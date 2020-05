Deutscher Sozialismus Ausbau der Kriegswirtschaft

01. Mai 2020

Das staatliche Pandemie-Management bereitet den Weg für den Endsieg

von Christian Paulwitz

Die deutsche Form des Sozialismus (Zwangswirtschaft) ist dadurch gekennzeichnet, dass sie, wenn auch nur nominell, einige Institutionen des Kapitalismus beibehält. Das Privateigentum bleibt nominell unberührt. Tatsächlich aber sind die vormaligen Unternehmer auf den Status von Betriebsführern degradiert worden. Die Regierung gebietet ihnen, was und wie sie produzieren sollen, zu welchen Preisen sie von wem einkaufen sollen und zu welchen Preisen sie an wen verkaufen sollen. Unternehmen mögen gegen unzweckmäßige Anordnungen protestieren, die finale Entscheidung bleibt aber bei den Behörden.“ Mit diesen Worten aus einem Leserbrief von Ludwig von Mises vom 18. Juni 1942 an die „New York Times“ führte er die Prinzipien der nationalsozialistischen Wirtschaftsweise für die amerikanischen Leser aus. Diese Zwangswirtschaft ist eine Krisenwirtschaft, man kann sie als Kriegswirtschaft bezeichnen. Auch wenn die Nationalsozialisten lange vor Kriegsausbruch auf sie gesetzt haben, ist doch die existentielle Bedrohung durch Krieg die ultimative Begründung für Zwang zur Abwehr der Krise. Vielleicht haben Sie bei diesen Zeilen vor der Nennung der Jahreszahl an die aktuelle Situation in Deutschland gedacht – vielleicht sogar auch vor der Verhängung von Zwangsmaßnahmen aus Anlass des Coronavirus? Das ist kein Zufall.

Als ich vor ein paar Jahren Friedrich August von Hayeks 1944 im englischen Exil geschriebenes Buch „Der Weg zur Knechtschaft“ gelesen habe, trafen mich bereits einige Gedanken aus der Einleitung wie ein Schlag. Es ist der Perspektivwechsel, der den Weg zu vorausblickender Erkenntnis öffnet, und was Hayek aus der ideengeschichtlichen Entwicklung in Deutschland und Österreich vorgefunden hat, die den Weg zum Nationalsozialismus bereitet hatte, sah er dann in ähnlicher Weise sich in England anbahnen. Ludwig von Mises hatte bereits darauf hingewiesen, dass – anders als im Sowjetkommunismus – in der deutschen, „national“ genannten Ausprägung des Sozialismus das Sondereigentum über die Produktionsmittel zwar formal in privater Hand belassen wurde (Enteignungen von bestimmten Personengruppen entsprechend der nationalsozialistischen Ideologie sind natürlich erfolgt), die Verfügungsgewalt darüber jedoch immer weiter in staatliche Hand gebracht und damit der Wesenskern sozialistischer Planwirtschaft umgesetzt wurde.

Hayek schreibt in der Einleitung zu seinem Buch von 1944: „Unser Land“, also Großbritannien, „weist ganz gewiss noch keine Ähnlichkeit mit Hitlerdeutschland auf, mit dem Deutschland des jetzigen Krieges. Aber wer sich mit den Gedankenströmungen beschäftigt, dem kann es kaum entgehen, dass zwischen der geistigen Entwicklung in Deutschland während des Ersten Weltkrieges und nach seiner Beendigung und den gegenwärtigen geistigen Strömungen in England mehr als eine nur oberflächliche Ähnlichkeit besteht. Es existiert jetzt bei uns sicherlich dieselbe Entschlossenheit, die für die Zwecke der Verteidigung durchgeführte Organisierung der Nation für den friedlichen Aufbau beizubehalten. Wir erleben dieselbe Geringschätzung des Liberalismus des 19. Jahrhunderts, denselben hohlen Realismus, ja, sogar Zynismus, dasselbe fatalistische Sichabfinden mit einer ‚zwangsläufigen Entwicklung‘. Die Lehren, die unsere eifrigsten Reformer uns so gern aus diesem Krieg ziehen sehen möchten, sind fast ausnahmslos gerade solche, die die Deutschen aus dem vorigen gezogen haben und die viel zur Entstehung des nationalsozialistischen Systems beigetragen haben.“

Hayek sieht also die Grundlagen für den (nationalen) Sozialismus in Deutschland zu Recht im Ersten Weltkrieg. Deutschland befand sich in einem Zustand der „totalen Mobilmachung“, in einem existentiellen Krieg mit der halben Welt, und gegenüber diesem Existenzkampf waren alle anderen Ziele nachrangig. Es war die große Stunde der Organisation, der Kriegswirtschaft. Im Kapitel „Die sozialistische Wurzel des Nationalsozialismus“ arbeitet Hayek den Zusammenhang von Organisation und Sozialismus mit Bezug zunächst auf Werner Sombart, dann auf den weniger bekannten Johann Plenge heraus, dessen Schrift „1789 und 1914 – Die symbolischen Jahre in der Geschichte des politischen Geistes“ er herausgreift und analysiert: „Es befasst sich mit dem Konflikt zwischen den ‚Ideen von 1789‘, dem Ideal der Freiheit, und den ‚Ideen von 1914‘, dem Ideal der Organisation. In der Organisation erblickt er, wie alle Sozialisten, deren Sozialismus auf der groben Anwendung wissenschaftlicher Ideale auf die Probleme der Gesellschaft beruht, das Wesen des Sozialismus. Hier lag, wie er mit Recht betont, die Wurzel der sozialistischen Bewegung in ihren Anfängen in Frankreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Marx und der Marxismus haben diesen Grundgedanken des Sozialismus durch ihr fanatisches, aber utopisches Festhalten an der abstrakten Idee der Freiheit verraten. Erst jetzt kam der Gedanke der Organisation wieder zu seinem Recht, und zwar im Auslande, wie die Veröffentlichungen von H. G. Wells zeigen (durch dessen ‚Future in America‘ Plenge stark beeinflusst wurde und den er als einen der hervorragenden Vertreter des modernen Sozialismus bezeichnet), vor allem aber in Deutschland, wo dieser Gedanke am besten verstanden und in weitestem Maße verwirklicht wurde. Der Krieg zwischen England und Deutschland ist daher wirklich ein Krieg zwischen entgegengesetzten Prinzipien. Der ‚wirtschaftliche Weltkrieg‘ ist die dritte große Epoche eines geistigen Kampfes in der Geschichte der Neuzeit. Es kommt ihm gleich große Bedeutung zu wie der Reformation und der bürgerlichen Freiheitsrevolution. Es ist der Kampf für den Sieg der neuen Kräfte, die aus dem fortgeschrittenen Wirtschaftsleben des 19. Jahrhunderts entstanden sind, nämlich Sozialismus und Organisation.“ Und weiter: „Die in Deutschland im Jahre 1914 geschaffene Kriegswirtschaft ist ‚die erste wirklich gewordene sozialistische Gesellschaft, und ihr Geist ist das erste wirklich tätige, nicht bloß unklar fordernde Auftreten eines sozialistischen Geistes. Unter der Not des Krieges schlug die sozialistische Idee in das deutsche Wirtschaftsleben ein, seine Organisation wuchs in einem neuen Geiste zusammen, und so gebar die Selbstbehauptung unserer Nation für die Menschheit die neue Idee von 1914, die Idee der deutschen Organisation, die Volksgenossenschaft des nationalen Sozialismus.‘“

Hayek benennt hier direkt die Nähe der „Kriegswirtschaft“ zum sozialistischen Grundprinzip der (staatlichen) Organisation der Wirtschaft. Das Vereinigte Königreich befand sich nun, 1944, in einem ähnlichen Existenzkampf gegen das nationalsozialistische Deutsche Reich, und Hayek sieht die Faszination der Organisation, die es in diesem Kampf bestehen lässt, einhergehend mit der Geringschätzung der Freiheit und eines liberalen Wirtschaftskonzepts, dem Großbritannien seinen bis dahin erlangten Wohlstand zu verdanken hatte. Entsprechend Hayeks Warnung: „Es steht außer Zweifel, dass eine weise Wirtschaftspolitik nach dem Krieg sogar noch wichtiger sein wird als vorher und dass das Schicksal unserer Kultur letzten Endes von der Lösung der wirtschaftlichen Probleme, vor die wir uns dann gestellt sehen, abhängt. Zunächst werden wir arm sein, sehr arm sogar, und die Frage, wie wir unseren früheren Lebensstandard wieder erreichen und verbessern können, kann sich tatsächlich für Großbritannien als schwieriger erweisen als für viele andere Länder. Wenn wir klug vorgehen, so werden wir ohne Frage durch harte Arbeit und dadurch, dass wir einen erheblichen Teil unserer künftigen Produktivität der Erneuerung und Modernisierung unseres Produktionsapparates widmen, im Laufe einiger Jahre imstande sein, unseren alten Standard wieder zu erreichen und sogar noch zu verbessern. Aber das setzt voraus, dass wir uns damit begnügen, laufend nicht mehr zu konsumieren, als ohne Beeinträchtigung des Wiederaufbaus möglich ist, dass keine überspannten Hoffnungen zu noch weitergehenden Ansprüchen verführen und dass wir es für wichtiger halten, unsere Produktivkräfte in der besten Weise und an der Stelle zu verwenden, wo sie am meisten zu unserer Wohlfahrt beitragen, statt sie bis zum letzten in einer beliebigen Weise einzusetzen. Vielleicht ist es ebenso wichtig, dass wir nicht durch kurzsichtige Versuche, der Armut durch eine Neuverteilung des Volkseinkommens statt durch seine Steigerung abzuhelfen, breite Schichten so sehr deklassieren, dass sie zu Gegnern des bestehenden politischen Systems werden. Man sollte sich immer vor Augen halten, dass der eine Faktor, der den Aufstieg des Totalitarismus auf dem Kontinent entscheidend bestimmt hat, der aber in unserem Land noch fehlt, das Vorhandensein einer breiten plötzlich enteigneten Mittelklasse war.“ Auf den letzten Satz kommen wir gleich noch zurück.

Zunächst halten wir fest: Es gibt kein überzeugenderes Argument, die gesamte Ökonomie einer zentralen Planung zu unterwerfen, hinter der die Einzelinteressen der Akteure als vergleichsweise unwichtig zurückstehen müssen, als ein (nationaler) Existenzkampf. Dass der Krieg der „Vater aller Dinge“ sei – und nicht der Zerstörer von Leben, Freiheit, Wohlstand und Prosperität –, mag mittlerweile kaum noch jemand behaupten. Ganz gewiss ist er aber der Vater staatlich organisierter Planwirtschaft, und ihr Kind zugleich. Der Existenzkampf des Krieges bedarf der zentralen Organisation der ökonomischen Aktivitäten – der Ausnahmezustand größter Gefahr bietet auch für freiheitlich denkende Menschen seine einzige Rechtfertigung, obwohl diese zentrale Organisation gleichzeitig ein Krieg gegen den Willen und die Interessen des Einzelnen ist. Beides – Planwirtschaft und existentielle Ausnahmesituation – bedingen sich gegenseitig und halten die Gesellschaft in einem permanenten Kriegszustand. Wer also die staatliche Organisation der Wirtschaft als Ziel hat und durchsetzen will, muss dafür sorgen, dass die Gesellschaft in einen existentiellen Kriegszustand gerät und diesen als gegeben hinnimmt, dann wird man sich der staatlichen Planung willig unterwerfen.

Da der militärische Krieg – zumal im eigenen Land – im 20. Jahrhundert in Europa erheblich an Popularität eingebüßt hat und außerdem für die jeweils aktuellen staatlichen Eliten auch hohe Risiken birgt, wird der Kriegszustand heute über andere Mechanismen etabliert und ausgebaut. Genau genommen wurde er seit 1914 eigentlich nie wirklich aufgehoben – damals wurde das Geld praktisch in jedem Land der staatlichen Willkür einer Zentralbank unterworfen, von realen Werten entkoppelt und zur beliebigen Manipulation für die Anleihenahme auf die Zukunft freigegeben, damals, um den Krieg überhaupt führen zu können. Aber hier sei nur auf die drei derzeit augenfälligsten Frontverläufe hingewiesen, an denen sich der deutsche Sozialismus nährt, wächst und gedeiht:

Erstens

Der Kampf um den Erhalt des Euro, der täglich gerettet werden muss, „whatever it takes“ (was auch immer dafür notwendig ist), wie der einstige Zentralbankpräsident und mittlerweile Träger des Eisernen Kreuzes – nein, Bundesverdienstkreuzes – es ausdrückte. Wir erinnern uns an seine Waffenrhetorik wie die „dicke Berta“, die er gebrauchte, um die Finanzmärkte mit Geld zu fluten. Zahlreiche bis dahin nicht vorstellbare Maßnahmen für den Ausbau der Zwangswirtschaft wurden umgesetzt: Mit Aktien- und Anleiheaufkäufen durch die Notenbanken beteiligte sich der Staat – Staaten haften für ihre Notenbanken – indirekt an Unternehmen und erhöhte seinen Einfluss; Niedrigst- und Negativzinsen wirken wie eine Sondersteuer, die zudem, zwangsweise und durch regulative Vorgaben durchgesetzt, die Fortsetzung der staatlichen Verschuldung ermöglicht; durch Übernahme der Aufsicht über die Geschäftsbanken durch die Zentralbank wurde ein unauflösbarer und folgenreicher Interessenkonflikt etabliert.

Zweitens

Blitzkrieg gegen die Energie-Infrastruktur nach Fukushima – man kann nicht mit vollständiger Richtigkeit sagen: gegen die Energiewirtschaft, denn was der Staat ihr auf der einen Seite nimmt, ersetzt er teils durch Entschädigungen und teils durch neue, gelenkte Geschäftsmodelle. Nirgendwo wird das Prinzip des deutschen Sozialismus, wie es Ludwig von Mises dargelegt hat, heute so eindeutig und klar erkennbar wie im seither auch noch weitergeführten Krieg um den Einfluss in der Energiewirtschaft. Die Unternehmen bleiben formal in Privatbesitz, meist als Aktiengesellschaften, wenn man auch über einige staatliche Beteiligungen hinwegsehen muss. In Bezug auf die Eigentumsverhältnisse handelt es sich um Betriebe im Wesentlichen in privatem Besitz, auch bei den neuen kleineren Einspeisern. Aber alle sind abhängig von den politischen Vorgaben, welche Energieträger erlaubt, zu bevorzugen oder verboten sind und welche Preise gezahlt werden müssen, oder zumindest wird die Preiszusammensetzung wesentlich über die Politik bestimmt. Dieser Krieg ist vergleichbar einem als „Befreiungskrieg“ verbrämten Einmarsch eines neuen Hegemons in ein Kolonialland, eines Hegemons, der alte Strukturen zerstört und durch neue Abhängigkeiten ersetzt. Nicht jeder verliert dabei, es gibt neue Gewinner – nicht durch Leistung –, aber die meisten verlieren.

Drittens

Der große Krieg zur Rettung des Planeten gegen den Klimakollaps. Der hat nun wirklich alles zu bieten, was das Herz begehrt, das für die organisierte Generalmobilmachung schlägt: von der Hysterie der Massen, die sich hinter ihrer Führerin Greta („Ich will, dass ihr in Panik geratet“) und ihrer Prätorianer-Garde aus PR-Beratern versammeln, bis hin zum großen Ziel der existentiellen Entscheidung zur Rettung des Planeten vor Homo sapiens. Das ist eine großartige Story, die das Zeug hat, Geschichte zu schreiben, die am Ende keiner mehr erzählen kann. Aber zunächst einmal kommt natürlich vor allem der kleine Bürokratenkrieg gegen die Freiheit und Unabhängigkeit des Einzelnen zum Wohle des Großen und Ganzen, dessen glückliche Zukunft nur erreicht werden kann, wenn alle sich den Anordnungen der Führung beugen, und das natürlich noch etwas in der Ferne liegt – wie das beim Sozialismus bekanntermaßen immer so ist. Da müsse man halt zurückstecken, um dem Kollektiv zu dienen – das ist der harte Alltag der Kriegswirtschaft: staatliche CO2-Zertifikate statt Essensmarken, die auf dem Schwarzmarkt – heute natürlich staatlich kontrolliert – steigende Preise erzielen. E-Bike statt SUV, und wer lange genug wartet, darf vielleicht einmal einen Öko-Trabi erwerben.

Und so weiter

Es gibt noch weitere nicht unbedeutende Frontlinien wie zum Beispiel die staatlich organisierte Einwanderung in die deutschen Alimentationssysteme, die neben den klassischen Bürokratiegeschwüren sowie den heute durchgängig staatlich dominierten und organisierten Wirtschaftsbereichen neben der Energiewirtschaft, wie zum Beispiel Krankenversorgung oder Schul- und Universitätsbildung, eine ganz neuartige, wirklich gänzlich unproduktive und überflüssige Branche geschaffen hat zur Herbeiholung, Unterbringung, Versorgung und Bespaßung von Leuten, die keinerlei vernünftige Vorstellung davon haben, warum sie eigentlich in diesem Land sind, dessen Sprache und Leute sie nicht verstehen. Auch hier sehen wir eine reine Kriegswirtschaft am Werk – zentral organisiert, aber unter Beteiligung formal privater Unternehmungen in völliger Abhängigkeit der staatlichen Organisation und Mittelverteilung. Ein großer Krieg gegen die bereits ausgebluteten Steueropfer und Sparer über viele Jahre hinweg.

Und nun beginnt das Jahr 2020 mit einem neuen Kriegsschauplatz und einer gewaltigen Frühjahrsoffensive: dem Kampf gegen das Coronavirus. Nach anfänglichem Zögern ist das Land in einer Kriegsbegeisterung und Opferbereitschaft wie seit 1914 nicht mehr – der Weg scheint unvermeidlich und vorgezeichnet. Es schlägt wieder die große Stunde der Organisation, und wie bei jedem Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit: Die Banken seien in einer viel besseren Verfassung als bei der Finanzkrise 2008, wird medial verbreitet. Ministerpräsident Söder ruft in Bayern den Katastrophenfall aus und redet sich in Begeisterung, was der Staat nun alles tun könne – bis hin zu Enteignungen. Der Staat verspricht den größeren Unternehmen Finanzierung von Kurzarbeitergeld und den kleineren „unbürokratische“ Finanzhilfen. Da die Produktion weitgehend heruntergefahren wird und dies die Plünderungsbasis für den Staat enorm schmälert, wird er das Geld dazu drucken lassen – was sonst? Die Versprechungen werden nicht eingehalten werden können, da sie von denselben Akteuren finanziert werden müssten, die die Unterstützung angeblich erhalten sollen. Die Verschuldung ist bereits enorm – Kredite dürfen nicht ausfallen, sonst würden die Banken pleitegehen, deren Eigentum aufgrund der Negativzinsen der Zentralbank aufgebraucht ist. Der Staat steigt ein, der Staat wird Miteigentümer – der Mittelstand verliert seine Unabhängigkeit in einer bereits völlig politisierten und korrumpierten Ökonomie.

Wir erinnern uns an den obigen Satz von Friedrich August von Hayek: „Man sollte sich immer vor Augen halten, dass der eine Faktor, der den Aufstieg des Totalitarismus auf dem Kontinent entscheidend bestimmt hat, der aber in unserem Land noch fehlt, das Vorhandensein einer breiten plötzlich enteigneten Mittelklasse war.“ Felix Britannia, sie hat sich vielleicht rechtzeitig abgekoppelt, um ihren Mittelstand noch einmal zu retten. Wir stehen hier besonders in Kontinentaleuropa und vor allem in der EU vor der breiten plötzlichen Enteignung der Mittelklasse. Die Verhinderung des neuen Aufstiegs des Totalitarismus wird die große Herausforderung für das Jahr 2020. Es ist kein Zufall, dass bei der SED auf einer Strategiekonferenz wieder von der Erschießung von Reichen fabuliert wird. Die Kommunisten wittern wieder Morgenluft. Wir müssen die Kraft finden, den permanenten Kriegszustand, in dem uns die Politik gefangen hält, zu durchbrechen und den sozialistischen Irrsinn diesmal verhindern – es gilt nicht nur der letzte Satz von Hayeks obiger Analyse!

