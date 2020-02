Bürgerlicher Anarchismus Anarchie in Bolivien?

02. Februar 2020

Nein, verschiedene Vertreter der Archie wollen neue Unterdrücker werden

von David Dürr

Bolivien versinkt in Anarchie“, las ich neulich in einer Tageszeitung im Zusammenhang mit den politischen Wirren des Andenstaates. Im Bericht dazu war die Rede von bürgerkriegsartigen Unruhen mit Bandengewalt, Plünderungen, Verletzten und sogar einigen Toten. Doch was hat das mit einem „Versinken in Anarchie“ zu tun?

Gar nichts! In dieser ...