Konferenz und 200 Hefte ef Freiheitsdrang und Widerstand

24. Februar 2020

Der eigentümlich freie Stimmungsbericht über drei Tage libertäre Wiedervereinigung

von Torben Niehr

Bildquelle: Marc Bernot Es soll uns an nichts mangeln im Hotel Baltic: Nicht mal an Gläsern

Welches Jubiläum gab es diesmal zu feiern auf der großen – und immer größeren! – Konferenz von eigentümlich frei auf der Ostsee-Insel Usedom? 2018 war es das 20-jährige Jubiläum der Zentralzeitschrift der deutschsprachigen Libertären. 2019 ging die fünfte Usedom-Konferenz über die Bühne. Und in diesem Jahr? Liebe Leser, schauen Sie bitte einmal auf die Zahl rechts oben auf der Titelseite, zwischen Jahrgangsnummer und Barcode: Sie halten gerade die 200. ef-Ausgabe in Ihren Händen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Ansonsten bieten die Zeiten ja leider wenig Anlass für Ausgelassenheit. Obwohl das Thema dieser sechsten ef-Konferenz nicht nur ein weiteres Jubiläum, sondern per se Grund für Freude böte: „Deutschland – 30 Jahre friedliche Revolution und Wiedervereinigung“. Doch beim Rückblick auf die DDR-Jahrzehnte zuvor schlagen sich die Brücken ins Heute quasi von selbst: Haben 1989 Freiheit und Marktwirtschaft tatsächlich gesiegt – oder schleichen sich mittlerweile Repression, Sozialismus und Stromausfälle nicht mehr nur durch die Hintertür, sondern auch schon durch die Hauptportale der Politik in die wiedervereinigte Republik?

Wohl leider ja, muss man als Conclusio der großen Deutschlandkonferenz festhalten. 190 Teilnehmer aus ganz Europa (inklusive England!) sind gekommen – Rekordbesuch. Seit Monaten war die Zusammenkunft ausverkauft, mit Wartelisten und Kontingenterhöhungen. Ein Klassen- und Familientreffen der Libertären (und zuweilen Konservativen) zwischen 18 und 80 Jahren, manchmal mit Partnern, Kind und Kegel und einmal mehr im Hotel Baltic in Zinnowitz: Mitte der 70er Jahre erbaut, diente der Komplex über zehn Jahre, nämlich bis zum Mauerfall, als Ferienheim für verdiente und verstrahlte Arbeiter des DDR-Bergbaukonzerns Wismut, einst viertgrößter Uranförderer der Welt. „Roter Oktober“, so hieß das Haus damals in jener Zeit, an die sich auch viele der Tagungsteilnehmer noch gut schlecht erinnern können.

Wann haben sie, als ehemalige Bürger der früheren DDR besonders sensibel für jegliche Vorboten und Usancen der Unfreiheit, im wiedervereinigten Deutschland zum ersten Mal gespürt, dass sich da etwas zum Schlechten dreht? „Damals an der Uni, als in manchen Gremien selbstkritische Ex-SEDler durch stramme West-Kommunisten ersetzt und in der Bibliothek konservative Publikationen abbestellt wurden“, sagt Holger Thuß, heute Präsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie (Eike). Publikationen, die in der DDR-Wissenschaft immerhin noch als „Feindbeobachtung“ geduldet waren. Und heute? Thuß berichtet anekdotisch, lakonisch und lustig von seinen Erfahrungen als „Klimadissident“ mit Vermietern, Finanzämtern und mit der Presse, deren Klischeeerwartungen er mit verspielter Freude bedient, etwa mit einem Trump-Foto im Büro („Der Donald und ich!“).

Der Ingenieur Roland Woldag beschreibt ein anderes Déjà-vu: die Art, wie er von offizieller Seite behandelt worden sei, als er vor über 15 Jahren gegen die staatliche Rentenversicherung kämpfte und klagte, um eine Befreiung davon zu erreichen. Woldag öffnet sich den Zuhörern, als er sichtlich bewegt aus seinen Aufzeichnungen der Vorwendejahre vorliest – vom Ausreiseantrag bis zum Knast, als allein Glaube, Liebe, Freunde und Chor ihm Halt gaben im Alltag mit seinen „grauen muffigen Zwangsjacken“. Traurige Tagebuchnotizen aus einem totalitären System. „Der Sozialismus mit seiner Abschaffung der Individualkultur ist eine anthropologische Konstante wie Diebstahl und Mord. Man kann ihn nicht abschaffen oder verbessern – man kann ihn nur einhegen“, sagt Woldag. Von der DDR geheilt habe ihn zunächst die Kieler Förde – „die Segelboote, die hinaus aufs Meer fuhren, einfach so, ohne aufgehalten zu werden“. Bis zu seinen Ohnmachtserfahrungen in der BRD habe er nach der Wende immerhin „zehn Jahre Normalität erleben dürfen“, sagt er leise. Jetzt begreife jeder, „warum wir eigentümlich frei machen“, resümiert Moderator Carlos A. Gebauer.

Jörg Drieselmann dagegen hatte nach der Wende keinerlei Illusionen: Dieses Land, in dem Ludwig Erhard 1948 entgegen den damaligen Beschlüssen seiner Partei CDU die Freigabe der Preise als eine Grundlage des folgenden Wirtschaftswunders in einer Nacht-und-Nebel-Aktion hatte durchsetzen müssen, „ist niemals freiheitlich gewesen“, sagt der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und heutige Chef der Stasi-Gedenkstätte in Berlin. Die DDR habe sich ihn und seine Freunde damals „nur deshalb zu Feinden gemacht, weil sie uns daran gehindert hat, Hippies zu sein“. Und heute? Die Zeiten „innerer Pluralität“, in denen die BRD-Politik wie in den 70er Jahren auch abstruse Ideen ausgehalten hat, seien vorbei, so Drieselmann. „Und ,Schnauze halten‘ erweist sich wieder einmal als praktischer Lebenshinweis für die nachfolgende Generation.“ Nun gehe es nicht darum, den Wert und die Werte der Freiheit besser zu vermitteln – das alles sei längst bekannt, gerade auch den Feinden der Freiheit. Nein, es gehe um einen anderen Umgang damit: „Sie merken, ich bin ein Revoluzzer.“

„Wer die Freiheit liebt, der orientiert sich am Widerstand“, das sagt auch seine frühe Wegbegleiterin Vera Lengsfeld. Und nennt die Repressalien, die Andersdenkende, die sich dem selbsternannten „breiten Bündnis der Demokraten“ (das klinge wie einst „Nationale Front“, so die damalige Bürgerrechtlerin) vermeintlich entziehen, heute zu spüren bekommen: Nein, keine Verhaftungen wie in der DDR. Aber: Perfide Diffamierung und Diskriminierung im Alltag bis hin zur Zerstörung wirtschaftlicher Grundlagen – und von Büros und Autos, wie beim Springer-Kolumnisten Gunnar Schupelius. Oder wie bei Uta Ogilvie, die berichtet, was ihr widerfuhr (Steinwürfe bis ins Kinderzimmer), als sie in Hamburg Demos gegen Angela Merkel organisierte, bei denen wohl auch ein paar obskure Gestalten mitliefen. Danach habe sie die Presse als Ankläger einer „Kontaktschuld“, die sogenannte Antifa als Verteidiger der Kanzlerin und staatliche Institutionen als wenig vertrauenswürdig kennenlernen müssen.

„30 Jahre nach der Wiedervereinigung fragt man sich manchmal, wer hier wen übernommen hat“, sagt Lengsfeld und fordert eine „Rückkehr der politischen Debatte“, zu der eine demokratische Rechte genauso gehöre wie eine demokratische Linke. Doch leider seien die Unionsparteien als „Korrektur antidemokratischer Bestrebungen“ ausgefallen. Und die AfD? „Ist nicht unser Freund“, urteilt der libertäre Vordenker Hans-Hermann Hoppe bei seiner Usedom-Premiere. Denn die Ost-AfD sei letztlich sozialistisch und wetteifere dabei mit der Linkspartei, nur eben national geprägt anstatt internationalistisch. Die West-AfD dagegen konkurriere mit ihrem national ausgerichteten Liberalismus eher mit der FDP. Auf die DDR blickt Westler Hoppe mit anekdotischen Erinnerungen zurück. Und nein, nicht alles sei schlecht gewesen drüben: „Ich bin erst durch ein VWL-Lehrbuch aus der DDR auf Ludwig von Mises aufmerksam geworden, in dem die Kritik an ihm breiten Raum einnahm. Anders als bei den West-Ökonomen, in deren Büchern Mises gar nicht vorkam, wussten sie in der DDR, wer ihre Feinde waren.“ Ach, und nicht zu vergessen: „Dort gab es im Fernsehen mehr nackte Brüste zu sehen als im anfangs prüderen Westen.“ Hoppe einmal ganz untheoretisch.

Der Publizist Henryk M. Broder ist es immer, er bekennt sich dazu: Sein Weltbild folge keiner Theorie, sondern setze sich aus vielen Alltagsbeobachtungen zusammen; „dieses Mosaik ist dann oft sehr aussagekräftig“. Fürwahr – und dadurch gleichsam erschreckend wie unterhaltsam, etwa das Mosaiksteinchen des Kinderchor-Videos vom Münsteraner Marktplatz („Wir wollen kein CO2 mehr…“). Bei seiner süffisanten Parforcetour durch die Hysterien und die Skurrilitäten dieser Tage, von Klima bis Gender, schlussfolgert Broder dennoch theoretisierend: „Totalitäre Bewegungen kommen meist mit einfachen Worten aus, mit einem Satz. Und jede Form des Fanatismus braucht ein Alibi, am besten die Weltrettung.“ Zwar habe es in der Geschichte des Landes „niemals eine Superiorität der Vernunft gegeben“ – aber bisweilen weniger Wahnsinn als heute. Und weniger Ausgrenzung: „Man konnte protestieren, ohne gleich als Staatsfeind zu gelten.“ Doch Revolution? Eher nein: „Dieses Land ist dazu nicht fähig. Man lässt die Dinge so lange laufen, bis sie gegen die Wand fahren.“

Wer Manfred Haferburg zuhört, der muss glauben, dass dies bald so weit sein könnte. Der damalige Schichtleiter im Atomkraftwerk Greifswald erzählt, wie er im Katastrophenwinter 1978, als die Kohleversorgung in der Region ausfiel, dieses letzte Kraftwerk am Laufen hielt – und mit der Stromversorgung auch für die Grenzsicherung mal eben die DDR rettete. Erschreckend seine Ableitungen zur Gegenwart, in der kein Winter mehr, dafür aber die herrschende deutsche Energiepolitik einen Blackout immer wahrscheinlicher mache. Rund zehn Tage werde dieser anhalten – wohl denen, die dann Wasser, Plastiktüten (als Interims-Toiletten), Batterien und Bargeld in kleinen Scheinen parat haben.

Und danach? Werde „Energiesozialismus mit Stromzuteilung“ eine der Folgen sein, prognostiziert Haferburg.

Bereits nach der (und durch die) Wende geriert sich die bundesdeutsche Wirtschaftspolitik immer sozialistischer, rekonstruiert der Historiker Gérard Bökenkamp. Die hastige Währungsunion zweier unterschiedlicher Volkswirtschaften, die zu Teuerung und damals überhöhten Zinsen führte; die staatliche Treuhand als ineffektiver Privatisierer; deren „Parodie-Verhandlungen“ mit den Lohnkonkurrenz scheuenden Gewerkschaften, die die DDR-Betriebe unproduktiv machten; die Finanzierung der Wiedervereinigung durch die Sozialversicherungen – „eine Kette von Fehlentscheidungen, die teilweise bis heute nachwirken“, so Bökenkamp. Dies gilt ebenso für die Währungen seit dem Kaiserreich, denen staatliches Handeln mit Gelddrucken, Inflationen und Preiskontrollen immer wieder zum Verhängnis wurde und wird, wie Degussa-Chefökonom Thorsten Polleit nachzeichnet: „Der Euro als Einheitswährung, von der sozialistische Schläfer seit Jahrzehnten geträumt haben, ist der traurige Höhepunkt.“ Der sei per se krisenanfällig und führe in die Planwirtschaft. Und dass diese nicht funktioniert, lebt Polleit nonchalant selber vor, als er zu seinem morgendlichen Vortrag unplanmäßig verspätet auftaucht. Das Recht auf Selbstbestimmung, besonders nach einer langen Nacht. Und beim Thema Geld könne Selbstbestimmung nur heißen: Freier Markt für Wettbewerbswährungen!

Natürlich wird abends wieder geredet, getrunken (Baader-Becher und Co, Whisky-Tasting und, unter freiem Himmel, Schwedenpunsch) und getanzt in der Baltic-Bar – und sogar mitgesungen. Ohrenzeugen wissen, dass es zur ungeplanten Weltpremiere zweier Schlager des ef-Barden Martin Moczarski kam: „Ich lieb‘ CO2“ und „Steuern sind Raub“ in ihrer Demo-Version vom Band – wer sagt, die Libertären hätten keine Lieder? „Es ist in Deutschland leider nicht mehr selbstverständlich, dass man solche Konferenzen mit dem Austausch freiheitlicher Gedanken veranstalten kann“, sagt Hotelbesitzer Tim Dornbusch, der mit seinem Team zudem wieder für eine formidable Vollverpflegung sorgte, bis hin zum letzten Lunchpaket.

Bei der Ortswahl der ef-Konferenz sind also auch künftig keine Revolutionen zu erwarten. Doch sonst im Land – oder wenigstens beim Geldsystem? „Das künstliche Fiat-Geld besitzt enorme Beharrungskräfte, weil Staaten es immer wieder schaffen, die Menschen glauben zu lassen, dass eine Krise überwunden sei“, sagt Polleit. Daher sollte man stattdessen „in den Kampf der Ideen einsteigen“, auch über alternative Pilotprojekte wie Kryptowährungen. Bökenkamp ergänzt: „Man muss verstehen, wie der politische Apparat funktioniert, dann haben, über private Initiativen, auch Interessen von Minderheiten eine Chance.“ Robert Grözinger empfiehlt derweil die Religion: Der Mauerfall sei kein Sieg der Freiheit gewesen, sondern bloß eine „Aufräumaktion des gescheiterten prämillenaristischen Neosozialismus“. Der Libertarismus müsse daher seine christlichen Wurzeln wiederentdecken und seine Neutralität zur Religion aufgeben, um „dem Machtstreben des Menschen einen Glaubensriegel vorzuschieben“ – die Zehn Gebote sozusagen als Verfassung der Freiheit.

Markus Krall denkt weltlicher: Er ruft – mit Blick auf sein aktuell erscheinendes gleichnamiges Buch – in Zinnowitz zur „bürgerlichen Revolution“ auf, die er mit seiner Atlas-Initiative vorantreiben will. Man brauche, erstens, „Gedanken-Leadership“ in Form eines attraktiven Zielbildes einer freien Republik, „um den Linken das Monopol auf Utopie wegzunehmen“ – zumal allein die freiheitliche Vision in Gestalt der Marktwirtschaft dort, wo man sie walten lässt, ja schon immer gezeigt habe, dass sie funktioniert. Zweitens, „Opinion-Leadership“: „Hintern hoch und raus aus den libertären Zirkeln!“, ruft Krall. Und drittens dann „Executive Leadership“, also Regierungsverantwortung. Zum Regierungsprogramm als „neue Ordnung der Freiheit“ zählt Krall in einer direkteren, subsidiären Demokratie unter anderem ein Wahlrecht nur für jene Bürger und Firmen, die in der betreffenden Periode keine Staatstransfers empfangen – über Ähnliches hatte auch Hayek einst nachgedacht –, ein Verbot staatlicher Verschuldung, Währungswettbewerb und „legalen Waffenbesitz für unbescholtene Bürger“. Das herrschende Waffenverbot hätten damals die Nazis eingeführt, merkt Krall an.

Hans-Hermann Hoppe wiegt den Kopf, dann schüttelt er ihn: „Das rüttelt die Menschen doch nicht auf, das begeistert doch gerade die jungen Leute nicht. Denn da geht es doch nur um einen anderen Staat.“ Und warum so kompliziert und alles so detailliert festschreiben? „Das Recht auf Sezession reicht völlig aus, dann können neue kleinere Einheiten entstehen, und im Entdeckungsverfahren eines Verfassungswettbewerbs dann bessere Lösungen“, so Hoppe. Ja, man könne Freiheit durch Sezession vorantreiben, konzediert Gerd Habermann, der Gründer der Hayek-Gesellschaft. Derzeit sieht er allerdings keine richtige Stimmung dafür, sogar in den sogenannten Freistaaten nicht. Doch immerhin sei Polyzentrismus schon immer ein Leitbild der deutschen Geschichte gewesen – „dafür ist es wert, zu kämpfen!“ Besonders deshalb, um einen Weltstaat zu verhindern, der die Konsequenz des Klima-Aktivismus sein könnte. Dem Thema Klima müsse man stattdessen mit Verträgen begegnen, also mit Marktwirtschaft.

Nun, seine bürgerliche Revolution könne ein Anfang sein, erwidert Krall; zudem könnten sich kleine Einheiten kaum verteidigen. „Vielleicht sollte man ja schon konkrete Ideen vorbereitet haben, um Sezessionen anzustoßen“, sucht Carlos A. Gebauer den Kompromiss zwischen Krall und Hoppe. Und plädiert „auf dem Weg zu einer wirklichen Volkssouveränität“ dafür, Haftungsregeln für Politiker einzuführen, mit Schadenersatzpflichten für die Folgen ihres Handelns. Sie sollten nicht nur ihrem Gewissen, sondern auch dem Prinzip Verantwortung verpflichtet sein, so Gebauer. Im Aktien- und Beamtenrecht gebe es solche Regeln längst.

Der Schweizer Rechtsprofessor und Wirtschaftsanwalt David Dürr nimmt das Grundgesetz anders unter die Lupe: Es habe im Zuge seiner Wandlung durch die Wiedervereinigung das ursprüngliche Ziel einer Verfassung „vergessen“. Nach dem Ende des Kampfes der Systeme sei wohl das Bedürfnis gesunken, im Text die Freiheit zu betonen. Wie schade: Denn je freier die Verfassungen in der Geschichte gewesen seien, desto weniger Kriege habe es gegeben. Dürrs Ideal lautet „konstitutionelle Anarchie“, ganz im Gegensatz zu den „Nationalstaaten als Institutionalisierung des Rechts des Stärkeren inklusive Zwangsmitgliedschaft“.

Überhaupt: Sind „wir“ das Volk? Nein, sagt Stefan Blankertz, „mir san mir“. Begriffe wie „Nation“ und auch „Einheit“ eigneten sich nicht, um eine Staatsgewalt mit territorialem Anspruch zu legitimieren. Und das Recht auf grenzenlose Sezession bedeute, den Begriff des legitimen Staates per se zu dekonstruieren. Nur ein Strich auf der Landkarte ergebe wirklich Sinn – die Küstenlinie. Blankertz: „Gerade das Beharrungsvermögen von Kultur, Religion und Sprache auch bekämpfter Minderheiten zeigt, dass Gemeinschaft eben keine Funktion der Gewalt, sondern der Freiwilligkeit ist, selbst wenn niemand Ort und Zeit seiner Geburt wählen kann.“ Apropos Außengrenzen: Auch der internationale Blick kommt auf dieser ef-Konferenz nicht zu kurz. So müsse das wiedervereinigte Deutschland „eine eigene außenpolitische Kontur samt Konzept entwickeln, mit Äquidistanz zu den USA und zu China“, sagt Bruno Bandulet. Und können auch Nord- und Südkorea mittelfristig auf eine Wiedervereinigung hoffen? Nahezu ausgeschlossen, meint Luis Pazos mit Blick auf die brutale Machtpolitik Nordkoreas nach innen und auf die kriminellen internationalen Geschäfte zur Geldbeschaffung.

Ganz anders dagegen kommen die Gewinner der beiden ef-Schreibwettbewerbe an ihr Geld: Zum mittlerweile sechsten Mal wird die Julius-Faucher-Medaille für Jungautoren verliehen. Unter 19 eingereichten Beiträgen hat die Jury unter ihrer Schirmherrin Vera Lengsfeld den Text von Alina Schippel ausgewählt (siehe Seite 36 in diesem Heft); sie kann sich über 1.000 Euro freuen. Zum ersten Mal wurde der Libertäre Literaturpreis vergeben; im Premierenjahr ging es um Science-Fiction-Kurzgeschichten zum Thema „Rosige Aussichten: Freude an einer besseren Zukunft“. Die meisten Utopien wie auch Dystopien beschreiben sozialistische Gesellschaftsmodelle, sagt Schirmherr Ulrich Wille, der dem feierlichen Anlass gemäß seine Krawatte trägt, wenn auch gut verborgen unterm Pullover. Obwohl die Libertären ja gerade keine Gesellschaftsklempner seien, sollten auch sie nun mal positive Gefühle ansprechen. 23 Einreichungen gab es, unter denen die Jury streng nach den Maßstäben der subjektiven Werttheorie zwei Gewinner bestimmte, die sich das gestiftete Preisgeld von 2.500 Euro teilen: Helge Pahl und Jan Reindl. Musikalisch begleitet wurden die feierlichen Verleihungen vom Pianisten Michael Seyfert.

Was bleibt? Erstens der Dank an alle Referenten und Teilnehmer. Zweitens der Dank an das Filmteam Allie Schropp und Daniel Ritter, die es möglich machen, dass in diesen Tagen alle Reden auch auf dem ef-Youtube-Kanal erscheinen. Und drittens der Dank an die beiden Fotographen: Nikolaus Becker für seine beeindruckende Fotoausstellung mit Impressionen aus der DDR und Marc Bernot für seine in diesem Heft zu bewundernden Momentaufnahmen der Konferenz. Ein von Bernot gestaltetes edles Fotobuch der ersten fünf ef-Konferenzen ist auf Anfrage beim Fotographen direkt erhältlich.

Dokumentation

30 Jahre friedliche Revolution und Wiedervereinigung:

Die ef-Deutschlandkonferenz

Inklusive der Vergabe des Libertären Literaturpreises sowie der Julius-Faucher-Medaille für Jungautoren 2020

Inklusive Fotoausstellung von Nikolaus Becker: „DDR-Opposition“

17. bis 19. Januar 2019,

Hotel Baltic, Zinnowitz, Usedom

mit Carlos A. Gebauer (Moderation)

Freitag, 17. Januar

André F. Lichtschlag (Begrüßung)

Henryk M. Broder: Hoffnungslos, aber nicht ernst: Zur Lage der Nation

Gerd Habermann: Unfreiheit und Freiheit: Zentralismus und Sezession in der deutschen Geschichte

Uta Ogilvie: Dissidenz heute: Was, wenn man die Kanzlerin kritisiert?

Feierliche Vergabe des ersten Libertären Literaturpreises (Schirmherr: Ulrich Wille)

Feierliche Vergabe der sechsten Julius-Faucher-Medaille für Jungautoren (Schirmherrin: Vera Lengsfeld)

danach Diskussionen und Drinks in der Diskothek, der Kongress tanzt

Samstag, 18. Januar

Manfred Haferburg: Die DDR im Katastrophenwinter 1978: Erfahrungen als Schichtleiter im Atomkraftwerk Greifswald

Thorsten Polleit: Die Währungsgeschichte der Deutschen: Ein Trauerspiel in fünf Akten

Gérard Bökenkamp: Deutsche Wirtschaftspolitik: Aus dem Sozialismus in den Sozialismus?

Roland Woldag: Unverbesserlich, der Sozialismus: Szenen einer Jugend in der vorletzten deutschen Diktatur

Jörg Drieselmann: Von der DDR in die Bundesrepublik: Heimat und Heimatverlust

Holger Thuß: Klimadissidenz: Republikflucht 2.0

Vera Lengsfeld: Gründe diesseits der Ökonomie: Woran scheiterte die DDR?

Luis Pazos: Mauer 2.0: Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea

Stefan Blankertz: Einheit und Souveränität als Konstrukte der Unterwerfung: Sind „Wir“ das Volk?

David Dürr: Abschied von der Verfassung: Über die bemerkenswerte Wandlung von Artikel 146 Grundgesetz

Robert Grözinger: Sozialismus und Neosozialismus: Eine betont christliche Interpretation

danach Schwedenpunsch am Strand bei Wind und Wellen

danach gemütliches Beisammensein in der Tanzbar mit Getränken à la carte und dem traditionellen Whiskytasting

Sonntag, 19. Januar

Hans-Hermann Hoppe: Die DDR und ich: Reminiszenzen, Privatisierungsträume und Ernüchterung

Bruno Bandulet: Deutschlands Wiedervereinigung und die Suche nach einem Platz in der Weltpolitik: Souverän?

Carlos A. Gebauer: Sozialismus ist real: Warum der Rechtsstaat eine Alternative wäre

Markus Krall: Eine Verfassung für Deutschland: Und wie wir dahin kommen

Carlos A. Gebauer (Schlusswort)

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 200.