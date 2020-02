DeutschlandBrief Im Irrgarten der Geopolitik

15. Februar 2020

Die Bilanz des Westens ist katastrophal

von Bruno Bandulet

Als sich Westerwelle den USA widersetzte, fielen ihm Merkel und die eigene Partei in den Rücken

Am 19. Januar 2020 wurde Guido Westerwelle, deutscher Außenminister von 2009 bis 2013, rehabilitiert. An diesem Tag trafen sich die Vertreter von 13 Staaten in Berlin, um dem seit 2011 tobenden Bürgerkrieg in Libyen ...