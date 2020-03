Die Kekspackung „Afrika“ soll rassistisch sein Die Bahlsen-Affäre

12. März 2020

Der Irrwitz wird immer grotesker

von Volker Seitz

Die Firma Bahlsen hatte am Valentinstag ein Bild ihrer Kekspackung „Afrika“ gepostet. Umgehend sah sich der Konzern mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Das Produkt „Afrika“ mit dunkler Schokolade würde Assoziationen mit Rassismus hervorrufen. Die Erläuterung der Firma: „Der Name Afrika wurde ausgewählt, weil Afrika der größte Produzent von Kakaobohnen auf der Welt ist und der Name damit perfekt zu unseren vollschokolierten Waffeln passt. Das Produkt Afrika bieten wir unter diesem Namen bereits seit über 60 Jahren an“, half nichts.

Ich habe mit Afrikanern gesprochen. Sie meinten: „Rassistische, weiße ‚Aktivisten‘ sprechen Afrikanern die Fähigkeit ab, für sich selbst sprechen zu können. Deshalb bestimmen sie selbstherrlich, wovor wir, diese armen Schwarzen, geschützt werden müssen.“ Auf die Idee, dass sich der Name auf die Hautfarbe beziehen könnte, wären – die von mir befragten – Afrikaner nie gekommen.

Jetzt will Bahlsen unter dem Druck einer Minderheit den Namen ändern. Es ist schlimm, wie Randgruppen Konzerne, Medien und Einzelpersonen mit solchem Unsinn in die Knie zwingen können.

Der Irrwitz mit der angeblichen PC wird immer grotesker.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der „Achse des Guten“.