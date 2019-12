Kriege der USA gegen Terrororganisationen und Drogenkartelle Es gibt einen besseren Weg!

09. Dezember 2019

Die Anreize zu beseitigen, würde wirklich funktionieren

von Ron Paul

Der 50 Jahre dauernde „Krieg gegen die Drogen“ war eine totale Schlappe, für die Hunderte Milliarden Dollar den Abfluss runtergespült und die bürgerlichen Freiheiten der US-Bürger allmählich reduziert wurden – in einem Krieg, der nicht gewonnen werden kann. Der 20 Jahre umspannende „Krieg gegen den Terror“ war ebenfalls ein gigantisches Desaster der US-Regierung: Hunderte von Milliarden verschwendet, bürgerliche Freiheiten verbrannt – und die Welt ist weitaus gefährlicher als zu dem Zeitpunkt, da dieser Krieg nach 9/11 begonnen wurde.

Was also ließe sich unternehmen wegen dieser größten politischen Pannen in der US-Geschichte? Präsident Trump und vielen anderen in Washington zufolge lautet die Antwort: Kombiniert sie!

Trump erklärte – im Lichte eines Angriffs auf US-Touristen in Mexiko –‍, er wolle mexikanische Drogenkartelle als ausländische Terrororganisationen einstufen. Gefragt, ob er Drohnen schicken würde, um Ziele in Mexiko anzugreifen, antwortete er: „Ich will nicht sagen, was ich tun werde, aber sie werden markiert.“ Der mexikanische Präsident beeilte sich, kaltes Wasser auf die Vorstellung zu gießen, US-Drohnen könnten mexikanische Ziele eliminieren, und antwortete auf Trumps Drohungen wie folgt: „Kooperation, ja; Interventionismus, nein.“

Trump ist nicht der einzige, der die falschen Schlüsse aus der zunehmenden Gewalt seitens der Drogenkartelle südlich der Grenze zieht. Eine Gruppe von US-Senatoren schrieb einen Brief an Außenminister Mike Pompeo, in dem sie darauf drängten, die USA sollten die Drogenkartelle – als Antwort auf die Ermordung von Amerikanern – mit Sanktionen schlagen.

Glauben diese Senatoren wirklich, diese Drogenkartelle würden – im Angesicht von US-Sanktionen – ihre Zelte abbrechen und sich legitimen Aktivitäten zuwenden? Sanktionen funktionieren nicht gegen Länder, und sie werden gewiss keine Wirkung gegen Drogenkartelle zeitigen.

Ein unlängst erschienenes Editorial in der konservativen Publikation „The Federalist“ drängt Präsident Trump darauf, „unilaterale, keiner Genehmigung bedürfende Razzien durch Spezialkräfte“ in Mexiko durchzuführen, so wie die USA es in Pakistan taten, um den IS und al-Qaida zu bekämpfen!

Ich bin mir sicher, der militärisch-industrielle Komplex liebt diese Idee! Ein weiterer großer Krieg, um Washington reich zu machen – auf Kosten der US-Bürger. Eine Autorisierung des Einsatzes militärischer Gewalt kann sogar für diesen brandneuen „Terrorkrieg“ aufgetischt werden!

Wie dem auch sei, dieses plötzliche Drängen, die mexikanischen Drogenkartelle ebenso zu betrachten wie den IS und al-Qaida, ergibt – vielleicht unbeabsichtigt – durchaus Sinn. Schließlich ist der Aufstieg sowohl der Drogen- als auch der Terrorkartelle schlechter US-Außenpolitik geschuldet. Es war die US-Invasion im Irak, basierend auf Lügen der Neocons, die zur Bildung des IS und zur Expansion von al-Qaida im Nahen Osten führte, und es war der US-Krieg gegen die Drogen, der den Aufstieg der Drogenkartelle in Mexiko begünstigte.

Hier ist ein anderer Vorschlag: Statt dieselben Dinge zu tun, die nicht funktionieren, sollten sich die USA vielleicht den tatsächlichen Ursachen des Problems zuwenden. Der US-Krieg gegen die Drogen macht diese für mexikanische Lieferanten ungeheuer profitabel, um einen darauf heißhungrigen US-Markt zufriedenzustellen. Eine Studie des Cato-Instituts vom letzten Jahr fand heraus, dass der durchschnittliche US-Grenzbeamte im Zuge der stetigen Entkriminalisierung und Legalisierung von Marihuana in den gesamten Vereinigten Staaten 78 Prozent weniger Marihuana im Steuerjahr 2018 beschlagnahmte als 2013.

Statt Mexiko den Krieg zu erklären, lautet die Antwort auf das Problem der Drogenkartelle vielleicht, ihnen die Anreize dadurch zu nehmen, den Krieg gegen die Drogen zu beenden. Warum nicht etwas versuchen, das tatsächlich funktioniert?

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.