70 Jahre „Human Action“ Mein Weg zur Wiener Schule

15. Dezember 2019

Rede zur Jubiläumskonferenz im Palais Coburg in Wien

von Hans-Hermann Hoppe

Bildquelle: thelibertycaucus.com Der Titan: Ludwig von Mises (1881-1973)

Heutzutage ist es nicht mehr selten, dass schon 20- oder 30-jährige Personen oder Personinnen meinen, der Welt ihre Erinnerungen mitteilen zu müssen. Auch im schon fortgeschrittenen Alter ziehe ich es dagegen vor, nicht öffentlich über persönliche Dinge und Erlebnisse in meinem Leben zu sprechen, sondern dies allenfalls Unterhaltungen im privaten Kreis vorzubehalten.

Doch möchte ich anlässlich dieses Ereignisses etwas über meine intellektuelle Entwicklung erzählen: über meine Entwicklung von einem Kind seiner Zeit, das durch seine Begegnung mit Ludwig von Mises und der Österreichischen Schule der Ökonomie zu einem scheinbar aus der Zeit gefallenen intellektuellen Exoten – manche würden sagen: gefährlichen Verrückten – wurde. Und dazu gehört auch ein wenig biographischer Hintergrund.

Ich wurde 1949 im Nachkriegsdeutschland geboren, im selben Jahr, in dem auch Ludwig von Mises‘ Hauptwerk „Human Action“ erschien, das ich fast 30 Jahre später entdecken sollte, das mich in meiner intellektuellen Entwicklung entscheidend geprägt hat und das heute, bei diesem Anlass, erstmals auch in deutscher Übersetzung präsentiert werden soll.

Meine Eltern waren beide Flüchtlinge aus dem Gebiet der DDR, die es nach dem Krieg in ein kleines niedersächsisches Dorf verschlagen hatte. Mein Vater war selbständiger Schneidermeister – neben vielem anderen übrigens eine Gemeinsamkeit mit Roland Baader, dessen Vater ebenfalls Schneidermeister war –, der nach der Kriegsgefangenschaft nicht wieder in seine sowjetisch besetzte Heimatstadt zurückkehrte. Die Familie meiner Mutter, die später als Grundschullehrerin tätig werden sollte, war 1946 von den Sowjets als sogenannte „ostelbische Junker“ enteignet und nur mit einem Rucksack ausgerüstet von Haus und Hof vertrieben worden. Bis zu unserem Umzug in die nahegelegene Kreisstadt, sieben Jahre nach meiner Geburt, lebten wir in großer Armut, mit einem außerhalb der winzigen Werkstattwohnung liegenden Plumpsklo. Doch davon merkte ich als Bub eigentlich nichts. Im Gegenteil, ich erinnere mich an meine ersten Jahre als kleiner Dorfjunge als eine überaus glückliche Zeit. Seit den frühen 50er Jahren ging es dann für meine Familie, dank des enormen Fleißes meiner Eltern und ihrer zeitlebens praktizierten eisernen Spardisziplin, Jahr für Jahr wirtschaftlich merkbar bergauf.

In meinem Elternhaus wurde regelmäßig die Lokalausgabe der „Hannoverschen Allgemeinen“ gelesen, und an jedem Montag flatterte der „Spiegel“ ins Haus. Es gab auch eine Reihe von Büchern, klassische Literatur wie Lessing, Goethe, Schiller, Kleist und Fontane und moderne wie Thomas und Heinrich Mann, Max Frisch, Böll und Grass. Außerdem gab es auch ein paar Werke zur deutschen, europäischen und antiken Geschichte sowie diverse Nachschlagewerke und Atlanten. Meine Eltern waren selbst eifrige Leser und ermunterten mich stets zum Lesen, wobei mich – und das ist bis auf den heutigen Tag so geblieben – Geschichte immer mehr faszinierte als Literatur. Einen Fernseher gab es bei uns bis zu meinem 16. oder 17. Lebensjahr nicht. Aber meine Eltern waren keine Intellektuellen, die mich in meiner Lektüre hätten anleiten und disziplinieren und mein Urteilsvermögen hätten schärfen können. Und das gleiche Urteil würde ich auch über meine Gymnasiallehrer fällen, die fast ausnahmslos der Kriegs- und Vorkriegsgeneration entstammten. Der schulische Geschichtsunterricht bestärkte mein Interesse am Studium der Geschichte, im Biologieunterricht wurde ich auf Konrad Lorenz und die Ethologie aufmerksam, und der Religionsunterricht, der von einem protestantischen Theologen erteilt wurde, erweckte erstmals mein Interesse an der Philosophie.

Nicht zuletzt dieses aufkeimende Interesse an philosophischen Fragen erzeugte aber auch eine zunehmende intellektuelle Unzufriedenheit und Desorientierung. Viele Antworten und Erklärungen, denen ich bei meinen Fragen begegnete, erschienen mir beliebig, mehr Meinung als Wissen, widersprüchlich oder inkonsistent. Woher rührten diese Widersprüche und Streitigkeiten, anhand welcher Kriterien ließen diese sich möglicherweise auflösen und entscheiden, oder gab es vielleicht gar keine eindeutige Antwort auf bestimmte Fragen? Vor allem aber vermisste ich so etwas wie eine intellektuelle Systematik, eine Gesamtschau aller Dinge und Zusammenhänge, und es war insbesondere dieses Bedürfnis und die Suche nach einer Lösung, die mich – zunächst und für einige Jahre – zu einem typischen Kind meiner Zeit machten: der Zeit der studentischen Rebellion, die in den späten 60er Jahren, während meiner beiden letzten Schuljahre, einsetzte und 1968, im Jahr, in dem ich mein Universitätsstudium aufnahm, ihren Höhepunkt erreichte und deren geistige Produkte später als die „Achtundsechziger-Generation“ bezeichnet werden sollten.

Angeregt durch die führenden Köpfe der Studentenrebellion begann ich zunächst Marx und dann die Theoretiker der Neuen Linken, die sogenannten Kulturmarxisten der Frankfurter Schule, zu studieren: Marcuse, Fromm, Horkheimer, Adorno, Habermas und so weiter, in der Annahme, bei ihnen eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Ich wurde (vorübergehend) zum Sozialisten, wenn auch nicht zu einem Anhänger des „real existierenden Sozialismus“, wie er in der DDR praktiziert wurde, den ich aus eigener Erfahrung von regelmäßigen Verwandtenbesuchen her kannte und dessen ärmlich-erbärmliche Mangelwirtschaft sowie seine Proleten-Führer mich abstießen. Ich wurde zum Anhänger eines, wie es hieß, „humanen demokratischen Sozialismus“, geleitet von einer vermeintlich weisen Philosophenelite. So kam es dann auch, dass Jürgen Habermas, zu jener Zeit der aufgehende junge Star der Neuen Linken und heute der Hohepriester des sozialdemokratischen Etatismus und des politisch korrekten Gutmenschentums, mein wichtigster erster Philosophielehrer und Doktorvater wurde. 1974, im Jahr meiner Promotion, war meine sozialistische Phase freilich schon vorbei, und bezeichnenderweise hatte auch meine Dissertation über ein erkenntnistheoretisches Thema – eine Kritik des Empirismus – nichts mit Sozialismus oder „links“ zu tun.

Auf meine kurze linke Phase folgte eine ebenso kurze „moderate“ Phase. Anstelle der Frankfurter Schule richtete sich meine intellektuelle Neugier nun vermehrt auf die Wiener Schule. Genauer: auf den sogenannten „Wiener Kreis“ um Moritz Schlick und noch spezifischer auf die am Rand dieses Kreises der logischen Positivisten angesiedelte Philosophie Karl Poppers. Der Kern der Popperschen Philosophie, die bis heute insbesondere auch im außerakademischen Bereich wohl am weitesten verbreitete und einflussreichste Weltanschauung, besteht in der folgenden Doppelthese: Alle Aussagen über die Realität sind hypothetischer Natur, das heißt, sie sind durch Erfahrung widerlegbar beziehungsweise falsifizierbar. Umgekehrt sind alle nichthypothetischen, aprioristischen oder apodiktischen Aussagen, also Aussagen, die man prinzipiell nicht zur Falsifizierung freigibt, Aussagen ohne Realitätsbezug.

Ich war keineswegs bereit, die Allgemeingültigkeit dieser These zu akzeptieren. (Übrigens: Handelt es sich dabei selbst um eine hypothetische oder aber um eine apodiktische Aussage?) Schon bei der Arbeit an meiner Doktordissertation war ich auf Paul Lorenzen und die sogenannte „Erlanger Schule“ gestoßen, die die Gültigkeit der Popper-These gerade im Bereich der Naturwissenschaften höchst zweifelhaft erscheinen ließ. Denn ist es nicht zwecks Überprüfung einer Hypothese bezüglich kausaler Zusammenhänge erforderlich, zunächst einmal Daten zu erheben und zu messen und kontrollierte Experimente durchzuführen? Kommt das Wissen hinsichtlich der Konstruktion von Messinstrumenten und der Durchführung kontrollierter Experimente nicht methodisch vor dem Hypothesentest? Und verdankt sich die Falsifizierbarkeit der Hypothesen dann nicht gerade der Nichtfalsifizierbarkeit der Messgeräte-Konstruktion und der Methodik des Experimentierens?

Ich erachte die Wichtigkeit dieser Fragen heute als größer, als ich es damals tat, aber dies ist nicht der Ort oder die Gelegenheit, um diesem Thema nachzugehen (oder überhaupt für höhere Philosophie). Damals (und so auch heute) galt mein Hauptinteresse den Sozialwissenschaften, und was die anging, war ich zunächst bereit, Popper weitgehend zu folgen. Wie Popper meinte ich, dass es sich bei sozialwissenschaftlichen Aussagen generell um hypothetische, prinzipiell falsifizierbare Wenn-dann-Aussagen handele und dass praktische Sozialforschung darum, wie Popper es ausdrückte, „soziale Stückwerk-Technologie“ sein müsse. Man müsse seine Hypothesen immer erst ausprobieren, um sie dann entweder vorläufig (aber nie endgültig) zu bewähren oder aber zu falsifizieren und zu revidieren. Nicht-falsifizierbare Aussagen dagegen, zumal mit Realitätsbezug, also über wirkliche Gegenstände, gebe es in den Sozialwissenschaften nicht.

Heute erachte ich diese scheinbar so tolerante und erfahrungsoffene Popper-These nicht nur für falsch, sondern ich halte sie für geradezu verhängnisvoll oder gar gefährlich.

Zunächst ein kleines Beispiel aus der Alltagserfahrung, um ihren Irrtum zu demonstrieren: Niemand wird die Aussage „eine Person kann sich nicht gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten aufhalten“ zur Falsifizierung freigeben wollen. Wir akzeptieren sie stattdessen als eine „apodiktische“ oder „a priori“ wahre Behauptung. Und doch hat sie zweifellos einen Realitätsbezug, wie jeder Krimifreund weiß. Denn wenn Herr Meier am 1. Januar 2019 in Wien erdolcht wurde und Herr Müller sich zu diesem Zeitpunkt in New York aufgehalten hat, dann kommt Herr Müller als Mörder nicht in Betracht. Und nicht nur hypothetisch nicht, sondern eindeutig und kategorisch nicht. Die genannte Aussage bildet die Grundlage des sogenannten Alibiprinzips, das uns im Alltagsleben immer wieder unfehlbare Hilfe leistet.

Mein vollständiger Bruch mit dem Popperismus ergab sich dann während der Arbeit an meiner Habilitationsschrift über die Grundlagen der Soziologie und der Ökonomie. Zum einen wurde mir dabei klar, dass man bei der Erklärung menschlichen Handelns prinzipiell nicht ohne die Kategorien Wahl, Zweck beziehungsweise Ziel, Mittel, Erfolg und Misserfolg auskommen kann, wohingegen Naturereignisse und natürliche Abläufe und Prozesse „sind, wie sie sind“ und kausal, ohne jeden Bezug auf Wahl, Ziel, Mittel, Erfolg oder Misserfolg erklärt werden müssen. Zum anderen, weniger offensichtlich und von ungleich größerer Tragweite, wurde mir klar, dass die Wissenschaften vom menschlichen Handeln einen Teilbereich enthalten: die Ökonomie (im Unterschied zur Geschichte und Soziologie), in dem man sehr wohl apodiktische Aussagen und Urteile fällen kann, derart, dass man etwas nicht erst ausprobieren muss, um zu wissen, wie es endet, sondern wo man das Ergebnis schon von vornherein, „a priori“, kennt und mit Sicherheit vorauszusagen in der Lage ist.

Beim Studium der Ökonomie stieß ich zum Beispiel auf die Quantitätstheorie des Geldes, der gemäß eine Vermehrung der Geldmenge zu einer Reduzierung der Kaufkraft pro Geldeinheit führt. Für mich war es offensichtlich, dass es sich bei dieser Aussage um eine logisch wahre Aussage handelt, die durch keinerlei „Erfahrungsdaten“ falsifiziert werden kann, und gleichwohl um eine Aussage mit eindeutigem Realitätsbezug über wirkliche Dinge. Doch wo immer ich mich in der zeitgenössischen Literatur auch umsah, ob „links“ bei Paul Samuelson oder „rechts“ bei Milton Friedman: Die gesamte Ökonomenzunft war, um es salopp zu sagen, auf die Wiener Philosophie des logischen Positivismus beziehungsweise Popperismus „abgefahren“, der zufolge solche apodiktisch wahren Realaussagen unmöglich oder wissenschaftlich unzulässig sind. Für sie handelte es sich bei dieser Aussage stattdessen entweder um eine bloße Tautologie, eine Definition von Wörtern durch andere Wörter (ohne jeden Realitätsbezug), oder aber es drehte sich um eine zu testende, empirisch falsifizierbare Hypothese.

Die intellektuelle Spannung und Irritation, die sich aus dieser offenkundigen Unstimmigkeit zunächst ergab, löste sich jedoch schnell zu meiner vollen Zufriedenheit auf. Auf verschlungenen Pfaden war ich bei meinen Studien schließlich – in der Bibliothek der University of Michigan – auf Mises‘ „Human Action“ gestoßen. Mises bestätigte darin nicht nur mein Urteil über den logischen Charakter zentraler ökonomischer Aussagen, er präsentierte darüber hinaus ein ganzes System apodiktischer beziehungsweise aprioristischer Aussagen (die von ihm sogenannte „Praxeologie“) und erklärte außerdem die Irrtümer und verhängnisvollen Konsequenzen der positivistischen Philosophie Wiener Provenienz, mit deren zentralen Protagonisten er als ihr Zeitgenosse aufs Engste vertraut war.

Die Entdeckung Mises‘ und unmittelbar anschließend daran auch die seiner amerikanischen Schüler, insbesondere Murray Rothbards, brachte für mich so einerseits eine große intellektuelle Erleichterung – da gab es endlich die lang ersehnte integrierte, stimmige Gesamtschau aller Dinge, eine Architektonik des menschlichen Wissens! –, auf der anderen Seite aber brachte sie auch viel Ärger und Enttäuschung mit sich und führte zu einer zunehmenden Entfremdung vom akademisch-universitären Betrieb und der vorherrschenden öffentlichen Meinung.

Diese zwiespältige Entwicklung – zunehmende intellektuelle Gewissheit auf der einen Seite gekoppelt mit vermehrter sozialer Entfremdung auf der anderen – lässt sich anhand einer kleinen Beispielliste apodiktischer oder quasi-apodiktischer Aussagen illustrieren und erläutern, wie sie die Mises-Rothbard Schule – die sogenannten „Austro-Libertarians“ – zutage gefördert hat. Zu jedem der folgenden Beispiele gibt es eine ausführlichere Erklärung, inwiefern es sich bei der betreffenden Aussage nicht um eine im Popperschen Sinne falsifizierbare Aussage handelt, aber ich vertraue hier einfach darauf, dass dieser Umstand jeweils unmittelbar, intuitiv einsichtig ist und dass jedenfalls die geballte Kraft der diversen Beispiele ausreicht, um zu erkennen, dass man beileibe nicht alles erst ausprobieren und tolerieren muss, um zu wissen, wie es endet (und auch, wie es definitiv nicht endet).

So ergibt sich aus der schon erwähnten Quantitätstheorie zum Beispiel die Aussage, dass es unmöglich ist, den gesellschaftlichen Wohlstand durch eine Geldmengenvermehrung zu erhöhen. Wie anders sollte man sonst erklären, dass es trotz der bestehenden Möglichkeit einer beliebigen Papiergeldvermehrung weiterhin, unverändert und immer noch irgendwo Armut gibt? Eine Geldmengenvermehrung kann immer nur eine Umverteilung eines gegebenen Bestands an Wohlfahrtsgütern bewirken. Sie begünstigt die Erst- und Früh-Verfüger des neuen, zusätzlichen Geldes auf Kosten der Letzt- und Spät-Verfüger.

Und weiter mit einer ganzen Batterie von Aussagen ähnlicher, das heißt: apodiktischer oder quasi-apodiktischer, Qualität: Menschliches Handeln ist das bewusste Anstreben als wertvoll erachteter Ziele mit knappen Mitteln. Niemand kann absichtsvoll nicht handeln. Jede Handlung trachtet danach, das subjektive Wohlbefinden des Handelnden zu erhöhen. Eine größere Menge eines Gutes wird stets einer kleineren Menge desselben Gutes vorgezogen. Die frühere Erreichung eines gegebenen Ziels mit gegebenen Mitteln wird einer späteren Erreichung desselben vorgezogen. Produktion muss dem Konsum stets vorausgehen. Nur wer spart – also weniger ausgibt, als er einnimmt –, kann seinen Wohlstand dauerhaft steigern (außer er stiehlt). Was heute konsumiert wird, kann morgen nicht noch einmal konsumiert werden. Preisfestsetzungen oberhalb des Marktpreises, wie zum Beispiel Mindestlöhne, führen zu unverkäuflichen Überschüssen, das heißt zu erzwungener Arbeitslosigkeit. Preisfestsetzungen unterhalb des Markträumungspreises wie zum Beispiel Miethöchstgrenzen führen zu Verknappung und andauerndem Mangel an Mietwohnraum. Ohne Privateigentum an Produktionsfaktoren – wie im klassischen Sozialismus – kann es keine Faktorpreise geben, und ohne Faktorpreise ist eine Wirtschaftsrechnung unmöglich. Steuern – Zwangsabgaben – sind eine Belastung für Einkommensproduzenten und/oder Vermögensbesitzer und reduzieren Produktion und Vermögensbildung. Keine Form der Besteuerung ist mit dem Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz vereinbar, denn jede Besteuerung involviert die Schaffung zweier ungleicher Personenklassen mit konträren Interessen: die der (Netto-) Steuerzahler einerseits, für die Steuern eine Last sind, die man zu verringern trachtet, und auf der anderen Seite die Klasse der (Netto-) Steuerempfänger beziehungsweise -konsumenten, für die Steuern qua Einkommensquelle eine Lust sind, die man umgekehrt möglichst zu steigern trachtet. Demokratie (Mehrheitsherrschaft) ist unvereinbar mit Privateigentum (Individualeigentum und Selbstbestimmung) und führt zu schleichendem Sozialismus, das heißt zu andauernder Umverteilung und fortschreitender Aushöhlung aller privaten Eigentumsrechte. Was auch immer durch Steuern subventioniert wird, wie zum Beispiel das Faulenzen oder das Tun von Dingen, für die es keine einträgliche Kundennachfrage gibt, das wird durch die Subvention zusätzlich ermuntert und verstärkt. Wer für Rückzahlung und Tilgung durch ihn oder seine Mitwirkung aufgenommener sogenannter öffentlicher Schulden nicht persönlich haftbar ist, so wie dies heute bei sämtlichen Politikern und Parlamentariern der Fall ist, der wird sich leichtfertig und bedenkenlos zum eigenen gegenwärtigen Vorteil und zulasten einer unpersönlichen zukünftigen Öffentlichkeit verschulden. Wer auch immer ein mit Staatsgewalt durchgesetztes territoriales Gelddruckmonopol innehat, wie alle sogenannten Zentralbanken, wird von diesem Privileg auch Gebrauch machen und, auch und selbst wenn eine Geldmengenvermehrung den gesellschaftlichen Wohlstand insgesamt nie erhöhen, sondern immer nur umverteilen kann, dennoch stets und immerzu mehr und mehr neues Geld zum eigenen Vorteil und dem seiner direkten Teilhaber und nächsten Geschäftspartner drucken. Und schließlich auch noch dies: Wer oder welche Institution auch immer ein territoriales Gewalt- und Rechtsprechungsmonopol innehat, wie es tatsächlich sämtliche Staaten für sich in Anspruch nehmen, der wird auch davon Gebrauch machen. Das heißt, er wird nicht nur selbst Gewalt ausüben, sondern er wird seine Gewaltausübung qua ultimativer Rechtssprecher dann auch noch für rechtens erklären. Und bei allen Konflikten und Streitigkeiten einer Privatperson mit Repräsentanten dieser Institution (dem Staat) entscheidet keine unabhängige, neutrale dritte Partei über Gut und Böse beziehungsweise Schuld und Unschuld der Kontrahenten, sondern immer und stets ein Angestellter, also ein abhängiger Vertreter einer der beiden Konfliktparteien (des Staates) selbst, mit einem entsprechenden, zuverlässig voraussagbaren parteiischen, „staatstragenden“, Ergebnis.

Die Liste derartiger apodiktischer oder quasi-apodiktischer Aussagen ließe sich unschwer fortsetzen, aber sie sollte ausreichend lang sein, um zu erkennen, welcher Art Konsequenzen aus diesem Ensemble elementarer sozialwissenschaftlicher Einsichten erwachsen.

Offenkundig stehen diese Einsichten nämlich in einem eklatanten Spannungsverhältnis zur sozialen Realität. In dieser Realität gibt es Gewaltmonopole, Gelddruckmonopole, Steuern, Steuerzahler und Steuerkonsumenten, steuerlich subventioniertes Nichts- und unnützes Tun, Mehrheitsherrschaft (Demokratie), öffentliche Schulden, haftungsbefreite Politiker und Parlamentarier, Kapitalaufzehrung (Konsum ohne Sparen), Eigentumsumverteilung, Mindestlöhne und Miethöchstpreise. Und mehr noch: All diese Tatbestände und Einrichtungen sind nicht etwa ständiger Kritik ausgesetzt. Im Gegenteil, sie werden, fast eintönig und von überall her, als selbstverständlich, richtig, gut und weise dargestellt und angepriesen.

Die Konsequenz dieser Einsichten und ihres Vergleichs mit der sozialen Realität sollte klar sein. Um es auf Neudeutsch zu sagen: Man ist – und ich selbst war – zunächst einfach nur einmal „baff“. Mir wurde zunehmend klar, welch eklatanter Irrsinn in der gegenwärtigen Welt herrscht. Und ich war „baff“ über die Zeit und Mühe, die es mich gekostet hatte, um zu dieser doch eigentlich offenkundigen Einsicht zu gelangen.

Und für diesen Irrsinn gab es ersichtlich zweierlei Gründe. Einmal war da schlicht und einfach menschliche Dummheit. Zwar mochten die Zwecke, die man angeblich verfolgte, wohlmeinender Art sein, aber man irrte sich in der Wahl der Mittel. So war es zum Beispiel dumm, Arbeitslosigkeit durch Mindestlöhne oder Wohnraumknappheit durch Mietpreisbremsen bekämpfen zu wollen. Es war dumm, von einer Geldmengenvermehrung mehr allgemeinen Wohlstand oder von einer Kreditausweitung (ohne vermehrtes Sparen) mehr Wirtschaftswachstum zu erwarten. Es war dumm, Demokratie als Mittel zum Zweck des Eigentumsschutzes einzuführen. Und von Dummheit zeugte es auch, von der Einrichtung eines Gewalt- und Rechtsmonopolisten (also eines Staates) eine Verminderung von Gewalt oder gar Gerechtigkeit, das heißt: unparteiische Konfliktregelungen, zu erwarten. Denn Steuern, also Gewaltandrohung und Gewaltanwendung, und Parteilichkeit bei Konfliktlösungen sind ja Wesensmerkmale eines jeden Staates.

Doch war es (leider) keineswegs nur Dummheit beziehungsweise Unwissenheit, die für die Herrschaft des Irrsinns verantwortlich waren. Ebenso ersichtlich gab es auch bewusste Täuschung, Lug und Betrug. Es gab auch Lügner und Betrüger, die all dies wussten. Die wussten, dass die gerade genannten Maßnahmen und Einrichtungen nicht und niemals zu den von ihren einfältigeren Zeitgenossen erhofften wohltätigen Resultaten führen konnten, und die diese dennoch oder gerade deswegen propagierten und tatkräftig unterstützten, weil sie selbst und ihre Freunde und Anhänger von ihnen profitieren konnten – wenn auch immer nur auf Kosten und zum Leidwesen anderer. Und natürlich wurde mir auch unmittelbar klar, um welche Personen und Personenkreise es sich bei diesen Gaunern und ihren Günstlingen handelte.

Und noch etwas begriff ich durch mein Studium von Mises und seiner Schule: den Grund für die Popularität und die liebevolle Förderung des Popperismus insbesondere in diesen Kreisen. Denn nicht nur erlaubt diese Philosophie, jede irrsinnige Behauptung zunächst einmal für hypothetisch möglich zu erachten und jeden Unsinn darum erst einmal ausprobieren zu dürfen. Vielmehr gestattet sie auch, ganz entgegen ihrer angeblichen Erfahrungs-Empfänglichkeit und -Offenheit, jeden Unsinn mit billigen Ausreden vor einer Widerlegung zu schützen. Wenn Mindestlöhne nicht zur Verringerung der Arbeitslosigkeit oder zum Rückgang der Armut führen, dann deshalb, weil sie nicht hoch genug sind. Wenn eine Geldmengen- oder Kreditausweitung nicht zu vermehrtem Wohlstand führt, dann deshalb, weil sie zu gering ausgefallen ist. Wenn der Sozialismus zu Verarmung statt Wohlstand führt, dann nur deshalb, weil er von den falschen Personen exekutiert wurde oder der Klimawandel oder irgendeine andere „intervenierende Variable“ dazwischengekommen ist, und so weiter und so fort.

All dieses Wissen und Verstehen und die innere Ruhe, Genugtuung und, ja, Freude, die man, die ich, durch meine Begegnung mit dem Werk von Mises erfuhr, hatten aber, wie schon angedeutet, auch ihren Preis. Denn wer erst mal seinen Mises begriffen und die Welt mit „österreichischen Augen“ zu sehen gelernt hat, der merkt auch ganz schnell, jedenfalls wenn er sich hierzu bekennt, dass er damit in vielerlei Hinsicht ziemlich einsam und isoliert dasteht.

Nicht nur alle Polit-Gauner hatte man damit gegen sich, sondern auch weite Teile ihrer diversen Günstlinge, insbesondere das gesamte, fast ausschließlich steuerfinanzierte akademisch-universitäre Establishment, in das ich Eingang zu finden suchte. Eine akademische Karriere war schwierig, wenn nicht unmöglich, und es erforderte beträchtlichen Mut, Kampfeswillen und Opferbereitschaft, um angesichts dessen nicht zu resignieren und aufzugeben. In Deutschland – von Österreich gar nicht zu reden – befand ich mich zu diesem Zeitpunkt allein auf weiter Flur. Ich beschloss von daher, nach Amerika umzusiedeln. Und so wurde Mises für mich nicht nur zu einem intellektuellen, sondern auch zu einem persönlichen Vorbild.

Mises war eine reguläre akademische Karriere in Österreich verwehrt geblieben, er sah sich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zur Emigration in die USA gezwungen. Auch dort, im Kernland des Kapitalismus, war es für ihn schwer, Fuß zu fassen. Aber sein Mut und Kampfeswille waren ungebrochen, und es gelang ihm, seinem Werk zunehmend Gehör zu verschaffen und eine neue Generation von Schülern, insbesondere den genialen Murray Rothbard, heranzuziehen. Auch Rothbard hatte man zeitlebens Steine in den Weg gelegt, und seine akademische Karriere war nur recht holprig verlaufen. Aber es war Rothbard, der mich in den USA nun unter seine Fittiche nahm, mir zur Erlangung einer Professur verhalf und mich insbesondere mit dem 1982 von Lew Rockwell gegründeten und von ihm, Rothbard, als akademischem Leiter inspirierten „Ludwig von Mises Institute“ in Verbindung brachte.

Dem Werk des Mises-Instituts, mit dem ich auf diese Weise von seinen bescheidenen Anfängen bis auf den heutigen Tag aufs Engste verbunden geblieben bin und das inzwischen unter der Leitung des unvergleichlichen Lew Rockwell zu einer Institution mit weltweiter Ausstrahlung und weltweiten Verbindungen herangewachsen ist, ist es ganz wesentlich zu verdanken, dass eine Veranstaltung wie diese hier heute auch in Österreich wieder stattfinden kann. Dank seiner Arbeit sind die Namen und das Werk Mises‘ und Rothbards heute weit bekannter als zu ihren Lebzeiten. Tatsächlich gibt es mittlerweile kein Land auf der Welt mehr, in dem es nicht auch Misesianer und Rothbardianer gibt. Auch meine eigenen Schriften gibt es inzwischen in mehr als 30 Sprachen. Und es ist sicher auch ein Indikator für den Fortschritt, den die Österreichische Schule inzwischen gemacht hat, wenn zu einem Vortrag, den ich kürzlich ausgerechnet in Moskau gehalten habe, 1.500 Zuhörer erschienen sind und ein paar Hundert mehr darüber hinaus sogar aus Platzmangel abgewiesen werden mussten.

Trotz dieses unbestreitbaren Fortschritts kann man sich aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Österreichische Schule Misesscher Provenienz nach wie vor eine intellektuelle Außenseiterposition darstellt. In der Tat: Gerade als Austrian hat man derzeit, jedenfalls kurz- und mittelfristig, allen Grund, pessimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung der westlichen Welt zu sein. Denn wir durchleben gerade eine Periode, in der der normale Irrsinn, den ich schon angesprochen habe, noch einmal durch die wahnwitzige Doktrin politischer Korrektheit und einen krankhaften, quasi-religiösen Klimawahn infantiler sogenannter Klimaschützer potenziert wird, angesichts derer man oft nicht mehr weiß, ob man einfach nur aufheulen und weinen oder aber sich kaputtlachen soll.

Aber totzukriegen ist die Mises-Schule heute jedenfalls nicht mehr. Und wenn die Wahrheit letztendlich siegen wird, weil nur, was wahr ist, auch dauerhaft und reibungslos funktioniert, dann kommt auch die Stunde der Österreichischen Schule. Venceremos!

