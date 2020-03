Bürgerlicher Anarchismus Abschied von der Verfassung

07. März 2020

Das deutsche Grundgesetz als Provisorium auf Ewigkeit

von David Dürr

Das deutsche Grundgesetz von 1949 heißt nüchtern „Grundgesetz“ und nicht feierlich „Verfassung“, weil es eben keine Verfassung ist. Es ist so etwas wie eine provisorische, damals von den Siegermächten einstweilig verordnete Staatsordnung, die man bei Gelegenheit durch eine eigentliche, vom Volk selbst in einer bundesweiten Abstimmung erlassene Verfassung ablösen sollte. So lautete denn der 146. und letzte Artikel des Grundgesetzes: „Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Das ist inzwischen mehr als 70 Jahre her. Das deutsche Volk wartet noch immer darauf, sich selbst „in freier Entscheidung“ eine eigene Verfassung zu geben. Und es sieht nicht danach aus, dass dies geschehen wird. Erstaunlich ist das allerdings nicht; Verfassungen wurden schon immer in Aussicht genommen, herbeigesehnt oder versprochen, wirklich umgesetzt wurden sie aber noch nie. So jedenfalls solche Verfassungen, die aus dem Volk heraus, sozusagen aus Graswurzeln, Bottom up oder eben „vom Volke in freier Entscheidung“ artikuliert wurden. Das war schon so bei den „zwölf Artikeln“ der Bauernbewegung von 1525, die im Blut ihrer Wortführer ertränkt wurden; bei der französischen Menschenrechtserklärung von 1789, die im staatlichen Terror endete; bei der Paulskirchenverfassung von 1849, die schon bald von der Bismarckschen Reichsordnung abgelöst wurde; bei der Weimarer Verfassung von 1919, die nach wenigen Jahren dem Vollmachtregime Hitlers weichen musste; und so nun auch beim Verfassungsversprechen von 1949, das zwar nicht in Blut getränkt wurde, aber trotzdem abhandenkam. Es wurde nämlich vor 30 Jahren, im Zuge der Wiedervereinigung 1990, mit eleganter juristischer Wortakrobatik verabschiedet. Als man das Grundgesetz an die neue Situation anpasste, das heißt: die neuen Bundesländer ihm ebenfalls unterstellte, hieß der 146. Artikel nun plötzlich so: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Das heißt, es war zwar noch immer von einer künftigen, „in freier Entscheidung beschlossenen“ Verfassung die Rede, doch war die „Vollendung der Freiheit“ nun plötzlich bereits für dieses heutige Grundgesetz erfüllt. Die staatlichen Redakteure taten so, als ob das Grundgesetz vom Volk selbst in einer bundesweiten Abstimmung erlassen worden wäre. Und damit klang es nun plötzlich nicht mehr nach einem Provisorium, sondern nach einer definitiven Verfassung. Dies gelang rein sprachlich mit einem einfachen Trick, indem man den wegen der Wiedervereinigung eingefügten Passus „nach Vollendung der Einheit“ beiläufig um die drei Wörtlein „und der Freiheit“ ergänzte, so als ob mit der Einheit automatisch auch die Freiheit eingezogen wäre. Das war sie nicht. Denn eine Volksabstimmung fand auch 1990 nicht statt, so wenig wie schon 1949; und vor allem bedeutet Einheit in der real gelebten Politik das genaue Gegenteil von Freiheit: Je umfassender und machtvoller der Staat, desto geringer die Freiheit der Bürger.

Wie frei war doch Deutschland dagegen, als es noch aus vielen, weitgehend eigenständigen Landgrafschaften, Stadtrepubliken, Hansestädten, Fürstentümern, Herzogtümern und Königreichen bestand!



