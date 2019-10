Auf Youtube gegen die Neue Rechte Die Zerstörung der Identitären Bewegung

05. Oktober 2019

Transkript einer vielbeachteten Youtube-Streiterklärung

von Gunnar Kaiser

Bildquelle: Fabian Jansen Photography Philosoph, Autor und Youtube-Vlogger: Gunnar Kaiser

Wir können es uns einfach machen und hören, was der Verfassungsschutz sagt: „Die Positionen der Identitären Bewegung Deutschland sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.“ Da müssen wir jetzt auch nicht weiter darüber philosophieren...

Aber wenn es hier so krasse alternative Leute gibt, dann vertrauen die vielleicht dem Urteil des Verfassungsschutzes nicht, und sie hegen vielleicht sogar heimliche Sympathien für die Identitäre Bewegung, weil die irgendwie rebellisch ist und auch anti-mainstream? Deswegen möchte ich überlegen, ob das schon reicht: rebellisch sein, anti-mainstream, von den Schlafschafen verachtet sein, um tatsächlich eine gute Weltanschauung anzubieten? Ich denke, den meisten reicht es, das zu denken – auch im Anti-Mainstream gibt es ja einen Mainstream und darin wieder Gruppendenken und intellektuelle Faulheit, so dass sich nicht jeder die Grundlagentexte durchliest und die Weltanschauung hinterfragt: Wie viele da draußen gibt es, die sagen: Ich bin ein einfacher Mann, ich sehe Martin Sellner und klicke auf Like? Aber was ist deren Philosophie und wofür sind diese Identitären – für Freiheit, Demokratie und unser Europa und für eine gute Zukunft für uns alle – oder nur für alte weiße Männer, die mit Vielfalt nicht zurechtkommen?

Nun gibt es im Denken der IB einen Aspekt, den ich für den ausschlaggebenden halte, wenn man sich fragt, ob die Bewegung in eine friedliche Zukunft oder in den Gulag führt: Das ist ein Aspekt, den sie mit den meisten extremistischen Bewegungen gemeinsam hat, auch von links, und zwar die offene und explizite Ablehnung des Liberalismus.

Wir haben den Vorteil, dass es einige Texte auf den Seiten der IB gibt, in der sie über ihre Weltanschauung klar Auskunft gibt. Während man bei den Linken eher so herangehen muss, dass man aufzeigt, welche unbeabsichtigten negativen Konsequenzen ihre gutgemeinte Liebe zu Staat, Zentralisierung und Planwirtschaft haben könnte, kann man bei den Identitären und allgemein bei den Neuen Rechten direkt auf philosophische Konzepte eingehen. Und grundlegend für deren gesamte Weltanschauung ist, soweit ich das überblicke, die Kritik am Liberalismus. Noch schlimmer: am westlichen Liberalismus!

„Der Liberalismus ist unser Unglück“, so könnte man das Ganze zusammenfassen. Ich fand es interessant, dass die Kritik am Liberalismus von rechter Seite und die von linker Seite fast identisch sind. Rechte wie Linke sind kapitalismusfeindlich, anti-liberal und, in Schattierungen von mausgrau und steingrau, antidemokratisch.

Für die Rechten ist der Liberalismus, wie für die Linken, erst mal die Verabsolutierung des Marktes. Und zwar weltweit. Es ist eine hedonistische Weltsicht, die den Menschen auf Konsum und Besitz reduziert. Das Ökonomische, der materielle Wohlstand stehen im Mittelpunkt, nicht die Gemeinschaft, der Klassenkampf, das Volk, die Kultur. Auf der Seite der Identitären Bewegung lese ich folgendes Verdikt über den Liberalismus: „Er ist die herrschende Ideologie unserer Zeit – eine, die den Gott des Marktes verehrt und uns das nimmt, was uns menschlich macht.“

Ach nee, Moment. Das ist der Untertitel eines Artikels aus dem rechtsextremen „Freitag“, dem Augstein-„Stürmer“. Nee, Scherz. Also, der lupenrein linksliberale „Freitag“ urteilt dort über den Neoliberalismus als die Ideologie der derzeit herrschenden Politik. In diesem Artikel heißt es weiter: „Der stetige Überlebenswettkampf aus der Evolutionslehre soll im Liberalismus durch ökonomische Mittel ausgetragen werden. Die effizientesten Mitstreiter selektiert der Markt heraus. So ist gewährleistet, dass die fortschrittlichsten Wirtschaftsteilnehmer den größten Einfluss erlangen und die Entwicklung und das Wachstum vorantreiben, das angeblich allen zugutekommt. Das Ergebnis ist die Herrschaft der Reichen. Jedes Volk, das sich nicht erfolgreich an diesem Prozess beteiligt, wird als rückständig angesehen, und die Folgen für die, die auf der Strecke bleiben, sind im Namen des Fortschritts als legitim anzusehen. Alle Völker, die dem globalen Markt und seinen gesellschaftlichen Veränderungen entgegenstehen, müssen weichen.“

Haha, nein, wieder Scherz, das war gar nicht aus dem „Freitag“-Artikel: Ihr könnt ja mal raten, ob dieses Zitat von Linken oder Identitären kommt. Ich finde darin nichts, das eine klare Zuordnung ermöglichen würde. Okay, es kommt zweimal das Wort „Volk“ darin vor, aber auch die linke Bewegung DiEM25 von Gianis Varoufakis hatte in ihrem Manifest ein Dutzend Mal die Worte „Volk“ und „Völker“ drinstehen, bevor das dann in einer zweiten Fassung durch „Bevölkerungen“ ersetzt wurde.

Ich kaufe ein IB und möchte lösen: Das Zitat stammte jetzt wirklich von der Seite der Identitären Bewegung. Der böse Wettbewerb, das böse Wachstum, der böse Wohlstand, der böse Fortschritt – wenn nur jemand käme, der uns von diesen vier Reitern der Apokalypse befreite? Ach, was soll schon groß schiefgehen?

Die Identitäre Bewegung betrachtet den Liberalismus als die letzte übrig gebliebene Großideologie, die derzeit die Welt beherrscht – und damit natürlich auch für alle Übel der Welt verantwortlich ist: „Es muss der Identitären Bewegung um eine tiefe Kritik der herrschenden Ideologie des Liberalismus gehen, wenn sie nicht Protest-Makulatur und Gekräusel im Schlammstrom der Zeit sein will.“

Es bestehe die Gefahr der Vereinheitlichung der Welt unter ökonomischen Gesichtspunkten, Globalisierung führe zu Homogenisierung der Kulturen und zum Einheitsbrei und zum Verlust der Identität – der Liberalismus bedrohe so den gesamten Planeten. Der Verlust der Identität wiederum sorge dafür, dass die Menschen aus ihren Bindungen, also Traditionen, Religionen, Kultur, Heimat und Brauchtum, herausgelöst werden und so für den globalen turboneoliberalen Raubtierwettbewerb des profitgierigen Heuschreckenkapitalismus abgerichtet werden: Der Markt, den der Liberalismus „vergotte“, die Großindustrie, die Hochfinanz, diese kleine, wurzellose Clique, die wolle den Menschen aus seinen Skibindungen lösen, damit er halt- und orientierungslos den Propagandahang runtersaust, hinein in die Schneeverwehungen des rücksichtslosen Konsumismus, des atomisierten Egoismus und damit des Nihilismus. Denn ohne feste Verwurzelung in Tradition und Gemeinschaft, ohne Geschichtsbewusstsein und Vaterlandsliebe hat der Mensch ja nur noch seine Playstation und sein Kokain. Ihr kennt das. Oder in den Worten der IB: „Das Ergebnis ist neben der monotonen Einförmigkeit der Menschheit die totale Anonymität in der liberalistischen Massengesellschaft und dadurch die absolute zwischenmenschliche Entfremdung.“

Was ist aber dieser Liberalismus, der hier tief kritisiert werden soll – und was sagt uns seine Ablehnung durch die IB über den Zeitgeist aus? Es ist natürlich müßig, nur über Begriffe zu streiten. Der eine versteht unter Liberalismus zum Beispiel den Klassischen Liberalismus eines Adam Smith und John Locke, der andere versteht darunter eher den Dirigismus eines Franklin Roosevelt oder die Politik von Bill Clinton und Tony Blair. Wieder andere verstehen darunter eher „linksliberal“ oder das, was in den USA die „liberals“ sind, und die Nächsten verstehen darunter Toleranzbesoffenheit, Gender-Mainstreaming, Feminismus, Globalismus, offene Grenzen, Abschaffung des Nationalstaates… Wenn die IB dann sagt: „Der Liberalismus ist unser Unglück“ – welchen Liberalismus meint sie denn dann?

Im Grunde alles Letztere: Also alles außer den Klassischen Liberalismus, dem es um die Begrenzung der Macht des Staates über den Einzelnen geht. Aber ansonsten ist alles dabei im Kampfbegriff „Liberalismus“: Interventionismus, die zynische Machtpolitik des Westens, amerikanische Hegemonie, linksgrün versifft, universelle westliche Werte, Eine-Welt-Propaganda, bis hin zur Bezeichnung von Homosexualität als „abartig“ und „pervers“ und zur Ablehnung der Homo-Ehe als Zeichen der „Entartung“. Die IB fasst alle Übel der Welt zusammen, nennt die Epoche, in der wir uns befinden, „Liberalismus“ und behauptet dann einen Kausalzusammenhang.

Erstaunlich ist aber schon, dass die erste Bedeutung, also die ursprüngliche, die sich an den Theorien von Adam Smith, John Stuart Mill, Wilhelm von Humboldt und John Locke orientiert, so ziemlich gar nichts mit den anderen Bedeutungen zu tun hat. Und es dürfte auch klar sein, dass die derzeit „herrschende“ Ideologie nicht sehr viel mit der zu tun hat, die von Smith, Mill, Locke und Humboldt begründet wurde: nämlich die Überlegung, wie man willkürliche Gewalt so gut wie möglich einschränken kann. Und die Antwort der Liberalen war: Gewalt ist nur gerechtfertigt, wenn sie zur Verteidigung eines Menschen oder seines Eigentums eingesetzt wird. Wenn wir uns den Zustand der Welt heute ansehen: Sind das die Prinzipien, die heute „herrschen“? Ist es in der Welt heute so, dass die großen Unternehmen und Banken die Verantwortung für ihr Handeln allein übernehmen müssen, wie es der Liberalismus fordert – oder werden die durch staatliches Eingreifen immer wieder geschützt?

Eine starke Anlehnung gibt es bei der IB übrigens an die Theorie von Alexander Dugin, einem russischen Intellektuellen. Dessen „Vierte politische Theorie“ lehnt den westlichen Universalismus, die Menschenrechte, die pluralistische Gesellschaft und die parlamentarische Demokratie offen ab. Wenn man wissen will, was die IB denkt, muss man vor allem Dugin lesen, der zum „globalen Krieg gegen den Liberalismus“ aufruft. Der Antiliberalismus der IB orientiert sich vor allem an Denkern wie Dugin, René Guénon oder Julius Evola, die offene Feinde einer offenen Gesellschaft sind.

In meinem Video über Karl Raimund Poppers Buch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ auf meinem Youtube-Kanal habe ich das Problem besprochen, wie eine liberale Gesellschaft mit denen umgeht, die die Freiheit abschaffen wollen, also mit Fundamentalisten und Extremisten – das berühmte „Böckenförde-Theorem“. Und in der Tat ist das auch ein Ansatzpunkt der Kritik von Seiten der Identitären Bewegung: Der Liberalismus sei schwach, zu schwach, um seine eigenen Voraussetzungen zu verteidigen. Die Toleranz sei sein höchstes Ideal, deswegen traue er sich nicht, die Intoleranten auszuschließen.

Aber das Problem seien eigentlich nicht die Fundamentalisten, sondern diejenigen, die sich nicht gegen sie wehren. Es gehe nicht um eine Kritik am Islamismus, sagt die IB, sondern um eine Kritik am westlichen Liberalismus, denn dank dem gebe es überhaupt solche Phänomene wie Masseneinwanderung und Islamisierung.

Kritisiert werden soll also nicht eine extremistische Kultur, sondern die gefährdete nicht extremistische, zu liberale Kultur. Das ist auch klar: Wenn man selbst extremistisch oder fundamentalistisch ist, dann will man ja nicht den Fundamentalismus an sich kritisieren, sondern eher die Tatsache, dass der Liberalismus den Fundamentalismus der anderen nicht ausreichend bekämpft, den eigenen aber schon. Man hätte gerne einen starken, illiberalen Staat, eine Art fundamentalistischen Gottesstaat. Im Grunde genommen kann man die ganze Diskussion zwischen Liberalismus und Alter und Neuer Rechter nachlesen in den Gesprächen zwischen Settembrini und Naphta in Thomas Manns „Zauberberg“. Der Aufklärer Settembrini ist für eine Weltrepublik der individuellen Freiheiten und internationalen Menschenrechte, sein Antagonist Naphta setzt dagegen die mittelalterliche Ordo-Vorstellung, ausgerichtet nach den Maximen von „absolutem Befehl“, „eiserner Bindung“, „Disziplin“, „Opfer“, „Verleugnung des Ich“ und „Vergewaltigung der Persönlichkeit“. Nicht Freiheit wolle die Jugend, „ihre tiefste Lust ist der Gehorsam“ – der Tugendkatalog des totalitären Terrors.

Es ist daher klar, dass die IB im Islamismus nicht den Feind sieht, sondern eher einen Zwillingsbruder, mit dem sie sich zerstritten hat, ebenso wie Sozialismus und Faschismus nur verfeindete Geschwister der Unfreiheit sind. Auf der Seite der IB Deutschland heißt es: „Schon die letzte echte Kampfphase des Liberalismus, der Zweite Weltkrieg, indem er gegen seine modernistischen Bruderideologien, NS/Faschismus und Sozialismus, ins Feld zog, war bemüht und unecht.“ – „Der Liberalismus raffte sich im Zweiten Weltkrieg noch einmal auf, um seine Mit- und Nachgeburten zu besiegen. Nach ihrem Tod ist er endgültig ohne Feind und krepiert an sich selbst: in kultureller, ideologischer, ökonomischer und demographischer Hinsicht. Dugin beschreibt in seinem Buch einzigartig, wie das Ende seiner Feinde auch das Ende des Liberalismus bedeutet.“

Der Liberalismus ist verfault und schwach, weil er keine richtigen Feinde mehr hat, was wiederum komisch ist, wenn man gleichzeitig sagt, dass der Liberalismus nicht in der Lage ist, die offene Gesellschaft vor ihren Feinden zu schützen. Ich würde ja mal sagen: An antiliberalen Feinden mangelt es nicht. Gerade die Tatsache, dass die IB mit staatlichen und medialen Mitteln bekämpft wird, zeigt doch erstens, dass man in ihr diesen Feind ausgemacht hat, und zweitens, dass man sogar willens ist, sich zu verteidigen.

Die Kritik an der vermeintlichen Schwäche des Liberalismus rührt aber auch daher, dass er keine richtige Bewegung sei, mit Führern, Organisationen, Strukturen, Manifesten, Fahnen und Marschliedern. Der Liberalismus sei „nur“ eine Denkweise, eine Auffassung, eine Einstellung, vielleicht ein Bekenntnis, aber eben keine Kampftruppe. Ich würde sogar sagen, er ist auch keine Ideologie, es sei denn, man möchte den Gedanken, dass dem Individuum eingeborene Rechte zukommen, als Ideologie bezeichnen.

Ludwig von Mises sagt dazu: „Der Liberalismus ist keine Religion, keine Weltanschauung und keine Partei der Sonderinteressen. Er ist keine Religion, weil nichts Mystisches um ihn webt und weil er keine Dogmen hat. Er ist keine Weltanschauung, weil er nicht den Kosmos erklären will und weil er uns nichts sagt und nichts sagen will über Sinn und Zweck des Menschendaseins.“ Aber trotzdem: Die Frage nach der Wehrhaftigkeit der liberalen Demokratie ist ja durchaus wichtig, und die Toleranz der Intoleranz gegenüber ist ein Problem. Der Liberalismus muss immer wieder mit sich aushandeln, wo die Grenze der Toleranz verläuft – aber wie könnte man das besser als mit den Prinzipien des Liberalismus, nämlich im pluralistischen Austausch und im Wettbewerb der Ideen?

Der noch wichtigere Aspekt der Liberalismuskritik von rechts betrifft aber den Vorwurf, der Liberalismus löse den Menschen aus seinen Bindungen heraus: „Dem Liberalismus geht es um die Emanzipation des Individuums von allen organischen Bindungen. Man beschwört die vermeintliche individuelle Freiheit, die das Individuum durch den Vorrang gegenüber der Gemeinschaft bekommen soll. Es geht hier also um die Freiheit von etwas und nicht um die Freiheit zu etwas.“ Der moderne Individualist im Liberalismus, heißt es, anerkennt nur sich selbst als subjektive Ich-AG. Das ist es, was Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek eigentlich wollten: den nur auf sich selbst bezogenen, profitorientierten Materialisten. Das Individuum als der einzige Gott, den das Individuum anbetet.

So was ärgert die Kollektivisten natürlich, und das macht es ihnen auch schwer, wenn sie eine Tradition lieben und aufrechterhalten wollen: Mist, da sind Menschen, die andere Götter haben als meine Tradition, die finden sich selbst wichtiger, da müssen wir was tun, sonst laufen uns die Schafe weg.

Ludwig von Mises antwortet auf den Vorwurf, der Liberalismus sei eine materialistische Philosophie, der es nur um die hedonistische Befriedigung gehe, so: „Mit den Mitteln, die der menschlichen Politik zur Verfügung stehen, kann man wohl die Menschen reich oder arm machen, aber man kann nie dazu gelangen, sie glücklich zu machen und ihr innerstes und tiefstes Sehnen zu befriedigen. Alles, was die Politik machen kann, ist, die äußeren Ursachen von Schmerz und Leid beheben. Sie kann ein System fördern, das die Hungernden sättigt, die Nackten kleidet und die Obdachlosen behaust. Nicht aus Geringschätzung der seelischen Güter richtet der Liberalismus sein Augenmerk ausschließlich auf das Materielle, sondern weil er der Überzeugung ist, dass das Höchste und Tiefste im Menschen durch äußere Regelung nicht berührt werden kann. Er sucht nur äußeren Wohlstand zu schaffen, weil er weiß, dass der innere, der seelische Reichtum dem Menschen nicht von außen kommen kann, sondern nur aus der eigenen Brust. Er will nichts anderes schaffen als die äußeren Voraussetzungen für die Entfaltung des inneren Lebens.“

Ich möchte nun aber auf zwei Aspekte der Liberalismuskritik von rechts näher eingehen. Erstens: Der Liberalismus würde übersehen, dass der Mensch ja gar nicht nur Individuum ist. Und zweitens: Der Liberalismus würde den Menschen aus seinen Bindungen herauslösen.

Zum ersten Aspekt: Der Mensch ist nicht nur Individuum. Er ist ja vielmehr, von Geburt an, eingebunden in Gemeinschaft.

Ich gebe zu: Ich selbst betone die individualistische Seite der Anthropologie eher, weil ich sehe oder befürchte, dass die kollektivistische Überhand gewinnt. Es ist eher eine Verteidigung der Rechte des Individuums gegenüber dem „Recht“ und der Allmacht der Gruppe. Und es ist ja klar: Natürlich ist der Mensch nicht nur Individuum. Natürlich ist seine erste Existenzform die Abhängigkeit von der Mutter, und ein Neugeborenes ist in dem Sinne kein Individuum, sondern ein in einen Bindungszusammenhang eingebettetes Lebewesen. In die Triade mit den Eltern, in die größere Familie, in das Haus, in dem es aufwächst, später dann in die Nachbarschaft, das Dorf, die Stadt, das Land, die Kultur und so weiter.

Erst dann irgendwann, mit 14, 15 oder 16, fängt der Mensch an, sich wirklich zu individuieren. Erst sehr spät also beginnt er, ein Individuum, ein Unteilbares zu sein – und etwas zu sein, das er mit niemandem teilt. Dann entwickelt er seine eigentliche Identität. Identität hat zwei Ebenen: die der Einbettung in Gegebenes, Vorgefundenes, in Herkunft, Familie, Tradition, Kultur, Klasse. Und zweitens die der Individuation, das heißt der Abgrenzung von all dem, in das der Mensch geworfen wird und in dem er sich wiederfindet – und der Bestimmung des ganz Eigenen. Wie Hermann Hesse schreibt: „Es gibt für Jeden keinen anderen Weg der Entfaltung und Erfüllung als den der möglichst vollkommenen Darstellung des eigenen Wesens. ‚Sei du selbst‘ ist das ideale Gesetz, zumindest für den jungen Menschen, es gibt keinen anderen Weg zur Wahrheit und zur Entwicklung.“

Dieses eigene Wesen ist die zweite Ebene der Identität. Und die geht eben nicht in der Gruppe, dem Kollektiv, der Nation oder der Ethnie auf. Gleichwohl kann das Eigene, also das, was man selbst ist, nie ohne das, in das man geworfen wurde, gedacht werden: Auch noch in der Abgrenzung von der eigenen Familie, von den Stereotypen der eigenen Kultur zum Beispiel, ist diese Ebene ja noch anwesend. Es ist also klar, dass der Mensch nicht nur Individuum ist, er ist auch nicht als Erstes Individuum, vielleicht ist er nicht mal vor allem Individuum.

Es geht aber bei dieser Frage nicht darum, was der Mensch ist oder was er zeitlich gesehen als Erstes ist. Wenn wir politisch oder philosophisch über die Frage nach Individualismus oder Kollektivismus sprechen, reden wir nicht darüber, ob der Mensch in erster Linie Individuum oder Teil eines Kollektivs ist. Es geht vielmehr darum, als was wir ihn ansprechen wollen, wie wir ihn behandeln, wie wir ihn „zur Rechenschaft“ ziehen. Und zwar, das sieht man schon an der Formulierung „wie ‚wir‘ ihn behandeln wollen“: von außen. Der politische Individualismus ist eine Aussage darüber, wie die Politik oder „die Gesellschaft“ den Menschen behandeln sollte, was in ihm sie ansprechen sollte, womit sie ihn verpflichten will. Auf welcher Ebene sie seine Verantwortungen, seine Rechte und Pflichten sieht. Um das noch mal zu verdeutlichen: Die Frage hier ist nicht: Was ist der Mensch – „animal sociale“ oder autarkes Wesen? Die Frage ist: Soll der Mensch als Einzelner für seine Taten und sein Leben verantwortlich gemacht werden oder als Teil eines Kollektivs? Erhalten die Menschen ihre Rechte, weil sie individuelle Seelen sind, oder weil sie dieser oder jener Klasse oder Rasse angehören? Kommt einem Menschen eine Pflicht zu, weil er einen freien Willen hat und wir ihm prinzipiell selbständiges Denken und Autonomie zusprechen – oder weil er Deutscher ist oder Japaner, oder Mann oder Frau, oder homosexuell oder heterosexuell? Die Ablehnung des Individualismus bringt auf dieser politischen oder gesellschaftlichen Ebene eine Befürwortung der Identitätspolitik mit sich: Hier werden Rechte und Pflichten den Menschen als Teil einer Gruppe zugesprochen, die ihnen ihre Identität verleiht.

Ich weiß nicht, ob ich groß ausführen muss, worin die Schwierigkeiten einer kollektivistischen Sichtweise auf den Menschen liegen. Hitler...

Also angesichts der Geschichte, würde ich sagen, liegt das auf der Hand. Ich möchte aber betonen, dass die Befürwortung des Individualismus zwei Dinge mit sich bringt: Die individuelle Verantwortung des Menschen vor Recht und Gesetz sowie die Möglichkeit, sich als Gemeinschaftswesen zu empfinden.

Kommen wir also zum zweiten Aspekt der neurechten Liberalismuskritik: Der Liberalismus würde mit Hilfe der Ideologie des Individualismus den Menschen aus seinen Bindungen herauslösen.

Der Individualismus im politischen Sinn sagt nämlich nicht: Du sollst alle Bindungen auflösen, dich rein als atomisiertes Individuum betrachten, und du darfst keine Gemeinschaft haben, weil sonst Nazi und Gulag. Er sagt auch nicht: Du bist wesenhaft nur Individuum, Sozialität bedeutet für dich gar nichts.

Er sagt vielmehr: Zwar wächst der Mensch in Gemeinschaftlichkeit herein, aber er wächst auch aus ihr heraus und bezieht daraus seine Würde. Er ist zu freiem Willen, Verantwortung und ethischem Handeln befähigt. Natürlich wächst nicht jeder Mensch immer tatsächlich aus den Fesseln seines Herkommens heraus – aber das ist der Anspruch an ihn. Mit Sartre zu sprechen: „Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt.“ Sich auf die Zwänge der Gruppen zu berufen, in die er hineingewachsen ist und die ihn vermeintlich „prägen“, sich darauf herauszureden, dass man als Angehöriger dieser oder jener Kultur nun mal nicht anders kann, ist nur „mauvaise foi“ (Unaufrichtigkeit). Seine Aufgabe ist, kurz gesagt: mündig zu werden.

Der Liberalismus sagt aber nicht: Zur Freiheit verurteilt sein, bedeutet, zur Einsamkeit verurteilt sein und zu einem Social-Cocooning-Leben an der Playstation. Der Liberalismus sagt vielmehr: Die Gemeinschaftlichkeit, die jeder Mensch braucht als Bestandteil seiner condition humaine, darf nicht von oben herab staatlich oktroyiert werden. Es ist auch schwierig, sie staatlich so zu schützen, wenn das hieße, dass derjenige, der nicht zu dieser Gemeinschaft dazugehören will, nun mit Gewalt daran gehindert wird, sie zu verlassen. Eure Gemeinschaftlichkeit und Identität haben ihre Grundlage im Wert des Individuums, in der Würde des Menschen, wenn ich mal so geschwollen daherreden darf. „Als Erstes ist das Individuum“ heißt: Es geht um den einzelnen Menschen, um sein Glück und seinen Lebenssinn.

Seine Gemeinschaft hat nur einen Wert, wenn sie dazu beiträgt, dieses Glück und diesen Lebenssinn zu fördern. Aber nicht: Die Gruppe, das Kollektiv, die Gemeinschaft ist der Wert an sich, dem sich das Individuum nun mal unterzuordnen hat, ob es will oder nicht. Was der Wert solcher Gemeinschaften ist, die nur durch Zwang am Leben zu erhalten sind, mag sich jeder selbst fragen.

Das heißt: Der Individualismus und damit auch der Liberalismus sagen: Die bisher staatlich verordnete, zwanghaft hergestellte Gemeinschaft kann nur fortbestehen, wenn ihr Wert sich darin erweist, dass sie ihren Mitgliedern nützt. An sich, als „die Gesellschaft“, „das Gemeinwohl“, „das Volk“ oder „die Klasse“ hat dieses Kollektiv keinen Wert. So ist es auch mit Kultur. Eine Kultur ist nicht an sich erhaltenswert, sondern nur dann, wenn sie ihre Mitglieder glücklich macht oder für ein besseres Leben sorgt.

Auf der Seite der IB heißt es: „Davon auszugehen, dass die Gemeinschaft vor dem Individuum kommt, bedeutet jedoch nicht, das Individuum in der Gemeinschaft einzusperren, sondern, dass es seine Einzigartigkeit erst durch einen sozialen Zusammenhang bekommt, der auch die Grundlage seines Seins bildet.“ Nein, davon auszugehen, dass die Gemeinschaft vor dem Individuum kommt, bedeutet letztendlich und konsequent durchgedacht, dass die Gemeinschaft das Recht erhält, den Einzelnen zur Konformität zu zwingen, sobald dessen Abweichlertum den sozialen Zusammenhang zu schädigen droht. Etwas banaler ausgedrückt: Bist du schwul und die Gemeinschaft will Kinder, hängst du bald am Baukran.

Für Alexander Dugin ist das Ideal zum Beispiel „der mächtige, leidenschaftliche, gesunde und schöne Mensch, und nicht der Kokainsüchtige, der Bastard aus weltlichen Diskos, der asoziale Kriminelle oder die Prostituierte“. Ja, und was macht die identitäre Gestapo mit dir, wenn du nun mal gern ein Bastard bist, der gern in Diskos geht? Was macht die „kulturelle Identität“ dann mit den Abweichlern? Und was macht ihr, wenn ihr die antiliberalen Geister, die ihr rieft, nicht mehr loswerdet und sie sich gegen euch richten?

Wahrlich, der Individualismus aber sagt: Es ist nicht Aufgabe des Staates, die Menschen in Gemeinschaften zu zwingen. Aber wenn die Menschen Gemeinschaften bilden und erhalten wollen, darf niemand sie daran hindern. Ich gebe zu, dass das eine ungewohnte Idee ist, weil in den letzten hunderttausend Jahren unserer menschlichen Evolution Gemeinschaften eher durch Zwang oder durch Notwendigkeit hergestellt wurden: in der Sippe, im Stamm, im Dorf, im Reich, in der Nation und so weiter. Und jetzt, seit 200 Jahren, bröckelt das alles weg. Traditionen werden aufgelöst, Rituale sind nicht mehr selbstverständlich, alles wird „unverbindlich“. Und zugleich kommt die Idee des Liberalismus in die Welt. Da kann man schon leicht auf die Idee kommen: Das eine war nach dem anderen, also ist das andere die Ursache des einen. Der Liberalismus hat also unsere Traditionen kaputtgemacht.

Warum bin ich skeptisch, wenn jemand nach Verboten schreit, wie Richard David Precht und Moritz Neumeier? Weil ich denke, dass die Einrichtung des Staates Menschen anzieht, die nach Macht streben. Um ihre Macht auszuweiten, brauchen sie Rechtfertigungen. Wenn jemand nach Verboten, Regulierungen, Steuern und Kontrolle schreit, dann haben sie diese Rechtfertigung für ihre Machtfülle, und dann sagen sie: „Wir lieben doch alle Menschen!“

Und genauso skeptisch bin ich, wenn jemand nach Identität schreit: Lieber Staat, erhalte doch bitte unsere kulturelle Identität! Dann haben die Machthungrigen ihre Rechtfertigung, ihre Befugnisse auszuweiten und zu missbrauchen. Das „Volk“, die „Klasse“, das „Proletariat“, die „Nation“ – solche kollektivistischen Begriffe sind im politischen Bereich fast immer Propagandabegriffe für die Ausweitung von Macht. „Gemeinwohl geht vor Eigennutz“ – von wem war das noch mal? Und ihr denkt, denen wäre es wirklich um das Gemeinwohl gegangen, und nicht um ihre eigene Machtfülle? Und ihr denkt, dass es Politikern, die „die eigene Kultur“ oder „das Volk“ als Motto auf ihren Fahnen führen, wirklich um Kultur und Volk geht? Ihr denkt, dass die Identitäre Bewegung „Gemeinschaft geht vor Individuum“ ruft und die Politiker, die mit ihrer Hilfe an die Schalthebel der Regierung kommen, das nicht schamlos ausnutzen werden?

Wie sagt Roland Baader: „Das Ungeheuer Leviathan wartet nur darauf, gerufen zu werden.“ Mit jedem Hilferuf wird seine Macht noch bedrohlicher und seine Schergen noch dreister und gefährlicher. Und diese Hilferufe entstammen der Beschwörung des Kollektiven, für die die IB steht.

Wie Adorno sagt: „Für das Allerwichtigste gegenüber der Gefahr einer Wiederholung von Auschwitz halte ich, der blinden Vormacht aller Kollektive entgegenzuarbeiten, den Widerstand gegen sie dadurch zu steigern, dass man das Problem der Kollektivierung ins Licht rückt. Das ist nicht so abstrakt, wie es angesichts der Leidenschaft gerade junger, dem Bewusstsein nach progressiver Menschen, sich in irgendetwas einzugliedern, klingt.“ Wir werden wohl heute hinzufügen müssen: Auch angesichts der Leidenschaft junger, dem Bewusstsein nach reaktionärer Menschen ist es wichtig, vor dem Problem der Kollektivierung zu warnen.

Nun habe ich eben gesagt: Ich bin skeptisch, wenn jemand schreit: „Lieber Staat, erhalte unsere kulturelle Identität!“ Was die Menschen selbst nicht hinkriegen, soll der große Daddy Staat schaffen? Das ist im Grunde wie eine Frauenquote – wofür die Menschen selbst zu schwach sind, soll Vater Staat richten. Aber: Man muss natürlich unterscheiden, wo Fälle vorliegen, in denen der Staat aktiv die kulturelle Identität einer Gesellschaft zerstört oder unterminiert. Das ist in der Geschichte ja auch schon oft vorgekommen und wurde auch oft benutzt, um den Widerstand der Bevölkerung gegen Besatzer zu brechen. Und auch Migration geschieht ja nicht einfach so durch zu viel Freiheit und Individualismus, sondern es ist ein durch Staaten und die Logik der Interventionsspirale hervorgerufenes Phänomen. Aber dann kann die Forderung ja nicht sein, den Bock zum Gärtner zu machen, sondern es muss ein Ruf nach Freiheit sein: Lass uns in Ruhe! Lass uns machen!

Die Identitäre Bewegung gibt nun aber diesem ominösen Liberalismus und dem Globalismus die Schuld daran, dass die Gemeinschaft und die kulturelle Identität im Westen zerstört werden: „Das Ergebnis ist neben der monotonen Einförmigkeit der Menschheit die totale Anonymität in der liberalistischen Massengesellschaft und dadurch die absolute zwischenmenschliche Entfremdung. Es erfolgt eine Massenflucht in das Individuelle vor jeder Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft.“

Wie auch immer der Liberalismus das macht, das habe ich noch nicht rausgekriegt, ob es da konkrete Vermutungen gibt, ob über Thinktanks, Verschwörungen, Medien oder wie – die Frage ist erst mal, ob das wirklich so ein unumkehrbarer Prozess ist: Ist nicht gerade die Leidenschaft, mit der sich die Jugend für den Klimaschutz einsetzt, ein Zeichen dafür, dass Engagement und Gemeinschaft wieder hoch im Kurs stehen – obwohl unsere Kinder doch so durch Liberalismus verwöhnt und wohlstandsverwahrlost sind? Ich weiß nicht, ob das tolle Gruppengefühl die eigentliche, primäre Motivation für die „Aktivist*Innen“ ist, zum Beispiel gegen die Kohleförderung zu protestieren, aber es dürfte zumindest ein großer Faktor sein, der das Engagement verstärkt.

Und auch, dass die IB selber so einen Zulauf von Leuten hat, die gerne Teil einer großen Gemeinschaft sein wollen, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es auch im real existierenden Liberalismus gar nicht so unmöglich ist, Gemeinschaften aufzubauen. Es ist schon ein bisschen paradox, dass der Liberalismus Schuld an der Zerstörung von Gemeinschaften hat, es aber in einem liberalen Staat auch für die IB so einfach ist, solche Gemeinschaften aufzubauen.

Mir hat jemand geschrieben, der einige Zeit bei der IB aktiv war, und das Urteil war so, dass ich an einen ganz bestimmten Film gedacht habe, ihr könnt ja mal raten, welchen ich da im Kopf hatte: „Mein größtes Problem war, dass man nur noch für die Gruppe gelebt hat. Sie wollten mich für Marketing und Design einsetzen und mich drängen, etwas zu studieren, das eher zu ihnen passt und besser für die Gruppe ist. Dein ganzer Zeitplan wird von der IB letztlich bestimmt. Denn eine Aktion geht meistens ein Wochenende lang. Und in ihren besten Zeiten war das jedes Wochenende. Plus dann noch mal ein bis zwei Mal sich unter der Woche zu treffen. Es ist ein Männerverein. Ihre Pläne werden immer manipulativer. Was auch noch richtig arg ist, ist, dass sie fünf junge Männer ein Jahr lang in einer WG trainieren wollen. Also ein Jahr lang eine IB-Ausbildung machen – dort werden sie täglich trainieren müssen, und ihnen wird gezeigt, wie sie sich in einer Führungsposition in der IB richtig verhalten und so weiter. Dann werden sie eingesetzt. Das hörte sich für mich wie eine Sekte an. Die pure Gehirnwäsche. Ein Jahr hören und sehen sie nichts anderes.“

Es ist aber doch die Frage, ob die Berufung auf Bindungen und Gemeinschaft nicht die viel größere Gefahr in sich birgt. Was man an den Äußerungen des ehemaligen IBlers sieht, ist, dass das Gewissen des Einzelnen, seine Eigenverantwortung, im Namen von Bindung durch äußere, unverbindliche, auswechselbare Autoritäten ersetzt wird, wie Adorno in „Erziehung zur Mündigkeit“ sagt: „Gerade die Bereitschaft, mit der Macht es zu halten und äußerlich dem, was stärker ist, als Norm sich zu beugen, ist aber die Sinnesart der Quälgeister, die nicht mehr aufkommen soll. Deswegen ist die Empfehlung der Bindungen so fatal. Menschen, die sie mehr oder minder freiwillig annehmen, werden in eine Art von permanentem Befehlsnotstand versetzt. Die einzig wahrhafte Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn ich den kantischen Ausdruck verwenden darf: die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen.“

Es sieht mir nicht so aus, als würde die IB diese Kraft zur Selbstbestimmung und zum Nicht-Mitmachen fördern und gutheißen. Aber okay, bleiben wir erst mal bei dem Empfinden, dass zum Beispiel die Bindungen der Familie und der Gemeinde sich lockern und dass es vor allem in den Städten große Probleme mit sozialer Isolation und Einsamkeit gibt. Die Leute kümmern sich nicht mehr umeinander, die Kohäsion geht verloren, lange gewachsene Nachbarschaften zerbröckeln, echte Solidarität wird selten, die Anonymität und die Entfremdung nehmen überhand. Ein Land, in dem dieses Phänomen extrem auftritt, ist übrigens Japan. Hikikomori: extreme Abschottung von der Gesellschaft – der soziale Tod. Das Bild der monotonen Einförmigkeit, totalen Anonymität und zwischenmenschlichen Entfremdung, dass die IB heraufbeschwört, erinnert mich sehr stark an Japan, und ich kenne Japan gut, ich habe nämlich mal einen Film von Akira Kurosawa gesehen. Und „Lost in Translation“.

Nun ist die japanische Kultur aber nicht gerade eine individualistische, im Gegenteil. Die Japaner sprechen Gemeinschaft und Tradition einen hohen Wert zu. Multikulti gibt‘s da auch nicht so viel. Wer ist jetzt schuld an der sozialen Isolation vieler Japaner? Der Liberalismus? Aus der Sicht eines Schweizers, Johan Rochel, wirkt Japan übrigens so: „Japan duldet die Freiheit nur. Sie ist nicht die Grundlage der Gesellschaft und des Staates, sie wird organisiert, kontingentiert und toleriert. Autonomie und Freiheit sind sekundäre Ideale.“

Klingt nicht gerade wie die Höhle des Liberalismus-Drachen. Ich möchte nun eine andere Kausalität aufzeigen, die meines Erachtens plausibler ist: Wenn ein Staat anfängt, den Menschen alle Fürsorge für das eigene Leben abzunehmen, wird es für sie nach und nach weniger wichtig, sich in Gemeinschaften einzufügen. Gemeinschaften versorgen den Menschen neben dem „tollen Gruppengefühl“ nämlich in erster Linie mit Schutz, Nahrung und der Möglichkeit, sich fortzupflanzen, evolutionsgeschichtlich gesehen. Das tolle Gefühl ist dabei eher ein Nebenprodukt. Das heißt: Wenn Schutz, Nahrung und Sex auch ohne Gemeinschaft erhältlich sind, verliert diese ihre primäre Funktion.

Wenn ich monatlich mein Bedingungsloses Grundeinkommen erhalte – warum sollte ich mich noch darum kümmern, mich mit anderen Menschen zusammenzutun?

Okay. Man könnte ja mit guten Gründen sagen, dass ein Sozialstaat die Aufgabe hat, unschuldig in Not geratenen Menschen zu helfen, neben Schutz und Sicherheit sei das die Existenzberechtigung eines Staates. Wenn dieses Prinzip aber aufgebläht wird und der Staat sich für große Bereiche des persönlichen Lebens der Menschen zuständig macht, dann erstickt das natürlich die Selbstheilungskräfte der Menschen. Und auch der Gemeinschaften. Wenn der Staat einspringt, wo früher Kirchen, gemeinnützige Vereine, das Dorf und die Familie zuständig waren, nämlich dafür, Notleidenden zu helfen, dann verlieren diese privaten Institutionen natürlich ihren Zweck. Das ist eben die andere Seite der Medaille: Echte Solidarität geht verloren, wo sie per Gesetz verordnet wird. Und: Statt der angeblichen „Solidargemeinschaft“ erzeugt der Wohlfahrtsstaat rivalisierende Interessengruppen im Kampf um staatliche Zuwendungen und Privilegien.

Roland Baader sieht in diesen Eingriffen in die Selbstheilungskräfte einer Gesellschaft die Gefahr des Zusammenbruchs der moralischen Infrastruktur einer Wohlfahrtsgesellschaft: „Das geschieht vor allem durch die zunehmende Verstaatlichung des Privaten – und somit durch die Zerstörung der Familie und der dort institutionell verankerten Eigenverantwortung. Zivilisation ist nicht vererbbar, sondern muss von jeder Generation neu eingeübt werden. Und das kann nur in kleinen Gemeinschaften und Gruppierungen geschehen.“

Roland Baader, der Superliberale, sieht also genau die Rolle von kleinen Gemeinschaften und Gruppierungen, die soziale Aufgaben und Solidarität übernehmen. Er warnt davor, die Abhängigkeit der Kinder und Alten, der Kranken und Behinderten vom Liebesverband und von der gewachsenen Verantwortungs- und Solidargemeinschaft der Familie auf das „kälteste aller kalten Ungeheuer“, den Staat, zu übertragen, weil dann die Lichter der Zivilisation und der Freiheit ausgehen. Das Heer der Verwalter der Abhängigkeit, die Wohlfahrtsbürokratie, übernimmt die Herrschaft.

Also der Nanny State, der Etatismus, der überbordende Wohlfahrtsstaat – wenn man sich nicht zu der These versteigen will, dass der Liberalismus und der Nanny State zwei Seiten derselben Medaille sind, wird man wohl sagen können: Die Zerstörung von Solidarität und Gemeinschaft hat ihre Ursache nicht in der Forderung nach Freiheit und Individualismus, sondern in der Anmaßung der Wohlfahrtsbürokraten. Der Staat spielt sich als großer Gönner auf, zerstört aber hinterrücks die Familien und die gewachsenen Gemeinschaften. Auch Genossenschaften oder Vereine können sich eher da bilden, wo die Zentralgewalt nicht schon alle Funktionen an sich gerissen hat. Auch das, die öffentliche Wohlfahrt, dient ja in einem großen Staat, obwohl es sich so schön warm und nett anhört, nur der Rechtfertigung von Machtfülle.

Aber die Identitären machen nicht den überbordenden Staat, sondern umgekehrt den Liberalismus dafür verantwortlich, und damit die Freiheit des Individuums. „Liberalismus tötet“, sagen sie. Das Individuum soll doch lieber nicht allzu frei sein, seine Freiheit und Selbstbestimmung sollte da eine Grenze haben, wo das Kollektiv kaputtgeht. „Nur eine echte Weltanschauung, die unsere ethnokulturelle Identität neu ergründet, die uns einzig und allein zu uns selbst führt und den Liberalismus entschieden bekämpft, ist der richtige Weg.“

Da muss der Staat dann leider mal auf ein wenig Liberalität verzichten und die zu egoistischen Identitätsschädlinge „in ihrem ethnokulturellen Menschsein erwischen“. Den Mitteln zum Zweck der Herstellung von ethnokultureller Identität sind da ja auch keine Grenzen gesetzt, schließlich hat die Geschichte in dieser Hinsicht viel Phantasie bewiesen.

Identitäre behaupten, die eigentliche Trennlinie verlaufe zwischen Globalisten und Patrioten, als denen, die einen Eine-Welt-Staat und offene Grenzen wollen, und denen, die den Nationalstaat wollen. Aber beides sind kollektivistische Ideen von Etatisten, die Gewalt anwenden wollen, um Menschen zu ihrem Glück zu zwingen. Die eigentliche Trennlinie verläuft vielmehr zwischen denen, die die Knechtschaft wollen, und denen, die die Freiheit lieben.

Liberale haben immer wieder den Wert von Gemeinschaft und Bindung betont: Ludwig von Mises sagte, dass das Individuum daran interessiert ist, dass das engere Gemeinwesen, in dem es lebt, blühe und gedeihe, und dass es in demselben Maße an dem Gedeihen der ganzen Welt interessiert sein kann. Liberale wie Friedrich August von Hayek betonen immer wieder, dass die Familie die entscheidende Institution für das Entstehen und den Bestand von Kultur und Zivilisation ist. Auch der Wert von Traditionen wird von Liberalen immer wieder beschworen. Mit dem Unterschied aber, dass sich die Traditionen erhalten sollten, die förderlich sind, und dass die absterben sollten, die unmenschlich sind. Dass etwas eine Tradition ist, macht es ja noch lange nicht schützenswert, und auch nicht, dass es die eigene Tradition ist. Liberale sind dafür, Traditionen nicht durch staatliche Subventionen zu „schützen“, sondern sie aus einer spontanen Ordnung heraus entstehen und vergehen zu lassen.

Der amerikanische Ökonom Walter Block etwa schreibt: „Tradition ist nur eine Mutmaßung, kein Gott, der angebetet werden soll. Es ist und bleibt sinnvoll, jene Traditionen, die nicht funktionieren, anzupassen und abzuschaffen.“ Wenn wir uns die Effizienz und Kompetenz staatlicher Behörden ansehen – möchten wir ihnen dann wirklich zutrauen, zu unterscheiden, welche Traditionen erhalten werden sollten und welche sie abschaffen möchten? Oder wollen wir das nicht doch lieber den Menschen selbst und dem Wettbewerb der Traditionen überlassen? Oder ist das zu viel Liberalismus für euch?

Wem es wie der IB um den globalen Kampf gegen den Liberalismus geht, der ist auch der Meinung, dass eine zentralistische Planung von oben dem freien Spiel der Ideen, Lösungen und Entdeckungen überlegen ist.

Nein, klar, die Neue Rechte möchte den Staat benutzen, so wie es Dugin mit Putin tut, um Traditionen zu bewahren, welche, ist dabei egal, Hauptsache die eigene, und dafür wird sie tief in die Vertragsfreiheit der Menschen und damit in ihr Leben und ihr Eigentum eingreifen, und hinterher wird sie sagen: Aber wir lieben doch alle Menschen…

Der Gegensatz zum Liberalismus ist nicht Gemeinschaft, und die Folge des Liberalismus ist nicht Vereinzelung: Der echte Liberalismus kann nur gedacht werden in einer Kultur, in der sowohl Freiheit als auch Gemeinschaftlichkeit einen hohen Stellenwert haben. Dazu bedarf es aber der privaten und zivilgesellschaftlichen Initiative, zu der der Liberalismus auch immer wieder ermutigt.

Für mich gilt über die Identitäre Bewegung und die Neuen Rechten das, was Hermann Hesse gesagt hat: „Es ist heute mit dem Sozialen, mit dem Kult der Gemeinschaft und des Kollektiven so, dass gerade die Egoisten und moralisch Kranken oft am heftigsten in soziale Theorien und Bindungen fliehen und uns andere verdächtigen, bei denen das Soziale, das heißt die Pflicht der Einordnung und das Ideal der Liebe, sich von selbst verstehen.“

Ich fasse zusammen: Dass für die Identitäre Bewegung die Gemeinschaft vor dem Individuum kommt, bedeutet, dass über kurz oder lang die Freiheiten und Rechte des Individuums eingeschränkt werden müssen, sobald es mit seinem Tun oder Dasein die Identität des Volkes gefährdet. Es bedeutet, dass für sie das Gruppendenken und die Unterwerfung unter die Stammesgesellschaft vor der Mündigkeit des souveränen Menschen kommt. Dass die Identitäre Bewegung fälschlicherweise dem Liberalismus und nicht dem Interventionismus die Schuld für die Atomisierung der Gesellschaft in die Schuhe schiebt, bedeutet, dass sie lieber die Freiheit bekämpfen will als die Auswüchse an staatlicher Hybris, die zu diesen Phänomenen erst geführt haben. Ihre Kritik an Marktwirtschaft, Fortschritt und Wohlstand bedeutet, dass sie dafür ist, planwirtschaftliche Elemente einzuführen und dem Menschen paternalistisch in seine Lebensführung reinzuquatschen. Fortsetzung folgt.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 196.