Maßnahmen der Federal Reserve Bank zur Bekämpfung der Pandemiefolgen Tödlicher als das Coronavirus

07. Mai 2020

Die einzige Chance besteht in der Rückabwicklung des gegenwärtigen Systems

von Ron Paul

Letzte Woche kündigte die US-Notenbank an, die Zinssätze auf oder nahe null zu halten, bis sich die Wirtschaft von dem durch die Regierung verordneten Shutdown erholt. Im Anschluss an diese Ankündigung drängte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, den Kongress und die Trump-Regierung, alle Bedenken bezüglich des Defizits beiseitezulegen und alles auszugeben, was nötig ist, um die Wirtschaft anzukurbeln und das Coronavirus zu bekämpfen.

Die Federal Reserve hatte zuvor angekündigt, dass sie unbegrenzt Schatzpapiere aufkaufen werde, was den Kongress und den Präsidenten dazu veranlasste, die Ausgaben und die Verschuldung zu erhöhen. Da einige Mitglieder des Kongresses über ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von mehreren Billionen Dollar sprechen und Präsident Trump einen Infrastrukturplan in Höhe von zwei Billionen Dollar vorschlägt, um die Amerikaner wieder in Arbeit zu bringen, ist es offensichtlich und nicht überraschend, dass der Kongress und Präsident Trump dem Rat Powells freudig zustimmen.

Die Aufstockung des Kaufs von Bundesschulden ist nicht die einzige Maßnahme, die die Fed in einem verzweifelten Versuch ergriffen hat, die Wirtschaft am Leben zu erhalten. Seit Beginn der Coronavirus-Sperren Anfang März hat die Fed ihre Bilanz stark ausgeweitet. Die Federal Reserve hat auch ein beispielloses Programm zum „Verleihen“ von Geld direkt an Unternehmen gestartet.

Zwar beginnen einige Staaten mit der Beendigung des Lockdowns, aber es kann Monate oder sogar ein weiteres Jahr dauern, bis alle Abriegelungen endgültig beendet sind. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Wirtschaft nach dem Ende der Abriegelungen vollständig erholt.

Die Wirtschaft taumelte schon Monate bevor jemand vom Coronavirus hörte, am Rande einer Rezession. Im vergangenen September begann eine in Panik geratene Fed mit Notinfusionen von Bargeld in den Rückkaufmarkt, auf dem die Banken einander kurzfristige Kredite gewähren. Auch die Bilanzausweitung der Fed begann im September. Auch vor der Coronavirus-Panik drückte die Fed die Zinssätze nach unten, und sie wird die Zinsen wahrscheinlich noch lange nach Abklingen der mit dem Lockdown verbundenen Krise auf oder sogar unter null halten.

Wirtschaftliche Stagnation in Verbindung mit Null- oder Negativzinsen beseitigt den Anreiz für Menschen, zu sparen. Dadurch verringert sich das Angebot an privatem Kapital, das für Investitionen in Unternehmen und Arbeitsplätze zur Verfügung steht. Der Mangel an privatem Kapital wird Druck auf die Federal Reserve ausüben, ihre neuen Kreditprogramme auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten und sogar auszuweiten.

Jede der Reaktionen der Federal Reserve auf den Shutdown wegen des Coronavirus verstärkt die Marktverzerrungen, die durch die Eingriffe der Federal Reserve in die Geldmenge sowie die Zinssätze verursacht werden. Diese verstärkten Verzerrungen werden garantieren, dass der unvermeidliche Absturz viel schwerwiegender sein wird als der gegenwärtige Abschwung. Eine positive Seite ist, dass die nächste Kernschmelze wahrscheinlich zum Ende des Fiat-Geldsystems und damit zum Ende des Wohlfahrts- und Kriegsstaates führen wird.

Die einzige Möglichkeit, die kommende Krise zu minimieren, besteht darin, sofort mit der Rückabwicklung des gegenwärtigen Systems zu beginnen. Der erste Schritt besteht darin, den Shutdown zu beenden, die Unternehmen wieder zu öffnen und die Menschen wieder arbeiten zu lassen. Der Kongress muss dann anfangen, die Geldpolitik in Frage zu stellen, indem er den Gesetzentwurf zur Rechnungsprüfung der Fed verabschiedet. Der Kongress sollte auch die Ausgaben kürzen, beginnend mit der Beendigung der hyperinterventionistischen US-Außenpolitik und der Rückführung der Truppen nach Hause. Die Beendigung des Wohlfahrts- und Kriegsstaates und des Fiat-Money-Systems mag kurzfristig einige Schmerzen verursachen, aber diese Schmerzen werden durch die langfristigen Gewinne an Freiheit, Frieden und Wohlstand in den Schatten gestellt werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.