Donald Trump und der Iran-Konflikt Werden mehr US-Truppen in Saudi-Arabien Amerika groß machen?

25. September 2019

Die Neocons werden nie zufrieden sein

von Ron Paul

Präsident Trump verdient Anerkennung dafür, dem Kriegsgeschrei von Neocons wie Senator Lindsey Graham und Außenminister Mike Pompeo nach dem Angriff auf zwei saudische Ölanlagen letzte Woche zu widerstehen. Pompeo wollte unbedingt den Iran beschuldigen, weil er einen Krieg mit ihm will, und alles, was einen solchen Krieg auslösen kann, kommt ihm gerade recht. Also machte er dem Präsidenten das Leben schwer, indem er den Iran zum Schuldigen erklärte: Plötzlich beschränkten sich die Optionen des Präsidenten in der Presse und in Washington auf die Frage: „Wie bestraft man den Iran?“

Eine Woche ist nun seit dem Angriff vergangen, und Pompeos Vorverurteilung wurde als das entlarvt, was sie war: Kriegspropaganda. Und zwar deshalb, weil noch immer nicht ermittelt wurde, wer den Angriff startete. Die Huthi im Jemen übernahmen unmittelbar danach die Verantwortung, und der Iran bestritt jegliche Beteiligung. Bislang sah man nichts, was dem widerspräche.

Präsident Trump begreift wahrscheinlich, dass ein US-Krieg gegen den Iran sein Untergang als Präsident wäre. Wer weiß, vielleicht ist es ja das, was seine engsten Berater wollen. Aber einer Umfrage vom letzten Monat zufolge befürworteten nur 18 Prozent der Amerikaner eine militärische Aktion gegen den Iran. 78 Prozent der Amerikaner – inklusive 72 Prozent der Republikaner – wollen, dass der Präsident diplomatischen Bemühungen gegenüber Krieg den Vorzug gibt. Der Iran hat klargemacht, dass jedweder Angriff auf sein Territorium einen totalen Krieg auslösen wird. Der Nahe Osten würde in Flammen aufgehen, und die US-Wirtschaft würde abstürzen. Es gäbe plötzlich demokratische Herausforderer, die vorgeben, gegen Krieg zu sein!

Die Botschaft an Trump ist ziemlich klar – ein Krieg mit dem Iran wäre äußerst unbeliebt –‍, und es scheint ebenso klar zu sein, dass er sie auch versteht. Nur Stunden, nachdem sein Außenminister die USA in den Kriegszustand mit dem Iran versetzte, war Präsident Trump gezwungen, Pompeos Aggression zurückzuweisen. Als er bezüglich eines Krieges mit dem Iran gefragt wurde, sagte er: „Ob ich Krieg will? Ich will mit niemandem Krieg.“

Unglücklicherweise hat sich der Präsident – mit dem Druck im Nacken, „etwas zu tun“, obwohl nichts gefunden wurde, das eine iranische Schuld für den Angriff untermauern würde – für zwei Maßnahmen entschieden – die eine sinnlos, die andere gefährlich. Am Freitag kündigte Trump sogar noch mehr Sanktionen gegen den Iran an, was bei vielen die Frage aufwarf, was es da überhaupt noch mit Sanktionen zu belegen gäbe. Er kündigte außerdem eine Entsendung amerikanischer Truppen nach Saudi-Arabien an – von „defensiver Natur“. Warum sollte das Militär entsendet werden, um eines der reichsten und repressivsten Länder der Erde zu „verteidigen“? Es ist schwer zu erkennen, wie die Gefährdung von Angehörigen der US-Streitkräfte – indem man sie in eine Kriegszone schickt – zur Verteidigung Saudi-Arabiens Amerika in irgendeiner Weise „great again“ machen könnte. Ich glaube, die meisten Amerikaner würden dem zustimmen.

Präsident Trump sollte den Befehl zur Truppenverlegung nach Saudi-Arabien sofort widerrufen sowie alle Truppen abziehen, die sich noch auf saudischem Boden befinden. Dann würden die Saudis verstehen, dass sie ihre Aggression gegen den Jemen einstellen müssen.

Die Neocons besänftigen zu wollen, ist eine vergebliche Mühe, weil sie niemals zufrieden sind, selbst dann nicht, wenn es um Kriegsvorbereitungen geht oder es sogar zum Krieg kommt. Die Stimmung in Amerika – und sogar in Washington – gegenüber Saudi-Arabien kippt. Nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi und einem katastrophalen, vier Jahre dauernden Krieg gegen den Jemen ist kein amerikanischer Politiker länger in der Stimmung, seinen oder ihren Hals rauszustrecken, um Saudi-Arabien zu verteidigen. Präsident Trump wäre gut beraten, Vorsicht walten zu lassen: Es ist immer gefährlich, den Hals rauszustrecken, wenn die saudische Regierung in der Nähe ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.