Pandemie und Politik in Deutschland Totalitäre Nachtigall, ick‘ hör dir durch den Coronanebel trapsen

19. März 2020

Vom penetranten Gestank entweichender Fiatflatulenzen ganz zu schweigen...

von Axel B.C. Krauss

Es tut so gut, so unendlich gut in Zeiten wie diesen, da der politmediale Mythenkomplex, der bekanntlich nicht zuletzt von Angst lebt, nämlich derjenigen der Bürgen, noch Texte lesen zu dürfen, die von Vernunft, Sachlichkeit, Nüchternheit und argumentativer Stringenz geprägt sind. Und die vor allem zeigen: Man steht nicht alleine ...