„Ron Paul Curriculum“ für den Heimunterricht Homeschooler werden gebildet, nicht indoktriniert

22. Oktober 2019

Eltern sollten sich nach Alternativen zu Staatsschulen umschauen

von Ron Paul

Schulkinder weltweit schwänzen die Schule oder verlassen einfach den Unterricht, um für neue Restriktionen unserer ökonomischen und persönlichen Freiheiten im Namen des Kampfes gegen den „Klimawandel“ zusammenzukommen. Statt Schüler zu bestrafen dafür, dass sie zur Förderung einer politischen Sache die Schule schwänzen, erlauben viele Lehrer und Schuldirektoren den Schülern, fernzubleiben, um diesen Veranstaltungen beizuwohnen, oder unterstützen sie sogar darin. Öffentliche Schulen gaben Schülern außerdem einen Tag frei, um sich Zusammenkünften anzuschließen, die für Waffenkontrollen sind.

Der Trend, Schülern das Fernbleiben zugunsten politischer Proteste zu erlauben, ist ein Beispiel dafür, wie Indoktrination seitens linker Ideologie und Politik tatsächliche Ausbildung an vielen staatlichen Schulen ersetzt hat. Manche Lehrer mögen die Bereitschaft ihrer Schüler, autoritäre Politik wie zum Beispiel den „Green New Deal“ zu unterstützen, als Bestätigung für ihren Erfolg ansehen, sie überzeugt zu haben, die wissenschaftlichen Fakten in Sachen Klimawandel seien „gesichert“. Die Wahrheit lautet, dass sie bezüglich der Ursachen, des Ausmaßes und der Wirkungen des Klimawandels alles andere als das sind. Aber das wird man an den meisten Staatsschulen nicht erfahren.

Schüler in puncto Klimawandel in die Irre zu führen, ist leider nicht das einzige, ja noch nicht mal das schlimmste Beispiel dafür, wie man sie in ihrer Ausbildung übers Ohr haut, um den Sozialismus und seinen Cousin, den Kulturmarxismus, zu fördern. Staatsschulen in Seattle setzen ein Programm um namens „Ethnische Mathematik“. Wie der Name verrät, wird dabei traditionelle Mathematik durch ein Curriculum ersetzt, das um die irrsinnige Vorstellung kreist, Mathematik sei keine objektive Wahrheit, sondern ein Konstrukt, das die Interessen der gesellschaftlich dominanten ökonomischen, sozialen und ethnischen Gruppen widerspiegele.

Zu den Fragen, die Schüler in diesem neuen Curriculum stellen sollen, gehören zum Beispiel: „Wie wird Mathematik manipuliert, um Ungleichheit und Unterdrückung in der Gesellschaft zu ermöglichen?“ und: „Wer sagt, was richtig ist?“. Mit anderen Worten: Abhängig von der Gruppenidentität mag zwei plus zwei vier ergeben oder nicht.

Schüler, die diesen Kurs belegen, mögen nicht qualifiziert sein, Wissenschaftler oder Ingenieure zu werden, aber sie werden qualifiziert sein, für ausgedehnte Wohlfahrt und neue Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu agitieren – im Namen der „sozialen Gerechtigkeit“.

Die Politisierung und Herunterdummung der staatlichen Bildung hat einen Vorteil: Sie bringt mehr Eltern dazu, ihre Kinder von Staatsschulen zu nehmen und sie stattdessen zu Hause zu unterrichten. Heimunterricht erlaubt Eltern, sicherzustellen, dass ihre Kinder eine anständige Ausbildung erhalten, die nicht ihre politischen oder andere Werte untergräbt.

Eltern, die an einer qualitativen Ausbildung für ihre Kinder interessiert sind, sollten mein Heimunterrichts-Curriculum in Betracht ziehen. Das „Ron Paul Curriculum“ liefert Schülern eine gut abgerundete Bildung, die rigorose Unterrichtsprogramme in Geschichte, Mathematik sowie den Naturwissenschaften einschließt. Das Curriculum unterrichtet auch über persönliche Finanzen. Schüler können überlegene Kommunikationskompetenzen durch intensives Schreiben und öffentliche Rede-Auftritte entwickeln. Ein weiteres Merkmal meines Curriculums ist, dass es Schülern die Gelegenheit gibt, ihre eigenen Unternehmen aufzubauen und zu leiten.

Die Abschnitte des Curriculums bezüglich Staat und Geschichte betonen die Österreichische Schule, libertäre politische Theorie sowie die Geschichte der Freiheit. Jedenfalls stellt mein Lehrplan – im Gegensatz zu Staatsschulen – niemals ideologische Indoktrination über Ausbildung.

Interaktive Foren stellen sicher, dass Schüler an ihrer Ausbildung wirklich interessiert sind und dass sie die Gelegenheit bekommen, sich mit ihren Kameraden außerhalb eines formalen Rahmens auszutauschen.

Ich ermutige alle Eltern, sich nach Alternativen zu Staatsschulen umzuschauen – Alternativen, die Kindern eine gut abgestimmte Ausbildung liefern, die sie in die Geschichte und Ideen der Freiheit einführt, ohne Bildung der Indoktrination zu opfern – und Ronpaulcurriculum.com zu besuchen für weitere Informationen zu meinem Programm für Heimunterricht.

„The Ron Paul Curriculum“ (Englisch)

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.