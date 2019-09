Ehemaliger New Yorker Fed-Chef macht klar, dass die amerikanische Zentralbank nicht „unabhängig“ ist Vergessen Sie die Russen, es ist die Federal Reserve, die sich in die US-Wahlen einzumischen versucht

06. September 2019

Freiheit kann nicht existieren in einem Staat, der Zugang zur Druckerpresse hat

von Ron Paul

Die US-Verfassung verlieh der amerikanischen Bundesregierung nie die Autorität, eine Zentralbank zu erschaffen. Die Gründer, die selber eine Hyperinflation durchleben mussten, verstanden, dass der Staat nie die Druckerpresse zur Verfügung haben sollte. Aber schon von Gründung der Vereinigten Staaten an gab es ein starkes Verlangen nach einer filzigen Zentralbank. Tatsächlich wurden vor der Schaffung der Fed zwei Versuche unternommen, eine dauerhafte Zentralbank in Amerika einzurichten. Glücklicherweise lief das Mandat der ersten im Jahre 1811 aus; Präsident Andrew Jackson schloss die zweite 1833.

Unglücklicherweise war ein dritter Versuch erfolgreich – die Federal Reserve wurde vom Kongress 1913 verfassungswidrig geschaffen. Amerikaner leben seitdem unter einem korrupten und unmoralischen Geldsystem. Die Federal Reserve ist die Druckmaschine, die das Geld zur Erschaffung des größten Staates lieferte, der jemals existierte. Endlose Wohlfahrt und endlose Militärausgaben werden beide durch die Fed ermöglicht. Sie kann für alles, was der Präsident will, einfach das Geld drucken, weshalb diejenigen Amerikaner, die nach einem verfassungsgemäßen und begrenzten Staat streben, nur wenige Werkzeuge zur Hand haben.

Ungeachtet all der Propaganda von wegen „Unabhängigkeit“ war die Fed schon immer eine zutiefst politische Institution. Da es sich bei der Fed um ein staatlich geschaffenes Monopol mit durch die Regierung gewählten Schlüsselfiguren an der Spitze handelt, ist ihre sogenannte „Unabhängigkeit“ reine Fiktion. Jedenfalls schuf der US-Kongress die Fed durch Gesetzgebung; er kann sie durch selbige auch wieder abschaffen.

Letzte Woche nahm die Fassade der „Unabhängigkeit“ der Fed schweren Schaden. Ironischerweise war derjenige, der der Welt mitteilte, die Fed sei alles andere als „unabhängig“, der ehemalige Präsident der New Yorker Filiale, Bill Dudley. Er schrieb: „Trumps Wiederwahl stellt wohl eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten und die Weltwirtschaft dar, und wenn das Ziel von Geldpolitik darin besteht, das bestmögliche wirtschaftliche Langzeitergebnis zu erzielen, sollten die Leiter der Fed darüber nachdenken, wie ihre Entscheidungen das politische Ergebnis im Jahre 2020 beeinflussen würden.“

Das Timing von Dudleys Drohungen, die Geldpolitik der Fed zur Beeinflussung einer US-Wahl einzusetzen, hätte zeitlich nicht passender sein können. Schließlich wurden Amerikaner mehr als zwei Jahre mit erfundenen Geschichten über Russen bombardiert, die die US-Wahlen fälschen. Und nun macht ein Angestellter der Fed exakt dasselbe – nur ist es dieses Mal real!

Ob es die Mainstreamprese ist, die CIA, das FBI oder jetzt die Federal Reserve – immer mehr Amerikaner erkennen die Tatsache, dass es einen tiefen Staat in Amerika gibt, dessen Interessen nichts mit amerikanischer Freiheit zu tun haben. Tatsächlich ist es diese Freiheit, die der tiefe Staat abschaffen will.

Wenn es um die Federal Reserve geht, stehe ich unverbrüchlich zu meiner Überzeugung, dass sie überprüft und dann schnellstmöglich abgeschafft werden muss.

Amerikas Gründerväter waren nicht perfekt. Sie waren Menschen, ebenso fähig zu Fehlern wie wir alle. Aber sie verstanden die Ideen der Freiheit ganz hervorragend. Sie begriffen, dass Freiheit nicht existieren kann in einem Staat, der Zugang zur Druckerpresse hat. Gesundes Geld und Freiheit gehen Hand in Hand. Wenn sich die US-Bürger an den Segnungen der Freiheit erfreuen wollen, müssen sie die Fed einer Prüfung unterziehen und sie dann auflösen!

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.