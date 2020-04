Weltbörsen Der Corona-Ausverkauf

18. April 2020

Besonderheiten, Lektionen und ein Traktat zum aktuellen Crash

von Luis Pazos

Unter all den Projektionen im römischen Pantheon nimmt Janus eine Ausnahmestellung ein. Der doppelgesichtige Gott ist nicht nur ohne Entsprechung in anderen polytheistischen Astralkulten der Antike, im Gegensatz zu seinen Mitgottheiten ist er ein wandelnder Widerspruch, eine Allegorie auf Anfang und Ende, Vergangenheit und Zukunft, Leben und Tod. Das machte ihn zutiefst menschlich, und vermutlich liegt darin auch die Tatsache begründet, dass sich sein Kult in Rom so großer Beliebtheit erfreute. Immerhin begrüßen wir Janus heute noch bei jedem Jahreswechsel und erweisen ihm beim unvermeidlichen Rück- und Ausblick unsere Referenz.

Bisweilen lässt er seine Antlitze jedoch auch ganz unvermutet aufblitzen. So wie jüngst an den Kapitalmärkten. Vor wenigen Wochen noch herrschte angesichts der hohen Bewertungen quer über alle Vermögensklassen und den Globus hinweg der blanke Anlagenotstand. An letzterem Umstand hat sich nichts geändert, allerdings wird dieser nunmehr durch hohe Unsicherheit, ebenfalls quer über alle Vermögensklassen und weltweit, begründet. Keine Frage, die internationalen Kapitalmärkte befinden sich durch die Bank weg im Crashmodus, und wer nicht nur von der Seitenlinie zuschaut, darf zumindest später behaupten, an einem säkularen Ereignis teilgenommen zu haben.

Erste Besonderheit: Die Geschwindigkeit

Bemerkenswert ist zum einen die Geschwindigkeit, mit der nahezu global synchron neue Tiefs vermeldet wurden. Innerhalb von nur vier Wochen verlor der Deutsche Aktienindex (Dax) von seinem Hoch aus gerechnet rund 40 Prozent, mit 37 Prozent im Minus steht es um den Dow Jones Industrial Average kaum besser. Lediglich im legendären Oktober 1929 ging es noch einen Tick rasanter bergab. Davor ereignete sich Vergleichbares das letzte Mal im Mai 1837, also vor einer beträchtlichen Weile. Voran ging übrigens jeweils eine kreditgetriebene Schönwetterperiode einschließlich einer massiven Aufblähung der Vermögensmärkte, an die sich eine mehrjährige Rezession anschloss. Das kann, muss sich jedoch keineswegs wiederholen.

Zweite Besonderheit: Die Bandbreite

Dass die Märkte für den Handel mit unternehmerischen Beteiligungen alle paar Jahre korrigieren oder auch mal crashen, ist eine Binsenweisheit. Zuletzt war dies übrigens im zweiten Halbjahr 2018 der Fall, als es im Nachhinein betrachtet durchaus clever war, nach dem Abbröckeln der Kurse um zehn bis 15 Prozent zu investieren beziehungsweise nachzukaufen. Einzigartig ist hingegen, dass in dieser ersten (?) Welle (fast) alles mit Abschlägen unterschiedlicher Intensität abverkauft wurde, neben Aktien also auch Unternehmens- sowie Staatsanleihen und sogar Gold und Kryptowährungen. Ergänzend sei angemerkt, dass es sich bei besagten Staatsanleihen nicht um Papiere notorischer Pleitekandidaten wie beispielsweise Argentinien handelte. Selbst ein Korb internationaler, mit Doppel- und Dreifach-A bewerteter Titel, also die bestbeleumundetsten Forderungen, die derzeit überhaupt gehandelt werden, verlor in der Spitze über zehn Prozent. Das sind genau jene Papiere, die in der Finanzwirtschaft zur Risikoklasse eins gezählt und üblicherweise sehr sicherheitsbedachten Anlegern anempfohlen werden.

Dritte Besonderheit: Die Unsicherheit

Mitte März signalisierte der vom Nachrichtensender CNN täglich berechnete Fear & Greed Index mit zwei von 100 Punkten extreme, um nicht zu sagen: kaum noch zu steigernde, Angst. Noch Anfang des Jahres, Janus lässt grüßen, stand der Indikator bei über 95 Punkten, also kaum noch zu steigernder Gier. Einher mit Angst vor Verlusten ging offenbar auch die Angst vor verpassten Chancen (Fear Of Missing Out, FOMO), die perfekte Melange für eine ausgeprägte Borderline-Börse. So waren denn Tagesverluste von 25 Prozent und mehr selbst bei Aktien solider Großunternehmen keine Seltenheit, ebenso wenig wie Tagesgewinne in derselben Größenordnung – bisweilen sogar aufeinanderfolgend. Auch das dürfte in dieser Ausprägung kein lebender Börsianer bisher so erlebt haben.

https://www.shutterstock.com/de/image-photo/businessman-grabs-head-concept-business-chart-351140789 Zumindest bezüglich klassischer Anlegerfehler reimt sich die Geschichte nicht nur, sie wiederholt sich tatsächlich. Bereits ein einziger Crash-Monat hat zahlreiche bürgerliche Existenzen an den Rand des Ruins beziehungsweise um ihre Ersparnisse gebracht, wie der Autor dieser Zeilen aus mehreren persönlichen Zuschriften und Hilferufen in Onlineforen erstaunt zur Kenntnis nehmen musste. Der Ökonom und Managementlehrer Fredmund Malik wies einmal darauf hin, dass der Markt keine Fehler vermeide, sondern diese bestrafe. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang die drei bedeutendsten Lektionen für Privatanleger an.

Erste Lektion: Vermeide Klumpenrisiken!

Es ist richtig, Diversifikation, also die Streuung des Vermögens über zahlreiche Anlageklassen, bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor Verlusten. Das gilt allemal, wenn Sentimentindikatoren wie der CNN-Index unter die Panikschwelle fallen. Dies hat meines Erachtens niemand so schön formuliert wie Diogenes Rant alias Markus Krall (siehe Seite 46). Das bedeutet freilich nicht, dass Diversifikation falsch und noch weniger, dass die Konzentration der Mittel richtig ist. Dies sollten sich insbesondere Einkommensinvestoren zu Herzen nehmen, deren primäres Ziel darin besteht, laufende Einnahmen zu generieren und eben nicht Kursgewinne zu erzielen. Sie können durch Streuung ihr Risiko verringern, ohne an Rendite einzubüßen. Genau deshalb wird das Eingehen von Klumpenrisiken auch nicht mit Überrenditen honoriert. Zu spüren bekommen haben das beispielsweise Anleger, die jüngst stark im Bereich der Energieinfrastruktur disponiert waren, wo sich der Ölpreisverfall crashverschärfend ausgewirkt hat. Auf die Spitze getrieben hat es ein Anleger, der vor wenigen Monaten der Meinung war, sein gesamtes Vermögen in ein einziges „ausfallsicheres“ Papier zu stecken – seine Lieblingsaktie Royal Dutch Shell. Ob er nach über 60 Prozent minus in der Spitze zur Erkenntnis gekommen ist, dass sich Polygamie zumindest an der Börse auf jeden Fall auszahlen kann?

Zweite Lektion: Kaufe nur, was du verstehst!

Ebenfalls ein immer wieder zu beobachtender „Klassiker“ ist die allzu sorglose Investition, ohne den Beipackzettel gelesen zu haben. Wer jedoch mehr investigative Energie in den Kauf eines Kühlschranks oder die Planung des Sommerurlaubs als in die Auswahl und das Verständnis von Geldanlagen steckt, kann entsprechende Rendite-Risiko-Profile und damit die Eignung einer Investitionsmöglichkeit für die persönliche Vermögensplanung logischerweise nicht beurteilen. Hinzu kommt in Schönwetterzeiten die sukzessive abnehmende Risikosensibilität, eine Wahrnehmungsverzerrung, die nur allzu oft in Unwetterperioden ihre Janusköpfigkeit offenbart. So wie bei jenem Anleger, der in guten Zeiten unwissentlich einen Gutteil seines Vermögens in eine zweifach Leveraged Mortgage Real Estate Investment Trust Exchange Traded Note investiert hat. Ja, das Papier ist so riskant, wie es sich anhört, auch wenn als Emittent die Schweizer UBS firmiert. Mitte März wurde es im Einklang mit den Emissionsbedingungen zwangsliquidiert, für alle Anteilseigner faktisch ein Totalverlust. Zuletzt beschäftigte den Anleger, ob denn nunmehr die Zinszahlungen weiter fließen würden und er an künftigen Kurssteigerungen partizipieren könne…

Dritte Lektion: Spekuliere nicht auf Kredit!

Wen in seinem Leben die Aussicht reizt, einmal Lehman Brothers im Westentaschenformat durchzuspielen, sollte hierfür nach Möglichkeit Wertpapiere auf Kredit erwerben. Dabei gilt: Je höher der Hebel, desto besser die Chance. Internationale Broker gewähren üblicherweise eine Margin von 50 Prozent. Will heißen: Zahle einen Euro ein und investiere zwei. Hört sich gut an und rechnet sich angesichts von Niedrigstzinsen. Warum also nicht Euros für 2,5 Prozent pro Jahr aufnehmen und Royal Dutch Shell in Pfund kaufen, wenn allein die Dividendenrendite über sechs Prozent beträgt und der Konzern seit 1945 die Ausschüttungen nie ausgesetzt oder gekürzt hat? Nun, der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen und meldet sich pünktlich zum ungünstigsten Zeitpunkt mit dem Margincall. Kurz davor steht beispielsweise ein Anleger, der seine Zinsverpflichtungen derzeit noch gerade so aus den Dividendenzahlungen bedienen kann und aktuell knapp über der Beleihungsquote mäandert – letzte Woche hat er zudem die Kündigung seines Arbeitgebers erhalten. Merke: Wer Eigenkapital investiert, verliert maximal seinen Einsatz, wer Fremdkapital investiert, kann sich ruinieren. Zudem mangelt es dem Kreditspekulanten an der wichtigsten Ressource überhaupt, die zumindest an den Finanzmärkten vieles heilen kann: Zeit!

Sofern das Kind nicht in den Brunnen gefallen ist, was hoffentlich auf die Leserschaft zutrifft, stellt sich konsequenterweise die Frage nach der Positionierung für die kommenden, mit Sicherheit nicht minder turbulenten Zeiten für die Finanz- ebenso wie für die Realwirtschaft. Immerhin wurde Janus von der Kaufmannschaft Roms auch als Schutzgottheit der Unternehmen verehrt. Welches Gesicht hat er der Zukunft zugewandt? Was mag sein Blick verheißen? Diesbezüglich musste selbst das Universalgenie Sir Isaac Newton vor exakt 300 Jahren nach einer kapitalen Fehlspekulation im Zuge des sogenannten Südseeschwindels konstatieren: „Ich kann zwar die Bewegungen der Himmelskörper berechnen, aber nicht die Verrücktheit der Menschen.“ Die ehrliche Antwort auf obige Frage lautet daher: Das weiß wohl nur der liebe Gott. Und in der Tat, eine erste Näherungslösung bietet der Rückgriff auf ein religiöses Werk, das seinen über die Jahrhunderte bis in die jüngere Gegenwart leidgeprüften Lesern auch unter widrigsten Umständen half, Vermögen aufzubauen, zu erhalten und zu mehren.

Eine zeitlose Belehrung

Die Rede ist vom babylonischen Talmud, in dem die Überlieferungen bedeutender rabbinischer Gelehrtengenerationen zusammengetragen wurden, die das Werk weit über den Status eines reinen Geschichts-, Moral- und Regelbuchs erheben. Es bündelt zusätzlich eine Vielzahl schier zeitloser Alltagsweisheiten in durchweg praxisorientierte Handlungsimperative. Die auch als Drei-Speichen-Regel bekannte Empfehlung des Rabbi Isaak bar Aha zur Ordnung der Finanzen ist im Traktat „Baba Mezia“ festgehalten: „Man soll sein Vermögen stets in drei Teile teilen: ein Drittel Land, ein Drittel Handelswaren und ein Drittel bar zur Hand.“

In die Gegenwart übertragen entspricht dies einem breit über Immobilien (Land), Aktien beziehungsweise Unternehmensbeteiligungen (Handelswaren) sowie Liquidität in Form von Barrücklagen, Anleihen und Edelmetallen (bar zur Hand) gestreuten Anlagemix und wird heutzutage sogar unter dem Begriff der „Modernen Portfoliotheorie“ (MPT) akademisch gelehrt. Praktischerweise lässt sich diese Vermögensallokation auf Wunsch komplett mit börsennotierten Wertpapieren abbilden, und das im Gegensatz zu Antike, Mittelalter und früher Neuzeit sogar global. Bei Wahl des richtigen Brokers fallen dafür vernachlässigbare Kosten an, so dass der Ansatz auch relativ kleinen Vermögen zugänglich ist.

Die Quoten müssen freilich der individuellen Präferenz sowie Lage und hierbei besonders der Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit angepasst werden – das gilt insbesondere für die Barreserve. Und ja, die ist zwingend in der Währung zu halten, in der üblicherweise Zahlungsverpflichtungen zu leisten sind. Auch wenn es sich dabei um Euro handelt. Die Risikotoleranz beschreibt dabei das Ausmaß, Verluste emotional auszuhalten, also beispielsweise Kursverluste aussitzen zu können, ohne die angstgetriebene Reißleine zu ziehen und die selbstauferlegte Strategie beziehungsweise Anlageregeln willkürlich zu ändern. Die Risikotragfähigkeit beschreibt dagegen die Verlusthöhe, die sich ein Anleger tatsächlich, also unabhängig von seinem Nervenkostüm, leisten kann. Sie wird im Wesentlichen von absehbaren Ausgaben bestimmt und schwankt daher in Abhängigkeit des Lebensstils.

Der so ermittelte Anlagemix beziehungsweise die einmal festgelegte Vermögensverteilung sollte zudem in regelmäßigen Abständen wieder in Balance gebracht werden, da sich die verschiedenen Anlageklassen auch unterschiedlich entwickeln. Diese sogenannte Rebalancierung hat zudem den Charme, dass der Anleger automatisch antizyklisch vorgeht.

Das Wichtigste zuletzt

Darüber hinaus sollten es Privatanleger der Crew von Odysseus gleichtun und die Gehörgänge mit Wachs versiegeln, um nicht den Sirenengesängen der (Finanz-) Presse zu erliegen und sich in Gelassenheit zu üben. Hierzu gehört auch, den wichtigsten Vermögenswert überhaupt zu pflegen, das eigene Humankapital. Diesen vermag kein noch so großer Crash zu entwerten und kein noch so totalitäres System zu enteignen. Und denken Sie in der Zwischenzeit mal über Toilettenpapier-Aktien nach.

