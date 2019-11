Der Einkommensinvestor Scottish and Southern Energy

01. November 2019

Eine energiegeladene Brexit- und Pfund-Spekulation

von Luis Pazos

Politische Börsen haben kurze Beine. Vor dem Hintergrund könnten sich die augenblicklichen Turbulenzen als günstige Gelegenheit für eine Investition auf der anderen Seite des Ärmelkanals erweisen. Zu den bekanntesten Dividendenwerten des Königreichs dürften die globalen Multis Royal Dutch Shell und British American Tobacco (BAT) gehören (siehe auch ef 195). Allerdings bewegen sich beide Unternehmen je nach Anlegersicht mit Tabakwaren beziehungsweise Ölförderung in anrüchigen oder sterbenden Geschäftsfeldern. Ein wenig bekannter und dennoch milliardenschwerer Konzern in einer akzeptablen und vor allem zukunftsträchtigen Branche ist die am Rande der Highlands beheimatete Scottish and Southern Energy (SSE).

Zu seiner hiesigen Unbekanntheit trägt sicherlich bei, dass der integrierte Infrastrukturdienstleister ausschließlich in Großbritannien und Irland aktiv ist. SSE in seiner heutigen Form entstand durch den Zusammenschluss des schottischen Versorgers Scottish Hydro-Electric und des südenglischen Pendants Southern Electric im Jahr 1998, nachdem Margaret Thatcher ab dem Jahr 1989 die (Re-) Privatisierung der britischen Energiewirtschaft vorangetrieben hatte und die „Boards“, also „Verwaltungsbehörden“, durch „PLCs“, also „Public Listed Companies“, sprich Aktiengesellschaften, ersetzt wurden.

Tatsächlich ist SSE sowohl der größte integrierte Energieversorger als auch der größte Produzent „erneuerbarer Energien“ sowie der jeweils zweitgrößte Gas- und Stromanbieter im Vereinigten Königreich. Zur Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette im Gasgeschäft verfügt das Unternehmen über eigene Gasfelder und Förderanlagen im Atlantik und der Nordsee, Speicheranlagen und Pipelinesysteme sowie die Anbindung an Haushalte und Unternehmen. Gleiches gilt für das Stromgeschäft. Neben Wasser-, Wind- und Biomassekraftwerken mit insgesamt knapp 3.000 Megawatt Leistung sowie Gas-, Öl- und Kohlekraftwerken mit insgesamt über 8.000 Megawatt Leistung betreibt SSE zahlreiche Umspannwerke und Stromnetze, die sich über das gesamte Land verteilen bis einschließlich zum Endverbraucher. Darüber hinaus ist SSE auch als Energie- und Telekommunikationsdienstleister aktiv, erfasst in diesem Bereich beispielsweise den Strom- und Gasverbrauch eigener (und fremder) Kunden, rechnet diesen ab und betreibt das Inkasso.

Zuletzt trugen die Energieproduktion etwa 25 Prozent, die Energienetze 50 Prozent und das Liefer- und Servicegeschäft die restlichen 25 Prozent zum Umsatz bei. Der lag ausweislich der letzten Bilanz bei über 31 Milliarden Britischen Pfund (Great Britain Pound, GBP) beziehungsweise bei gut 34 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Steuern bei circa 1,42 Milliarden GBP respektive 1,56 Milliarden Euro. Bei der Umrechnung habe ich den Wechselkurs von aktuell etwa 1,10 Euro je GBP zugrunde gelegt. Beide Kennzahlen sind seit vielen Jahren recht konstant und schwanken jeweils um wenige Prozentpunkte. Gleiches gilt für die Zahl der Mitarbeiter, die bei etwa 21.000 liegt.

Was bringt SSE nun auf die Börsenwaage? Aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 11,5 Milliarden GBP oder 12,7 Milliarden Euro, die sich auf gut eine Milliarde Aktien verteilen. Was die (Dividenden-) Erträge angeht, weist SSE eine makellose Historie auf. Seit 2001 ist es dem Unternehmen gelungen, die Ausschüttungen durchweg jedes Jahr zu steigern. 2018 beliefen sich diese auf 94,7 Pence pro Aktie, was einer üppigen Dividendenrendite von gut acht Prozent entspricht und auch dem über die letzten beiden Jahre gefallenen Kurs geschuldet ist. Gezahlt wird stets zweimal im Jahr, einmal im März eine „interim dividend“ sowie im September eine „final dividend“. Zuletzt betrug die Ausschüttungsquote circa 80 Prozent des Gewinns nach Steuern.

Als eines von wenigen Ländern weltweit erhebt Großbritannien keine Quellensteuern. Ausschüttungen fließen also auch ausländischen Aktionären ungeschmälert zu. Das macht britische Dividendenpapiere insbesondere für diejenigen Anleger interessant, die ihre Kapitaleinkünfte nicht besteuern müssen, wie beispielsweise Personen, die sonst kein steuerbares Einkommen erzielen oder solche mit Non-Domiciled-Status in Irland, Malta oder Zypern. Bei heimischen Investoren greift oberhalb des Sparerpauschbetrags natürlich die Abgeltungssteuer.

SSE eignet sich für jene einkommensorientierte Investoren als Beimischung in einem Einzelwert- oder Mischdepot aus Einzeltiteln und Sammelanlagen, die bereit sind, sich den politischen Chancen und Risiken auszusetzen, denen insbesondere die Energiewirtschaft und das GBP unterliegen. Gehandelt werden kann der Titel unter dem Kürzel „SSE.L“ an der London Stock Exchange, wo die Notiz der Wertpapiere traditionell nicht in Pfund (GBP), sondern in Pence (GBp) erfolgt. Somit steht die Aktie der SSE aktuell also nicht bei 1.230 GBP, sondern bei 1.230 GBp oder eben 12,30 GBP. An deutschen Handelsplätzen lässt sich die SSE über die Wertpapierkennnummer (WKN) 881905 beziehungsweise die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) GB0007908733 ordern.

