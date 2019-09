Politische Beeinflussung der Federal Reserve Bank Bill Dudleys fromme Lüge

13. September 2019

Es ist Zeit, die Fed zu überprüfen

von Ron Paul

Im Meinungskommentar des ehemaligen Beamten der Federal Reserve Bill Dudley, in dem er die Fed dazu aufruft, eine Politik umzusetzen, die Präsident Trumps Kampagne zur Wiederwahl beschädigen wird, heißt es, solch eine Aktion sei noch nie dagewesen. Dudley behauptet, die Federal Reserve fuße ihre Politik ausschließlich auf eine objektive Evaluierung wirtschaftlicher Umstände. Das ist ein Beispiel für eine sogenannte fromme Lüge – eine Fiktion, die Eliten den Massen angeblich zum Wohl des Volkes erzählen, die in Wahrheit aber dazu dient, breite Unterstützung für eine Politik zu erhalten, von der die Eliten profitieren. Dudleys fromme Lüge ist dazu angetan, einen rapiden (und verdienten) Vertrauensverlust in die Federal Reserve zu stärken. Die Wahrheit lautet, dass die Fed schon immer von der Politik beeinflusst wurde – und diese auch immer zu beeinflussen versuchte.

Präsident George H.W. Bush und andere Mitglieder seiner Regierung schoben die Schuld für seine Niederlage von 1992 auf die Weigerung des damaligen Fed-Chefs Alan Greenspan, Zinsraten zu senken. Greenspan zeigte sich gegenüber Bushs Nachfolger, Bill Clinton, kooperativer. Lloyd Bentsen, Clintons erster Finanzminister, schrieb in seiner Autobiographie, es habe zwischen der Clinton-Regierung und der Federal Reserve ein „Gentlemen‘s Agreement“ bestanden, was gegenseitige politische Unterstützung anbelangt. Greenspan trieb auch Präsident George W. Bushs „Ownership Society“-Agenda durch Absenkung der Zinsraten nach 9/11 voran sowie den Kollaps der „Hightech-Blase“, wodurch eine Immobilienblase erzeugt wurde.

Ben Bernanke, Greenspans Nachfolger, fabrizierte sowohl George W. Bushs als auch Obamas Bailouts, setzte „Stimulus“-Spending in Gang, massive Wohlfahrts- und Kriegsausgaben mit rekordniedrigen Zinsraten sowie Quantitativer Lockerung. Spekulationen, die Fed habe Zinsraten während der Präsidentschaftskampagne von 2016 niedrig gehalten, um Hillary Clinton unter die Arme zu greifen, wurden genährt von der Enthüllung, dass ein Gouverneur der Fed für Clintons Kampagne spendete.

Präsidenten haben immer versucht, auf die Fed einzuwirken – üblicherweise drängten sie auf niedrigere Zinsraten, um die Wirtschaft (zeitweise) zu stärken. Es gibt Aufzeichnungen, auf denen zu hören ist, wie Präsident Richard Nixon mit dem damaligen Fed-Chef Arthur Burns über die Unabhängigkeit der Zentralbank scherzte. Präsident Lyndon B. Johnson ließ Fed-Chef William Martin nach einer Erhöhung der Zinsraten auflaufen. Der Grund für Johnsons Frustration mag gewesen sein, dass ihm bewusst wurde, wie weit Gelingen oder Scheitern seiner „Guns and Butter“-Politik außerhalb seiner Kontrolle lag. Der Erfolg oder das Scheitern präsidialer Agenden wird oft durch geheime Manipulationen der umlaufenden Geldmenge durch die Zentralbank bestimmt. Kein Wunder, dass Präsidenten so viel Zeit auf den Versuch verwenden, die Fed zu beeinflussen.

Die Geschichte der Einflussnahme durch die Fed sowie des Einflusses auf sie durch Präsidenten ist ein Grund mehr, warum der Kongress das Gesetz zu ihrer Überprüfung verabschieden sollte. Eine solche Überprüfung wird von fast 75 Prozent der Amerikaner quer durch das politische Spektrum befürwortet, inklusive Linker wie Bernie Sanders und Tulsi Gabbard.

Meine Kampagne für die Freiheit führt einen großen Vorstoß an, um eine Mehrheit der Kongressmitglieder dazu zu bringen, das „Audit the Fed“-Gesetz zu unterstützen, um die Führungen von Haus und Senat unter Druck zu setzen, eine Abstimmung über das Gesetz abzuhalten. Die Menschen Amerikas haben genug von den frommen Lügen über die Federal Reserve. Es ist Zeit für die Wahrheit; es ist Zeit, die Fed zu überprüfen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.