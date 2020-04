Bürgerlicher Anarchismus Lob der Ohnmacht

12. April 2020

Was schon Jacob Burckhardt der EU ins Stammbuch schrieb

von David Dürr

Bildquelle: Public Domain / Wikimedia Commons Jacob Burckhardt (1818-1897): Schicker Schweizer

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz kürzlich einmal mehr: das große Lamentieren über die geostrategische Ohnmacht Europas angesichts der immer stärker werdenden Weltmächte USA, Russland und China. Europa gerate zunehmend mehr ins Hintertreffen. Europa müsse machtpolitisch „aufrüsten“ – und dies im Sinn des Wortes durchaus handfest militärisch. Präsident Macron stelle dafür noch so gern seine Atombomben zur Verfügung. Die Europäische Union müsse nun zügig daran gehen, die Rolle einer der vier Weltmachtstaaten zu übernehmen. Sie brauche zwar noch etwas integrativen Schub mit eigener Außen- und Militärpolitik – aber dann sei es geschafft, dann sei auch Europa eine Weltmacht mit allem, was dazu gehört. Packen wir‘s an!

Indes – hieß es nicht auch schon: Macht ist böse? Gab es da nicht jenen Weltbeobachter und Kulturhistoriker Jakob Burckhardt, der diesen einprägsamen Satz schrieb? Und was genau meinte er damit? Hatte das überhaupt mit der in München so sehnlich herbeibeschworenen Macht zu tun?

Ja, es hatte: Jacob Burckhardt (1818-1897) meinte genau diese Art von Macht, damals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Machtballungen entstanden, die bis dahin unvorstellbar waren. Aus der Asche der Revolutionen entstieg damals nicht etwa Freiheit, sondern Machtkonzentration. Wo früher unzählige Grafschaften, Herzogtümer, Handelsstädte, Bistümer, Klöster, lokale Eidgenossenschaften, Talschaften waren, war nur noch Einheit angesagt, musste es der territorial, rechtlich und vor allem auch militärisch vereinheitlichte Nationalstaat sein. Statt vieler kleiner Einheiten waren innerhalb weniger Jahrzehnte eine Handvoll Großmachtstaaten herangewachsen; also ziemlich genau das, was wir heute global vor uns haben. Und wer zu den Großen gehören wollte, musste Machtstrategien verfolgen, musste sich integrativen Schub geben mit eigener Außen- und Militärpolitik, genau wie heute die EU.

Und eben dazu schrieb damals Jacob Burckhardt Folgendes: „Nun zeigt es sich – man denke dabei an Louis XIV., an Napoleon und an die revolutionären Volksregierungen –, dass Macht an sich böse ist, dass das Recht des Egoismus, das man dem Einzelnen abspricht, dem Staate zugesprochen wird. Schwächere Nachbarn werden unterworfen und einverleibt oder irgendwie sonst abhängig gemacht, nicht, damit sie selbst nicht mehr feindlich auftreten, denn das ist die geringste Sorge, sondern damit sie nicht ein anderer nehme oder sich ihrer politisch bediene; man knechtet den möglichen politischen Verbündeten eines Feindes. Und auf dieser Bahn angelangt, ist dann kein Halten mehr; alles wird exkusabel“, also entschuldbar, „denn mit der bloßen Beschaulichkeit wäre man zu nichts gelangt, sondern ‚früher von anderen Bösewichtern gefressen worden‘, und ‚die andern machen‘s auch so‘“.

Nun betonen die heutigen Europamachtpolitiker, wie neulich auch wieder in München, dass das mit der Macht bei uns im Westen ganz anders sei als im Falle Russlands und Chinas, denn im Gegensatz zu diesen seien wir doch so freiheitlich. Auch dazu hatte Jacob Burckhardt seine Meinung: „Und nun ist die Macht an sich böse, gleichviel wer sie ausübe, sie ist kein Beharren, sondern eine Gier und eo ipso unerfüllbar, daher in sich unglücklich und muss also andere unglücklich machen.“

Wie recht er hatte, wenn man bedenkt, was jene Großstaatsmachten schon bald anrichteten. Hätten sie doch lieber eine Strategie der Ohnmacht verfolgt!

