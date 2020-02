Donald Trumps Haushaltsplan Mehr Krieg und ein bisschen weniger Wohlfahrt

18. Februar 2020

Ein ökonomisches Desaster kann nur durch Ausgabenkürzungen und die Auflösung der Fed erreicht werden

von Ron Paul

Hört man sich das Geschrei der Demokraten und den Applaus der Republikaner an, könnte man denken, der von US-Präsident Trump für das Fiskaljahr 2021 vorgeschlagene Haushaltsplan sei ein radikaler Angriff auf den Wohlfahrtsstaat. Die Wahrheit ist, dass der Haushaltsplan einige kleinere Ausgabenkürzungen enthält, von denen die meisten noch nicht mal echte Kürzungen darstellen. Stattdessen handelt es sich um Verringerungen der „prognostizierten Wachstumsrate“. Das ist so, als ob man sagen würde, man halte sich an die Diät, weil man nur fünf Schokokekse gegessen habe, obwohl man eigentlich zehn verknuspern wollte.

Trumps Plan reduziert das Budget des Bildungsministeriums um fast acht Prozent und lässt ihm „nur“ 66,6 Milliarden Dollar. Einschnitte bei anderen Ministerien sind ähnlich klein, während die Kürzungen bei Anspruchszahlungen überwiegend aus Reformen bestehen, die die meisten derjenigen, die von diesen Programmen abhängig sind, nicht betreffen werden.

Trump verdient Anerkennung für den Vorschlag, 11,6 Milliarden Dollar beim Innenministerium sowie der US-Agentur für Entwicklungshilfe (USAID) einzusparen. Entwicklungshilfe trägt nur wenig dazu bei, armen Menschen in Übersee zu helfen. Stattdessen kommt sie ausländischen Regierungsbeamten zugute, die bereit sind, nach der Pfeife der US-Regierung zu tanzen. Das State Department und USAID sind massiv involviert in US-Interventionen im Ausland, inklusive Anstrengungen, Regierungen zu stürzen.

Trumps Haushaltsplan schlägt einige Ausgabensteigerungen vor. Beispielsweise sieht er um die 900 Millionen Dollar zusätzlich für die Berufsausbildung vor. Außerdem zusätzliche Ausgaben für Posten wie Infrastruktur und Kinderbetreuung.

Wenige in Washington haben sich besorgt gezeigt angesichts der Tatsache, dass Trumps Haushaltsplan in Höhe von 4,8 Billionen Dollar den größten Staatshaushalt in der Geschichte Amerikas vorsieht. Es gibt auch so gut wie keinen Aufschrei seitens angeblich progressiver Antikriegs-Demokraten wegen Trumps Vorschlag, Hunderte Milliarden Dollar für Militarismus bereitzustellen. Das ist nicht überraschend, da viele Progressive steigende Kriegsausgaben sehr gerne unterstützen, solange Konservative wachsenden Wohlfahrtsausgaben zustimmen. In ähnlicher Weise sind viele Konservative glücklich dabei, höhere Wohlfahrtsausgaben zu befürworten, solange dies bedeutet, dass Progressive höheren Kriegsausgaben zustimmen werden. Es ist also unwahrscheinlich, dass der Kongress irgendwelchen Ausgabenkürzungen Trumps zustimmt, aber er wird händereibend sämtliche seiner Erhöhungen absegnen.

Selbst wenn der Kongress allen Kürzungsvorschlägen Trumps zustimmen würde, läge das Defizit des Bundes in den nächsten Jahren immer noch weit über einer Billion Dollar. Trump behauptet allerdings, der Staatshaushalt sei in 15 Jahren ausgeglichen. Um einen ausgeglichenen Haushalt bis zum Jahre 2035 präsentieren zu können, geht die Regierung von drei Prozent Wirschaftswachstum für den größten Teil des nächsten Jahrzehnts aus. Eine solche Rate dürfte eher unwahrscheinlich sein. Stattdessen wird der gegenwärtige Boom wahrscheinlich enden und die Wirtschaft eine weitere große Rezession erleben. Die Zeichen deuten darauf hin, dass wir uns am Rande eines Knicks befinden, inklusive wachsender Obdachlosigkeit und eines Bailouts des Repurchasing-Markts seitens der Fed.

Der derzeitige Wirtschaftsboom basiert auf Schulden, und die schuldenbasierte Wirtschaft wird durch die Politik des billigen Geldes der Federal Reserve erzeugt. Die großen Mengen an Schulden, die von Konsumenten, Unternehmen und vor allem vom Staat gehalten werden, sind der Hauptgrund dafür, dass die Fed sich bemüßigt fühlt, historisch niedrige Zinsraten aufrechtzuerhalten. Würden die Raten auf marktgerechte Niveaus steigen, würden die staatlichen Zinszahlungen wackeln. Dies würde zum Platzen der staatlichen Schuldenblase führen und somit zu einer großen Krise. Den heutigen Weg niedriger Zinsraten weiter zu beschreiten, wird unausweichlich zu einer Krise des Dollars und einem Kollaps des keynesianischen Wohlfahrts- und Kriegssystems führen.

Weiter Milliarden Dollar für Kriege im Ausland und gescheiterte Programme daheim zu verschwenden, während man gleichzeitig vorgibt, man könne eine Krise durch unechte Kürzungen und Fed-genährtes Wachstum vermeiden, wird den unvermeidlichen Zusammenbruch nur noch schmerzhafter machen. Der einzige Weg, ein ökonomisches Desaster zu vermeiden, liegt in Ausgabenkürzungen und einer Anhörung sowie Auflösung der Federal Reserve.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.