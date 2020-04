Der Einkommensinvestor BKI Investment Company

10. April 2020

Geldanlage mit ruhiger Hand und langem Atem

von Luis Pazos

Die Australian Securities Exchange (ASX) ist nach der weltgrößten New York Stock Exchange (NYSE), der altehrwürdigen London Stock Exchange (LSE) sowie der im Windschatten der USA operierenden Toronto Stock Exchange (TSE) die nach Marktkapitalisierung bescheidenste unter den Leitbörsen der angelsächsischen Welt. Ein dividendenstarker Titel, der den australischen Aktienmarkt breit und zu herausragenden Konditionen abbildet, ist die BKI Investment Company.

Gegründet wurde die Beteiligungsgesellschaft im Oktober 2003 und in der Rechtsform einer Listed Investment Company (LIC) an die Börse gebracht. Zusammen mit den rechtlich ähnlich aufgestellten Listed Investment Trusts (LITs) macht Letztere die Mehrzahl börsennotierter Investmentvermögen in Australien aus. Rechtlich und technisch sind sie der „normalen“ Aktie gleichgestellt.

Aktuell umfasst das Portfolio knapp 50 dividendenstarke australische Bluechips, die sich über alle bedeutenden Wirtschaftssektoren des Kontinents erstrecken. Die 25 größten Positionen machen 86 Prozent des Portfolios aus, neben Finanztiteln dominieren hierbei Infrastrukturunternehmen, beide Branchen sind in Australien für ihre traditionell hohen Ausschüttungen bekannt. Unter den Finanztiteln befinden sich die Schwergewichte des Kontinents wie die Commonwealth Bank, die National Australia Bank und die Westpac Banking Corporation wie auch Dienstleister wie die Australian Securities Exchange selbst oder die Vermögensverwaltung Magellan Financial Group. Auch zwischen den Infrastrukturunternehmen finden sich international bekannte Firmen wie etwa der Flughafenbetreiber Sydney Airport, der Telekommunikationskonzern Telstra Corporation oder die Transurban Group, ein Betreiber von Mautstraßen, Tunneln und Brücken.

Bei der Verwaltung der Beteiligungen hat die BKI eine ruhige Hand bewiesen und eine ausgesprochene Kaufen-und-Halten-Strategie gepflegt. Mit konstant unter zehn Prozent ist die jährliche Umschichtungsrate (Portfolio Turnover Rate) äußerst niedrig. Das schlägt sich auch in der Kursentwicklung der Gesellschaft nieder. Das betreute Nettovermögen beträgt mittlerweile knapp 1,3 Milliarden Australische Dollar, die annualisierte Rendite aus Kursgewinnen und Dividenden beläuft sich seit Gründung auf circa elf Prozent pro Jahr. Gut die Hälfte davon machten zuletzt die Ausschüttungen aus, bezogen auf den aktuellen Kurs von 1,67 Australischen Dollar notiert die Dividendenrendite bei 5,9 Prozent pro Jahr. Zahlungen werden halbjährlich, jeweils im Februar und August, geleistet, hinzu gesellen sich gewinnabhängige Sonderzahlungen.

Mit der BKI setzt sich ein Anleger den Chancen und Risiken aus, die aus der Wirtschafts- und Währungsentwicklung Australiens hervorgehen. Ökonomisch steht das Land aktuell hervorragend da, vor allem auch dank der enormen wirtschaftlichen Entwicklung, die die Pazifikregion in den letzten Jahrzehnten allen temporären Einbrüchen zum Trotz genommen hat. Hier konnte Australien, flächenmäßig das sechstgrößte Land der Welt und zudem reichlich mit Bodenschätzen gesegnet, als Rohstofflieferant der asiatischen Tiger profitieren. Gleichzeitig ist dies freilich auch die Achillesferse des Landes.

Darüber hinaus kann Australien im Vergleich zu Europa mit einigen weiteren strukturellen Vorteilen aufwarten. Zum einen verfügt der Kontinent über einen homogenen Sprach-, Kultur- und Währungsraum, zum anderen ist die Staatsverschuldung mit 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vergleichsweise niedrig und die Inflationsrate mit 1,5 Prozent mäßig. Zudem wurde der Bankensektor von der Weltfinanzkrise nicht in Mitleidenschaft gezogen, die Australien übrigens rezessionsfrei überstand.

Ihrem eigenen Anspruch, „einen stetig steigenden Einkommensstrom für die Anteilseigner auf Basis eines langfristig ausgerichteten Portfolios zu generieren“, ist die Gesellschaft bisher fast durchgängig nachgekommen. Handelbar ist die BKI an der ASX über das gleichlautende Kürzel BKI. Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet AU000000BKI3.

Hinweis: Der Handel mit Wertpapieren ist grundsätzlich mit Verlustrisiken verbunden. Diese können auch einen Totalausfall der Investition nach sich ziehen. Autor und Verlag übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Ferner wird für deren Aktualität, Korrektheit, Qualität oder Vollständigkeit trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernommen. Zudem sind alle getroffenen Aussagen keinesfalls als Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), sondern lediglich als persönliche Meinungsäußerung des Autors aufzufassen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 201.