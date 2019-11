Forum Freiheit 2019 Die neue Lust am Sozialismus

17. November 2019

Merkel bestätigt Honecker, oder: Fortsetzung unter „Christine Macron“

von Christian Dorn

Bildquelle: Wolf-Henry Dreblow Das zweite von drei Diskussionspanels, geleitet von Sascha Tamm (2.v.r.), bot drei Preisträger der Hayek-Medaille: Erich Weede (links), Joachim Starbatty und Robert Nef (rechts)

Wäre der Kampf für die Freiheit eine Sache der Popkultur – wie der frischgekürte Dampfplauderer und Ludwig-Erhard-Preisträger für Wirtschaftspublizistik Ulf Poschardt jüngst behauptete –, hätte zur Eröffnung des Forums Freiheit 2019 der Klassiker von The Catch erklingen müssen: „25 years, I got 25 years.“ Schließlich stand die inzwischen 25. Tagung des alljährlichen libertären Hochamtes in Berlin unter dem Motto „1989 und die neue Lust am Sozialismus“. Dabei verwies Ökonom Stefan Kooths, neuer Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft, am Beispiel des in der Hauptstadt geplanten Mietendeckels auf die Wesensverwandtschaft der aktuellen Prozesse mit dem Nationalsozialismus. So hatte der NS-Staat in einer Verordnung vom 26. November 1936 einen generellen Preisstopp verkündet. Kooths erinnerte an die mindestens 50 gescheiterten Sozialismusprojekte weltweit. Dies fasste Selfmade-Millionär und Immobilieninvestor Rainer Zitelmann in einen drastischen Vergleich am Beispiel einer Frau, die 50 Mal hintereinander einen Kuchen backt, immer mit einer etwas veränderten Rezeptur, nach dessen Verzehr aber jedes Mal alle Kunden erbrechen müssen. Entsprechend klassifizierte er den Sozialismus als eine „Geisteskrankheit“.

Diese allerdings grassiere, denn Honecker habe leider rechtbehalten: „Den Sozialismus in seinem Lauf, hält weder Ochs noch Esel auf.“ Der Ökonom Joachim Starbatty ergänzte, durch die Implementierung der europäischen Einheitswährung sei die Marktwirtschaft in eine Staatswirtschaft zurückversetzt worden. Dies wiederum, so Zitelmann, zeige sich in Deutschland zunächst bei der Energiewirtschaft, die als Erste zur Planwirtschaft transformiert worden sei. Nun folge auch die Automobilindustrie dem Prinzip staatlicher Bewirtschaftung. Allerdings warnte Zitelmann auch vor der US-amerikanischen Tendenz: So sei Trump kein Marktwirtschaftler, sondern ein Protektionist. Ebenso besorgt zeigte sich Zitelmann angesichts des rechten Antikapitalismus, wie er sich in der AfD-Strömung unter Höcke zeige, etwa im Gerede von „sozialer Gerechtigkeit“ oder beim Feindbild Freihandel. Entsprechend lobte Zitelmann, der bereits Anfang der 90er Jahre die linksgrüne Neuorientierung der CDU vorausgesagt hatte, jenes Credo, das zugleich sein aktueller Buchtitel ist: „Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung.“

Diese Botschaft sei umso dringlicher, als uns die große Finanzkrise noch bevorstehe. Dann sei ein Furor des Antikapitalismus zu befürchten, die Schuldzuweisungen würden wieder – aber diesmal viel gefährlicher – lauten: „Der Kapitalismus hat versagt.“ Besonders in Deutschland gebe es hierfür eine Disposition, namentlich eine hohe Affinität zum Sündenbock-Syndrom. Schuld würden diesmal wohl die „Super-Reichen“ sein. Auch der Wirtschaftsphilosoph und Vorstandsvorsitzende der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung Gerd Habermann geißelte den „Sozial-Sozialismus“. Nicht zufällig sei das wichtigste deutsche Exportmodell Bismarcks Sozialstaat. Die derzeit forcierte „Sozialisierung“ der Menschen münde heute in den „Rechtsanspruch, das Kind direkt nach der Geburt an die Behörden zu übergeben“. Der „Wohlfahrtsstaat“ bedeute in Wirklichkeit grausame soziale Kälte.

Erhellend wirkten da auch die Blicke aus der „neutralen“ Distanz, der Schweiz. Publizist Roger Köppel nämlich erklärte, der Staatssozialismus sei 1989 nicht unter-, sondern nur bankrottgegangen. Robert Nef, liberales Urgestein ebenfalls aus der Schweiz, ergänzte diesen Gedanken mit dem Hinweis auf die Prophetie Hayeks, der bereits nach dem Mauerfall 1989 hellsichtig davor warnte, den Zusammenbruch des Sozialismus für bare Münze zu nehmen. Vermutlich, so Hayek kurz vor seinem Tode, werde mehr Sozialismus in den Westen kommen als Marktwirtschaft in den Osten. Mit Blick auf die Euro-Zone bemerkte Nef, dass nahezu alle Gliedstaaten in der Schweiz oder den USA schon einmal bankrottgegangen seien.

Das hieran anknüpfende Thema vom Dilemma des Euro-Raums verleitete Zitelmann erneut zu einem plastischen Vergleich: So erinnere die vermeintliche „Euro-Rettung“ durch den Nullzins an die Methadon-Abgabe bei Drogenabhängigen: „Der zittert dann auch nicht mehr.“ Das drastische Bild führte beim renommierten Ökonomen Joachim Starbatty, Euro-Kläger und bis Frühjahr 2019 Europaparlamentarier, zu dem Freudschen Versprecher von „Christine Macron“, die bei der EZB die Fäden ziehe – auf diese Weise mutiere die eigentliche Aufgabe der EZB, für Geldwertstabilität zu sorgen, zum Instrument, mit dem die Euro-Zone mit allen Mitteln erhalten werden soll gemäß dem Mantra von Graf Draghila: „Whatever it takes.“ Starbatty kritisierte zudem wie auch andere Tagungsteilnehmer die kaschierten Risiken Chinas: „Dieses Land sitzt auf einem Ast, der abbricht.“ Als Maßstab für unsere Gegenwart empfahl er Immanuel Kants einflussreiche Schrift „Zum ewigen Frieden“, deren Titel von der gleichnamigen Friedhofskneipe Königsbergs stamme. Dieser Gesellschaftsentwurf gründe auf der „Herrschaft des Rechts“ und also auch des „Gastrechts“ – also eines, das mit der Massenmigration in den deutschen Sozialstaat nicht zu vereinbaren sei. Hieran anschließend warb die libertäre Eminenz Erich Weede (Psychologe, Soziologe und Politologe) für das Theorem des „kapitalistischen Friedens“. Bemüht um begriffliche Aufklärung, warnte Nef vor der Rede von „Binnenmärkten“. Diese sei ein Missverständnis, da Märkte immer international vernetzt seien. Eine größere Gefahr als China sahen die Protagonisten des Forums Freiheit in den aus dem afrikanischen und islamischen Raum kommenden Migrationsströmen auf dem Weg nach Westeuropa, insbesondere Deutschland. Hiergegen, so Weede, müssten wir dringend Maßnahmen finden.

Angesichts des wiederauflebenden Maßnahmenstaates stellte der wohl letzte aufrechte Sozialdemokrat Deutschlands, Thilo Sarrazin, trocken fest: „Nicht die Worte zählen, die Taten!“ In der Tabuisierung politisch uinkorrekter Fragen sah der Bestseller-Autor einen Rückfall in vormoderne Zeiten, was ihn erst recht zu sarkastischen Anmerkungen ermunterte: „Wenn alle Völker der Welt sich an der Reproduktionsrate der autochthonen deutschen Frau orientierten, würde sich das Problem des menschengemachten Klimawandels von alleine erledigen.“ Hier durfte Michael Limburg als Kritiker der „Energiewende“ nicht fehlen, der sich sogleich selbst als „Dreifachtäter“ bezeichnete, nämlich als „Klimaleugner“, „Rechtspopulist“ und „alter weißer Mann“. Sein Thema „Klimawandel und Sozialismus“ verglich er mit einem „weißen Schimmel“. Im Schnelldurchgang zeichnete er die Genese der Klimakirche nach. Hier ergänzte der wie immer brillante Moderator und Rechtsanwalt Carlos A. Gebauer, dass uns das sozialistische Rumänien wohl voraus sei. Dort durfte damals nur ein einziger Raum in der Wohnung geheizt werden, und zwar nicht höher als 16 Grad Celsius: „Hätten sich schon damals alle Länder in der Welt daran gehalten, hätten wir heute kein Klimaproblem.“

Ähnlich Nef präzisierte auch Gebauer die Begrifflichkeit: So gehe es eigentlich nicht um die Frage der Meinungsfreiheit, sondern um die der „Meinungsäußerungsfreiheit“. Dies konnte der aus NRW stammende dissidente FDP-Politiker Gerhard Papke bestätigen. Als Gegner von FDP-Chef Christian Lindner und als heutiger Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft beklagte Papke den zunehmenden Meinungskonformismus und die verhängnisvolle Dämonisierung und Diffamierung Ungarns und Englands durch schulmeisternde deutsche Politiker und Medien. Schließen wir mit dem eindringlichen Plädoyer Robert Nefs für mehr Handel und weniger Politik. Dies sei nach wie vor das beste Rezept für Frieden und Wohlstand.

