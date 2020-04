Weitere Interventionen der US-Zentralbank Wird das Coronavirus der Fed den Garaus machen?

04. April 2020

Die nächste große Krise könnte das Fiatgeld-System niederreißen

von Ron Paul

Der 17. September 2019 war ein bedeutender Tag in der Wirtschaftsgeschichte Amerikas. An diesem Tag begann die New Yorker Federal Reserve mit Notfall-Geldinfusionen in den Repo-Markt. Das ist der Markt, den Banken nutzen, um sich gegenseitig kurzfristige Kredite zu geben. Die New Yorker Fed handelte, nachdem die Zinsraten im Repo-Markt auf beinahe zehn Prozent kletterten, weit über der Zielrate der Zentralbank.

Die New Yorker Fed behauptete zwar, ihre Intervention sei nur eine vorübergehende Maßnahme gewesen, hat aber seit September nicht aufgehört, Geld in den Repo-Markt zu pumpen. Investmentberater Michael Pento nannte die Ausweitung der Bilanz „Quantitative Lockerung auf Steroiden“.

Ich erwähne diese Eingriffe, um zu zeigen, dass die Fed schon Monate bevor irgendjemand in China die ersten Symptome des Coronavirus zeigte, außergewöhnliche Maßnahmen ergriff, um die Wirtschaft zu stützen.

Nun nutzt die Fed den historischen Börseneinbruch und die (hoffentlich) nur vorübergehende Schließung von Geschäften im Zuge der Coronavirus-Panik dazu, ihren Wirtschaftsinterventionismus dramatisch auszudehnen. Nicht nur hat die Fed die Menge an Geld erhöht, die sie in den Repo-Markt pumpt, sie kauft auch unbegrenzte Mengen an Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Das war für den Kongress und den Präsidenten eine willkommene Nachricht, da sie zu einem Zeitpunkt kam, da sie daran arbeiteten, Billionen von Dollar an Corona- beziehungsweise Wirtschafts-Hilfen locker zu machen.

Diesen Monat kündigte die Fed an, sie wolle nun auch Kommunalobligationen kaufen, wodurch sie sicherstellt, dass sowohl bundes- als auch einzelstaatliche Schuldenblasen noch für ein paar Monate weiter wachsen werden...

Die Fed erschuf außerdem drei neue Darlehensfazilitäten, um Firmen Hunderte Milliarden Dollar an Krediten zur Verfügung zu stellen. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Fed würde so viele Kredite vergeben, wie zur Wiederbelebung der Wirtschaft nötig sei.

Die Fed senkt außerdem Zinsraten auf null. Wegen der Inflation gibt es vermutlich ohnehin schon negative Realzinsen. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine Steuer auf Ersparnisse, was zu einem Mangel an privaten Geldmitteln führt, die für Investitionen ausgegeben werden könnten – was der Fed wiederum einen weiteren Vorwand liefert, ihre Kreditvergaben auszuweiten.

Das Vorgehen der Fed scheint einige der durch die Coronavirus-Panik verursachten Schäden abzumildern. Allerdings verschärft die Fed durch die Flutung der Wirtschaft mit neuem Geld, den Aufkauf von Vermögenswerten und das Befeuern des Ausgaben-Amoks des Kongresses und des Präsidenten Amerikas wirtschaftliche Langzeitprobleme nur noch.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed diese Notfallmaßnahmen beenden wird, wenn die Regierung die Rückkehr zu einem normalen Leben als sicher erklärt.

Konsumenten, Firmen und (vor allem) die Bundesregierung sind so abhängig von niedrigen Zinsraten, quantitativer Lockerung und anderen Interventionen der Federal Reserve, dass jede ihrer Bemühungen, die Zinsen wieder steigen zu lassen oder mit dem Gelddrucken aufzuhören, eine schwere Rezession auslösen wird.

Irgendwann werden die von der Federal Reserve geschaffenen Konsumenten‑, Unternehmens- und Staatsschulden-Blasen explodieren und zu einer großen Krise führen, die den derzeitigen Coronavirus-Shutdown in den Schatten stellen wird. Der Lichtblick ist, dass diese nächste Krise den keynesianischen Wohlfahrts- und Kriegsstaat und das Fiatgeld-System endlich niederreißen könnte.

Die beispiellosen Interventionen der Fed auf den Märkten machen es wichtiger als je zuvor, dass der Kongress und der Präsident das „Audit the Fed“-Gesetz verabschieden. Dies würde es den Bürgern Amerikas endlich erlauben, die Wahrheit über die Geldpolitik der Zentralbank zu erfahren. Eine Untersuchung der Fed wäre ein Schritt hin zur Wiederherstellung unseres Wirtschaftssystems durch die Beendigung der Fiatgeld-Pandemie, die den Wohlfahrts- und Kriegsstaat ermöglicht, sowie der instabilen, schuldenbasierten Ökonomie.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.