungen, Menschenansammlungen. Nur so erklärt sich, was der Staat uns derzeit an notrechtlichen Ausgangssperren, Kontaktverboten, Quarantänen, Reisebeschränkungen, Geschäftsschließungen, Arbeitsbehinderungen und Einmischungen in rein private Verhaltensweisen zumutet. Das kann nicht wegen einer Grippe sein. Einen solch totalen Krieg führt niemand gegen das Coronavirus; das muss ein Krieg gegen das Anarchovirus sein.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 202.