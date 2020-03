Dokumentation einer Pressemitteilung des Instituts für Austrian Asset Management (IfAAM) Dr. Markus Krall erhält die Roland-Baader-Auszeichnung 2020

03. März 2020

Preisverleihung am 06.06.2020 auf der 10. Hamburger Mark-Banco-Anlegertagung in Lübeck

von Redaktion eigentümlich frei

Bildquelle: Marc Bernot/eigentümlich frei Erhält die Roland-Baader-Auszeichnung 2020: Dr. Markus Krall

Das Institut für Austrian Asset Management (IfAAM) gibt bekannt, dass der Ökonom Dr. Markus Krall die „Roland-Baader-Auszeichnung 2020“ erhält. Die Verleihung erfolgt am 06.06.2020 im Rahmen der 10. Hamburger Mark-Banco-Anlegertagung im Europäischen Hansemuseum in Lübeck.

Markus Krall ist einer der bekanntesten deutschen Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Als profunder Kenner und Insider der Finanzbranche beschreibt er 2014 in seinem Erstlingswerk „Verzockte Freiheit“ die wahren Ursachen der Finanzkrise. Es folgen 2017 mit dem Buch „Der Draghi-Crash“, das er Roland Baader gewidmet hat, und 2019 mit „Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen“ zwei weitere Bestseller, in denen Krall vertiefend die verhängnisvollen Folgen von Geldsozialismus und Keynesianismus darlegt. Es sind polit-ökonomisch fundierte Streitschriften gegen die Politik des billigen Geldes und die Gottspielerei der politischen „Eliten“.

Markus Krall vermittelt seine Einsichten und Ansichten in verständlicher und ansprechender Sprache in bester populärwissenschaftlicher Tradition. Dabei scheut er weder klare Worte noch unangenehme Wahrheiten und trotzt dem rauen Gegenwind des linken Zeitgeistes. Er erreicht eine große Leser- und Zuhörerschaft außerhalb des akademischen Bereichs und wirkt damit für viele als Einstieg in die reiche Tradition der Österreichischen Schule der Ökonomik sowie in die Ideenwelt des klassischen Liberalismus.

Wie Roland Baader beleuchtet Markus Krall in seinen Texten die wesentlichen kausalen Zusammenhänge zwischen billigem Geld, Staatswachstum, Freiheitsverlust und Werteverfall, wobei der Schwerpunkt seiner Aufklärungsarbeit bei der Geldpolitik liegt. Im Detail beschreibt er die volkswirtschaftlichen Schäden, die durch Zins-Planwirtschaft und die Politik der permanenten Euro-Rettung entstehen, und warnt vor der schleichenden Aushöhlung der Marktwirtschaft und des Rechtsstaats und dem damit einhergehenden Verlust von Freiheit und der Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Sich der immerwährenden Gefahr staatlichen Machthungers bewusst, setzt Krall dem sedierenden Märchen vom Retter Staat, den Roland Baader als „das trojanische Pferd, mit dessen Hilfe die Herrschaftseliten die letzten Mauern um die Bürgerfreiheit schleifen werden“ beschrieb, den Aufruf an die Leistungsträger und den Mittelstand entgegen, die gesellschaftliche Krise als Chance für eine bürgerliche Revolution zu nutzen. Der „Weg aus der Knechtschaft“ führt nach Überzeugung Kralls über die Werte-Säulen einer freien Gesellschaft, die es zu retten und zu schützen gilt: Familie, Eigentum, Individualität, Religion und Kultur.

Dazu erscheint im März 2020 sein neues Buch „Die Bürgerliche Revolution“, in dem er eine Blaupause für eine breite freiheitlich-konservative Bewegung skizziert. Mit der „Atlas-Initiative“ ist Markus Krall gerade dabei, eine bürgerliche Plattform für mündige Bürger und parteiunabhängige Vereinigungen als Alternative zum kulturmarxistischen Zeitgeist aufzubauen, wobei er in kürzester Zeit bereits über 1.000 Mitglieder gewinnen konnte (atlas-initiative.de).

Mit der Roland-Baader-Auszeichnung sollen Leistungen und Verdienste anerkennend gewürdigt und herausgestellt werden, die im Zusammenhang stehen mit den freiheitlichen Idealen, denen sich Roland Baader verbunden und verpflichtet gefühlt hat. Den Preis erhalten schöpferisch tätige Personen (Publizisten, Unternehmer et cetera), die mit Überzeugungskraft, gelebter Freiheitsliebe und ökonomischem Sachverstand „die Lehre von der friedlichen Entwicklung der Menschen in einer freien Gesellschaft“ einem breiten Publikum in verständlicher Form zugänglich machen beziehungsweise diese Ideen unternehmerisch in tätige Praxis umsetzen.

