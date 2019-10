Der Einkommensinvestor Organisation für Prognosen von Fußballspielen

06. Oktober 2019

Wie Zocker Euros nach Athen tragen

von Luis Pazos

Bildquelle: Luis Pazos Gegenüber von Lidl: OPAP in Lefkimmi, Korfu

Mit Ausnahme der griechisch-orthodoxen Kirche dürfte keine Institution häufiger in der Wiege Europas anzutreffen sein als die Organisation für Prognosen von Fußballspielen (OPAP). Das Unternehmen ist einer der größten Wett- und Lotterieanbieter des Kontinents, der dank Monopolstellung mit gut kalkulierbaren Umsätzen rechnen kann. Dafür sorgen schon Millionen von Griechen, bei denen das Wetten tief in der Alltagskultur verankert ist. Wie sehr, das konnte ich diesen Sommer vor Ort beobachten – allein auf den wenigen Kilometern vom Flughafen Korfu in den Süden der Insel habe ich vier herausgeputzte und taktisch günstig positionierte OPAP-Niederlassungen gezählt!

Gegründet wurde das in Athen ansässige Unternehmen 1958 als staatliche Lotteriegesellschaft. Im Jahr 2001 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, die schließlich im Zuge der Griechenlandkrise vollständig versilbert wurde. Seit 2013 kontrolliert die tschechisch-griechische Beteiligungsgesellschaft Emma Delta als Ankeraktionär ein Drittel der Anteile, der Rest ist Streubesitz. Gleichwohl gibt es Planungen der tschechischen Sazka-Gruppe, der größten Lotteriegesellschaft Tschechiens und zudem Großaktionärin der Casinos Austria AG, das griechische Pendant komplett zu übernehmen. Allerdings ist das zuletzt abgegebene Angebot mit 9,12 Euro je Aktie etwas dürftig bemessen.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OPAP beläuft sich auf etwa drei Milliarden Euro. Die Bilanzsumme betrug ausweislich des Jahresabschlusses 2018 knapp über 1,75 Milliarden Euro und setzt sich aus etwa 760 Millionen Euro Eigen- und etwa einer Milliarde Euro Fremdkapital zusammen. Der Umsatz lag zuletzt bei knapp 1,6 Milliarden Euro. Über 4.100 exklusive Verkaufsstellen vertreiben die Angebote von OPAP in ganz Griechenland. Hinzu kommen mehr als 8.500 nichtexklusive Verkaufsstellen wie Kioske, Einzelhändler oder Tankstellen sowie knapp 19.000 Automaten. Zum Offline- gesellt sich ein mittlerweile stark an Bedeutung gewachsenes Onlinegeschäft. Stand Ende letzten Jahres beschäftigte die Unternehmensgruppe 1.493 Mitarbeiter – davon übrigens 97 Prozent unbefristet.

Tatsächlich hat es OPAP in den letzten 13 Jahren geschafft, durchgängig schwarze Zahlen zu schreiben, selbst auf dem Höhepunkt der griechischen Staatsschuldenkrise. Seit 2014 wird mindestens zweimal im Jahr eine Dividende ausgeschüttet, zuletzt in Summe 0,70 Euro. Vor Ausbruch der Griechenlandkrise notierte OPAP bei über 30 Euro, um bis September 2012 kontinuierlich auf den bisherigen Tiefststand von unter vier Euro zu fallen. Danach erholte sich der Kurs und schwankt seither um die Zehn-Euro-Marke. Beim aktuellen Kurs von 9,20 Euro beträgt die Dividendenrendite 7,6 Prozent.

OPAP betreibt ein lukratives und vor allem nichtzyklisches Geschäft. Zudem ist die Jahrzehnte währende Monopolstellung ein fester Burggraben – solange sie nicht fällt. Dies wird jedoch der Fall sein, die entsprechenden Termine stehen jetzt schon fest. Das Pferdewettenmonopol wird 2036 fallen, das Lotteriemonopol 2030, das für Rubbellose 2026 und das für Sportwetten bereits im kommenden Jahr. Bis dahin ist das Geschäft einschließlich der Margen allerdings gut kalkulierbar, der schrittweise Verlust der Monopolstellung dürfte in dieser Form verkraftbar sein. Zudem hat OPAP ausreichend Zeit, seine Stellung für die Zeit danach zu festigen. Nicht zu unterschätzen ist hingegen das regulatorische Risiko. Glücksspiel ist nun mal ebenso wie Waffen, Tabak, Alkohol und Erotik eine „Sündenbranche“.

OPAP taugt als Beimischung für risikofreudige Anleger in einem breit gestreuten Depot oder als Glücksspielkomponente im persönlichen Sündenportfolio – eventuell im Verbund mit British American Tobacco (siehe ef 195). Handelbar ist die Aktie an der Athener HELEX unter dem Symbol „OPAP“ beziehungsweise „OPAr.AT“. An den deutschen Börsen kann der Titel über die Wertpapierkennnummer (WKN) 765974 erworben werden, die internationale Wertpapiernummer (ISIN) lautet GRS419003009.

Hinweis: Der Handel mit Wertpapieren ist grundsätzlich mit Verlustrisiken verbunden. Diese können auch einen Totalausfall der Investition nach sich ziehen. Autor und Verlag übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Ferner wird für deren Aktualität, Korrektheit, Qualität oder Vollständigkeit trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernommen. Zudem sind alle getroffenen Aussagen keinesfalls als Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), sondern lediglich als persönliche Meinungsäußerung des Autors aufzufassen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 196.