Der Einkommensinvestor Henderson Far East Income Limited

01. März 2020

Ein bunter Korb asiatisch-pazifischer Dividendenzahler

von Luis Pazos

Nach dem prognostizierten Bevölkerungstrend und der ökonomischen Entwicklung könnte sich die Pazifikregion zum pulsierenden Zentrum der Weltwirtschaft entwickeln. Welche Möglichkeiten haben Einkommensinvestoren, hieran zu partizipieren? Zum Beispiel über die im Jahr 2006 gegründete Investmentholding Henderson Far East Income Limited mit Sitz in England.

Das Investitionsspektrum der Anlagegesellschaft umfasst Aktien des asiatisch-pazifischen Raums ohne Japan, bis zu 20 Prozent des verwalteten Vermögens dürfen auch in andere Wertpapiere angelegt werden. Das Management strebt dabei ein diversifiziertes Portfolio sowohl ausschüttungsstarker und -stabiler Titel als auch solcher mit Dividendensteigerungspotenzial aus prosperierenden Volkswirtschaften an. Aktuell umfasst das Portfolio 45 Positionen. Ein Drittel sind Finanzwerte, mit jeweils zehn bis 20 Prozent sind die Branchen Telekommunikation, Technologie und Konsumgüter vertreten. Im Ländermix stechen China mit knapp 21, Australien mit etwa 16 und Taiwan mit gut 14 Prozent hervor. Singapur, Südkorea, Thailand und Hongkong machen jeweils zwischen sieben und zwölf Prozent aus.

Die einzelnen Beteiligungen lassen den Hang des Managements zu dividendenaffinen Wertpapieren mit stabiler Zahlungshistorie erahnen. Dieser spiegelt sich in einer bisher astreinen Dividendenhistorie der Gesellschaft wider. Seit der Erstnotiz wurde die ordentliche Dividende von 8,25 Great Britain Pence (GBp) fast kontinuierlich gesteigert, wobei die Zahlungen in den letzten elf Jahren einmal konstant belassen und zehnmal erhöht wurden, zuletzt auf 21,60 GBp pro Jahr. Das entspricht beim aktuellen Kurs von 364 GBp einer annualisierten Dividendenrendite von 6,1 Prozent. Ausschüttungen werden übrigens quartalsweise vorgenommen. Bemerkenswert ist ferner, dass die Dividende auch über die gesamte Weltfinanzkrise hinweg mindestens gehalten werden konnte, trotz des hohen Anteils an Schwellenländeraktien.

Anleger der ersten Stunde können sich neben den Dividenden auch über die bisherige Kursentwicklung freuen. Von 232 GBp ging es nach der Emission unter den (fast) marktüblichen Schwankungen auf den heutigen Kurs um 57 Prozent nach oben. Der Absturz im Zuge der Weltfinanzkrise fiel mit 38 Prozent vergleichsweise mäßig und deutlich niedriger als die etwa 50 Prozent aus, die Standardwerte weltweit im Durchschnitt einbüßten.

Eine Investition in die Henderson Far East Income Limited kommt in Summe einem gemischten Portfolio fernöstlicher Dividendenaktien aus Industrie- und Schwellenländern gleich. Aufgrund des hohen Anteils an Aktien aus Tiger- und Pantherstaaten sollten Rendite wie Risiko langfristig höher sein als bei reinen Industrieländerinvestments. Risikodämpfend dürfte im Gegenzug die Konzentration auf ausschüttungsstarke Titel wirken, die sich ihre Dividendenpolitik nicht zuletzt aufgrund ihres Reifegrads und etablierten Geschäftsmodells leisten können.

Kritisch zu sehen sind allerdings bestimmte Entwicklungen in der Pazifikregion, allen voran Chinas totalitär anmutendes Sozialkredit-System. Zudem ist gerade Südostasien nicht frei von gesellschaftspolitischen Spannungen. Auch entsprechen die Publikations- und Transparenzstandards nicht überall in der Region westlichen Gepflogenheiten. Wie sehr sich zudem lokale Fehlentwicklungen zu einem regionalen und dann weltweiten Crash auswachsen können, hat im Jahr 1997 die sogenannte Asienkrise unter Beweis gestellt. Im Umkehrschluss dürfte der asiatisch-pazifische Raum von europäischen Währungs- und Wirtschaftskrisen in der Regel nur mäßig tangiert werden, was heimischen Anlegern erlaubt, ihr Vermögen ein Stück weit unabhängig vom Heimatmarkt zu diversifizieren.

Anleger, die ihr Portfolio um eine Schwerpunktsetzung im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum bereichern möchten, finden in der Henderson Far East Income Limited ein solides Grundlageninvestment. Zudem weiß das Unternehmen mit einem erfahrenen Management rund um den Asienspezialisten Mike Kerley und einer kurz- wie mittelfristig überlegenen Gesamtentwicklung gegenüber Anlagealternativen zu überzeugen. Handelbar ist das Papier an der London Stock Exchange (LSE) über das Kürzel HFEL. Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet JE00B1GXH751.

Hinweis: Der Handel mit Wertpapieren ist grundsätzlich mit Verlustrisiken verbunden. Diese können auch einen Totalausfall der Investition nach sich ziehen. Autor und Verlag übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Ferner wird für deren Aktualität, Korrektheit, Qualität oder Vollständigkeit trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernommen. Zudem sind alle getroffenen Aussagen keinesfalls als Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), sondern lediglich als persönliche Meinungsäußerung des Autors aufzufassen.

Information

