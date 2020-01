Die Bundeskanzlerin lobt Lenin bei einer Preisverleihung Merkel outet sich als Kommunistin

28. Januar 2020

Ihre subtil vermittelte Botschaft an Kissinger und Co: Ich gebe die Macht nicht freiwillig ab

von Robert Grözinger

Ein Zufallsfund. Auf der Suche nach Artikeln über den anstehenden Brexit finde ich einen Artikel von Alexander von Schönburg, Mitglied der Chefredaktion der „Bild“-Zeitung, der in der „Daily Mail“ am 25. Januar schreibt, dass Deutschland sich vor einem wiederauflebenden Brexit-Britannien fürchtet. Dazu von mir vielleicht ein andermal. Nebenbei erwähnt der Redakteur einen Vorgang, der weit mehr Aufmerksamkeit in Deutschland verdient, als er bislang bekommen zu haben scheint.

Was stand da? Schönburg berichtet, er habe am Dienstag, den 21. Januar, an einer Gala der „American Academy in Berlin“ teilgenommen, die zur Verleihung des „Henry-Kissinger-Preises“ an Bundeskanzlerin Merkel geladen hatte. Die Was-Academy? Den Was-Preis? Friedensnobelpreisträger (kein Witz!) Kissinger ist doch noch nicht tot. Die Academy gibt es seit 1994. Ihr Zweck sei der „wissenschaftliche und kulturelle Austausch zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten“, heißt es bei Wikipedia. Den Preis gibt es seit 2007, sagt das Online-Lexikon. Ich dachte immer, man wartet mit solchen Preisbenennungen, bis der so Geehrte verstorben ist. Das nur nebenbei.

Diesen Preis erhielt, in Anwesenheit des Namensgebers, die Dame, die gut und gerne Deutschland zu schaffen macht – oder so. Jawohl, die Bundeskanzlerin. Noch was nebenbei: Den Preis gibt es für „herausragende Verdienste für die transatlantischen Beziehungen“, wie es auf der Webseite der Academy heißt. Unter den europäischen Preisträgern sind alle Bundeskanzler seit Helmut Schmidt außer Gerhard Schröder. Dafür aber Wolfgang Schäuble, Hans-Dietrich Genscher und der ehemalige kommunistische Präsident Italiens, Giorgio Napolitano.

Auf der diesjährigen Preisverleihungsveranstaltung, berichtet Schönburg, tat die Preisträgerin etwas „für westliche Politiker höchst Ungewöhnliches“. Sie zitierte Lenin. Irgendwas über zwei Schritte vor, einen zurück. Was genau? Man lese nach bei bundeskanzlerin.de. Unter anderem sagte sie dies: „Wir haben gemeinsame politische Abschnitte miteinander durchschritten und in einem guten Miteinander auch manches geschafft. Bei manchem gibt es wieder Rückfälle; das ist das Leben. Ich habe schon in der DDR von Lenin gelernt: Zwei Schritte vorwärts, einen zurück – wenn es gut läuft; es kann auch mal umgekehrt sein. Aber wir alle betten uns in den Lauf der Geschichte ein.“

Zwei Sätze weiter sagte sie: „Wir sind in Deutschland in einem ganz spannenden Jahr. Wir bewegen uns nämlich zwischen dem 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November des vorigen Jahres und dem 30. Jahrestag der Wiederherstellung der Deutschen Einheit am 3. Oktober dieses Jahres.“

In einem solchen Jahr also zitiert Merkel in einer Dankesrede vor einem Haufen Transatlantiker den Massenmörder Lenin, der historisch gesehen zu einem nicht unbeträchtlichen Teil zur Errichtung der Berliner Mauer beigetragen hat und dessen Geist nicht zuletzt auch die Mauermörder beseelte. Nicht nur das: Sie zitiert ihn wohlwollend, wie einen Lieblingslehrer. Im Zusammenhang, übrigens, mit der Klimadebatte, dem neuen Transmissionsriemen für Weltrevolution und ‑regierung.

Völlig ungezwungen bringt sie den Gründer der Sowjetunion aufs Tapet. Sie hätte ja auch „zwei Schritte vor, einen zurück“ ganz ohne Lenin erwähnen können. Der Spruch ist allgemein bekannt und auch ohne Hinweis auf den netten Herrn Uljanow aus Simbirsk verständlich. Das lässt nur einen Schluss zu.

Wir hatten schon lange den Verdacht, dass die ehemalige FDJ-Sekretärin dem Kommunismus nie abgeschworen hat. Indizien gab es zuhauf. Nun haben wir es schwarz auf weiß, Pixel auf Schirm. Sie glaubt offenbar, dass sie inzwischen damit davonkommt, wenn sie ihr wirkliches Credo offen vor sich herträgt. Damit wird sie nicht ganz unrecht haben. Und es ist ein weiterer Grund für die Annahme, dass Merkel auch 2021 nicht zurücktreten wird. Kommunisten geben die Macht nie freiwillig ab.

Wie gut dann, dass anderenorts die Leute nun zwei Schritte zurückgehen, weil sie merken, dass sie mindestens einen Schritt zu weit gegangen sind. Wie zum Beispiel beim Brexit. Das gibt uns Hoffnung, dass die Kommunisten auch dieses Mal nicht gewinnen werden. Die Frage ist nur noch, wie viele Opfer sie bis dahin verursachen.

„Mail Online“: „Ja, we Germans are jealous of Brexit: Alexander von Schoenburg says his country fears Britain as they face the reality of a resurgent UK“ (Englisch)

Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei der Verleihung des Henry-A.-Kissinger Preises am 21. Januar 2020 in Berlin