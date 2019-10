Rückzug amerikanischer Truppen aus Syrien Trump eiert rum – schon wieder

30. Oktober 2019

Warum knickt er vor den Neocons ein?

von Ron Paul

Präsident Trump kehrt seine außenpolitischen Entscheidungen dieser Tage so schnell um, dass es fast scheint, als hebe er sich selbst auf, bevor er die Entscheidung überhaupt trifft. Letzte Woche sagte er ganz klar, dass die USA ihre Truppen aus Syrien zurückzögen. „Soldaten heimbringen“, sagte er. „Lasst jemand anderen um diesen lange blutgetränkten Sand kämpfen.“

Doch in derselben Rede vollzog er später eine Wende. Er sagte: „Wir haben das Öl gesichert, deshalb bleibt eine kleine Zahl an US-Soldaten in dem Gebiet, wo sie das Öl haben. Und wir werden es schützen, und wir werden entscheiden, was wir damit in Zukunft machen werden.“

Woher glaubt Präsident Trump die moralische Autorität zu haben, US-Truppen zu entsenden, um fremdes Gebiet zu besetzen und zu entscheiden, was dieses Land mit seinen Ressourcen macht oder nicht? Nach acht Jahren desaströser „Assad muss weg“-Politik unter Obama, in denen die USA Waffen und Training für Radikale und Terroristen bereitgestellt haben – mit dem Ergebnis einer halben Million Toter – hatte Präsident Trump nun endlich die Gelegenheit, dieses dunkle Kapitel der US-Außenpolitik zu beenden, damit das syrische Volk sein Land wieder aufbauen kann.

Stattdessen setzte er sich am Donnerstag mit Senator Lindsey Graham zusammen, der in jeder seiner jemals getroffenen außenpolitischen Entscheidungen falsch lag, und beschloss, Grahams Rat zu folgen, sich Syriens Öl zu nehmen. Obwohl Trump selber viele Male sagte, der Islamische Staat sei zu 100 Prozent besiegt, behauptet er, die USA müssten sich Syriens Öl nehmen, damit es nicht dem IS anheimfällt.

Der wahre Grund dafür, dass die Neocons die syrischen Ölfelder durch US-Militär besetzen lassen wollen, lautet, dass sie nach wie vor überzeugt sind, sie könnten Assad stürzen, indem sie Ostsyrien für die Kurden herausschneiden. Sie wollen nicht den IS vom Öl fernhalten, sondern die syrische Regierung. Sie wollen nicht, dass die Öl-Einkünfte zum Wiederaufbau des Landes genutzt werden, weil sie das Leben für die Bevölkerung durch Sanktionen unerträglich machen wollen, damit sie Assad stürzen können. Es kümmert sie nicht, wie viele unschuldige Zivilisten sterben.

Statt also die Truppen heimzubringen, wie er es versprochen hatte, ließ sich Präsident Trump überreden, die US-Präsenz im östlichen Syrien auszubauen! Statt eine törichte Mission zu beenden, gibt er den Truppen eine noch törichtere – und schickt mehr Truppen und Waffen. Statt die circa 200 Einheiten wie versprochen aus dieser Region zurückzuziehen, wird Trump mehr davon hinzufügen, um auf ungefähr 1.000 zu kommen. Dem Pentagon zufolge schickt er außerdem Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge.

Wenn Präsident Trump glaubt, dass, dem Rat der Neocons zu folgen, Ergebnisse zeitige, die sich von den letzten acht Jahren desselben Vorgehens unterscheiden, ist er entweder naiv oder Schlimmeres. Diese neue Mission wird mehrere zehn Millionen Dollar pro Monat kosten und nur dazu dienen, der nächsten Generation von Radikalen Stichwörter zu liefern. Trump hat recht, dass die Menschen der Region, inklusive Russland, dem Iran, Syrien und der Türkei den IS in Schach halten wollen. Warum also knickt er jedes Mal ein wie ein Streichholzmännchen, wenn die Neocons ihm den Arm umdrehen, um ihn in eine weitere dumme außenpolitische Position zu bringen?

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv ins Deutsche übersetzt.