Der Einkommensinvestor TransAlta Renewables

29. November 2019

Frischer Wind und Monatsdividenden aus Kanada

von Luis Pazos

Passend zur aktuell am Kochen gehaltenen Umweltdebatte und dem damit verbundenen Ruf nach einer vorgeblich umweltschonenden Energieerzeugung möchte ich in dieser Kolumne ein Unternehmen vorstellen, das selbige seit vielen Jahren wortwörtlich in bare Münze umzuwandeln vermag. Und das ganz ohne auf direkte Transferzahlungen angewiesen zu sein, was freilich auch an ...