Österreichische Schule der Ökonomie Der neue Weg nach Osten

18. Januar 2020

Ein durch Rothbard und Hoppe angereichertes misesianisches Programm

von Jeff Deist

Bildquelle: Scholarium Klassentreffen der Österreichischen Schule in Wien: Herbert Unterköfler, Hans-Hermann Hoppe, Rahim Taghizadegan, Jörg Guido Hülsmann, Jeff Deist (von links nach rechts)

Ludwig von Mises würde sich sicherlich darüber freuen, und er wäre erstaunt zu wissen, dass seine Arbeiten weltweit verfügbar geworden sind, in vielen Sprachen, kostenlos und sofort online. Vor allem würde es ihn freuen, zu wissen, dass sein Name heute besser bekannt ist und sein Werk in größerer Zahl gelesen ...