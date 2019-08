Die Rendite von US-Staatsanleihen kehrt sich um Sind Rezessionen unvermeidlich?

20. August 2019

Ja, solange Zentralbanken wie die Fed den Preis des Geldes beeinflussen

von Ron Paul

Die Aktienkurse fielen letzte Woche, nachdem bekannt wurde, dass die Rendite von Staatsanleihen sich umgekehrt hatte. Das bedeutet, dass eine kurzfristige Anleihe höhere Zinsen abwarf als eine langfristige. Eine umgekehrte Renditekurve wird gemeinhin als Zeichen einer bevorstehenden Rezession gewertet.

Einige Wirtschaftskommentatoren reagierten auf die invertierte Renditekurve, indem sie wie Papageien die keynesianische Propaganda nachkrächzten, Rezessionen seien unvermeidbarer Bestandteil einer freien Marktwirtschaft, deren negative Effekte nur von der Federal Reserve gelindert werden könnten. Wie so vieles andere an der konventionellen ökonomischen Schulweisheit auch, ist die Vorstellung, Rezessionen würden vom freien Markt verursacht und von der Federal Reserve geheilt, das genaue Gegenteil der Wahrheit.

Zinsraten sind der Preis des Geldes. Wie alle Preise sollten sie vom Markt bestimmt werden, um genaue Informationen über den Zustand der Wirtschaft zu erhalten. Wenn die Federal Reserve Zinsraten senkt, verzerrt sie diese Signale. Dies verleitet Investoren und Unternehmen, den wahren Zustand der Wirtschaft falsch zu beurteilen, was in Fehlallokationen von Ressourcen mündet. Diese Fehlallokationen können einen wirtschaftlichen Boom auslösen. Da dieser Boom jedoch in Fehlwahrnehmungen des wahren Zustandes der Wirtschaft gründet, kann er nicht anhalten. Irgendwann wird die von der Federal Reserve erschaffene Blase platzen – was zu einer Rezession führt.

Rezessionen sind also kein Merkmal des freien Marktes. Stattdessen sind sie das unvermeidbare Ergebnis, wenn der Kongress eine geheimniskrämerische Zentralbankmacht gewährt, um den Preis des Geldes zu beeinflussen. Auch wenn Geldpolitik die eigentliche Übeltäterin sein mag, schaden staatliche Steuern und Regulierungspolitik der Wirtschaft genauso. Viele Regulierungen, wie zum Beispiel der Mindestlohn oder berufliche Lizenzen, fügen denselben Niedrigverdienern Schaden zu, von denen Wirtschaftsinterventionisten behaupten, sie würden vom regulierenden Wohlfahrtsstaat am meisten profitieren.

Das Beste, was der Kongress und die Federal Reserve tun könnten, nachdem die Blase geplatzt ist, wäre, der Rezession freien Lauf zu lassen. Rezessionen sind schmerzhaft, aber notwendig, wenn sich die Wirtschaft vom Schaden erholen soll, den die staatliche Politik des Inflationierens, Besteuerns, Schuldenmachens, Geldausgebens und noch mehr Inflationierens hervorrief. Aber der Kongress und die Fed können den Rufen, „etwas zu tun“, nicht widerstehen. Also gibt der Kongress Milliarden für verschwenderische Pläne zur „Stimulierung der Wirtschaft“ aus und für Bailouts einflussreicher Konzerne. Unterdessen versucht die Fed, durch Erzeugung neuen Geldes die „Schlagzahl der Pumpe“ zu erhöhen – und startet den ganzen Boom-und-Bust-Zyklus erneut.

Damit soll nicht gesagt sein, niemand sei auf einem freien Markt mit ökonomischen Problemen konfrontiert. Unternehmen und sogar ganze Industrien würden immer noch dichtmachen wegen sich verändernder Konsumentengewohnheiten, neue Wettbewerber bieten überlegene Produkte an, oder es werden schlechte unternehmerische Entscheidungen getroffen. Es könnte in einem freien Markt sogar Blasen geben, wenn manche Investoren Modeerscheinungen als dauerhafte Änderungen der Konsumentengewohnheiten missinterpretieren. Aber Abschwungperioden wären kürzer, und die meisten beträfen nur spezifische Industrien statt die gesamte Wirtschaft.

Präsident Trumps Auferlegung von Zöllen (die eine Art Steuern für amerikanische Konsumenten bedeuten) war besonders schädlich. Der Zollkrieg hat nicht nur Preise für importierte Konsumgüter erhöht. Er hat außerdem Märkte für exportabhängige Unternehmen abgeschnitten, wie zum Beispiel Hersteller, die Materialien zur Herstellung ihrer Produkte importieren.

Der Handelsstreit mit China könnte das Ereignis sein, das die US-Wirtschaft in eine große Rezession stürzt oder vielleicht sogar eine Depression. Jedenfalls ist der Handelskrieg nicht die Hauptursache des Abschwungs. Die nächste Rezession wird – wie jede seit 1913 – den Stempel „freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Ihrer Federal Reserve“ tragen. Der einzige Weg, den Boom-Bust-Zyklus zu beenden und Frieden, Wohlstand und Freiheit wiederherzustellen, liegt in der Abschaffung des Wohlfahrts- und Kriegsstaates, der Widerrufung des 16. Verfassungszusatzes und einer Anhörung sowie Abschaffung der Fed.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.