Verabschiedung eines Schuldenpakets von 1,4 Billionen Dollar in den USA Wie der Kongress und die Federal Reserve Weihnachten stahlen

30. Dezember 2019

Finanzierung des Staates durch gigantische Omnibus-Gesetzesentwürfe

von Ron Paul

Der Hickhack um die Amtsenthebung hielt den US-Präsidenten und den Kongress nicht davon ab, zusammenzukommen, um einen Regierungsstillstand durch Verabschiedung eines Schuldenpakets von 1,4 Billionen Dollar abzuwenden.

Das parteiübergreifende Abkommen hat für jeden etwas – eine Erhöhung von 22 Milliarden Dollar für Militarismus auf insgesamt 738 Milliarden Dollar, eine Steigerung von 27 Milliarden für innenpolitische Programme auf 632 Milliarden. Es erlegt außerdem ein landesweites Verkaufsverbot für Tabakprodukte an alle unter 21 Jahren auf – inklusive E-Zigaretten.

Die Übereinkunft wurde in zwei Gesetzesentwürfe aufgeteilt. Beide wurden am Nachmittag des 16. Dezember enthüllt. Die Pakete gingen am nächsten Tag durch das Repräsentantenhaus, wodurch nur die Führung des Hauses und die Mitglieder des „Appropriation Committee“ (und ihre Stäbe), die bei der Abfassung des über 2.000 Seiten starken Deals halfen, überhaupt eine Vorstellung vom Inhalt hatten. Aber die meisten Mitglieder stimmten für die Schuldengesetze, weil sie Angst vor entsprechenden Reaktionen wegen eines weiteren Regierungs-Shutdowns über Weihnachten hatten. Die Leiter des Hauses „erließen“ einfach die Regel, dass sämtliche Gesetzesvorlagen mindestens drei Tage vor Abstimmung verfügbar sein müssen.

Die moderne Praxis, den Staat durch gigantische Omnibus-Gesetzesentwürfe zu finanzieren, die im Huschhusch-Verfahren zum Gesetz gemacht werden, stellt das Staatswachstum auf Autopilot. Sie gibt dem Präsidenten außerdem mehr Einfluss auf den Haushalt und verstößt damit gegen den Geist, wenn nicht sogar den Buchstaben des durch die Verfassung dem Kongress gewährten Rechtes zur Gewährung von Geldern, was als Kontrollmechanismus für exekutive Macht gedacht war.

Unterdessen pumpt die Federal Reserve weiter Milliarden in den Rückkaufmarkt. Als die Fed damit im September begann, sagte man, dies sei eine vorübergehende Maßnahme als Reaktion auf kurzfristige Liquiditätsengpässe. Drei Monate später führt die Fed diesen Bailout des Rückkaufmarktes nicht nur fort, sondern bereitet sich auf weitere Bailouts vor. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir uns am Rande einer weiteren von der Fed erzeugten Krise befinden.

Wenn die Krise zuschlägt, wäre das Beste, das die Fed tun könnte, die Zinsraten unter das vom Markt bestimmte Niveau zu senken. Dies würde es Konsumenten, Unternehmen und der Regierung erlauben, ihre Schulden zu liquidieren und eine solide Grundlage für künftiges Wachstum wiederherzustellen. Würde die Fed sich nicht in die schmerzliche, aber notwendige Korrektur einmischen, würde schon nach kurzer Zeit ein echter Wirtschaftsboom einsetzen.

Die Federal Reserve wird diesem Weg wahrscheinlich nicht folgen – wegen des kurzfristigen Schmerzes, den er für überschuldete Konsumenten verursachen würde, und, was noch wichtiger ist, dieser Schmerz würde Politiker dazu zwingen, Ausgaben zu senken und/oder Steuern anzuheben. Doch die Fortführung der künstlichen Zinssenkung wird unausweichlich in eine Wirtschaftskrise münden, die durch eine Ablehnung des Status des Dollars als Weltreservewährung ausgelöst werden wird.

Die Manipulation der Zinsraten durch die Fed entwertet den Dollar und ermöglicht das Anwachsen des Wohlfahrts- und Kriegsstaates, während sie die Insider reich macht, die das neue Geld vor den Preissteigerungen erhalten. Die Wucht der Dollar-Entwertung bekommen Amerikaner der Mittelschicht und der Arbeiterschaft zu spüren, deren Gehaltsschecks mit den steigenden Lebenshaltungskosten nicht mithalten.

Inflation ist nichts weiter als eine versteckte und repressive Steuer. Eine Überprüfung und Auflösung der Fed sollte somit die oberste Priorität derjenigen sein, die sich wegen steigender Einkommensungleichheit und Armut Sorgen machen – ebenso für diejenigen, die von kostenlosen Weihnachtsgaben 2.000-seitiger Omnibus-Ausgabengesetze träumen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.

Persönliche Anmerkung des Übersetzers: Wer sich für die Entstehungsgeschichte des Federal-Reserve-Systems interessiert, die illegalen Tricks, die zu ihrer Gründung verwendet wurden und dafür, welchem langfristigen Ziel diese Zentralbank nach dem Vorbild des „Kommunistischen Manifests“ wirklich dient, für den dürfte das Büchlein „Die Federal-Reserve-Verschwörung“ („The Federal Reserve Conspiracy“) des Geschichtsprofessors Antony Cyril Sutton einige höchst interessante Hintergrundinformationen bereithalten. Ich habe es unlängst ins Deutsche übersetzt und herausgegeben.

