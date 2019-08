Die US-Notenbank senkt den Leitzins Endphase für die Fed?

14. August 2019

Das Fiat-Geldsystem ist nicht mehr zu managen

von Ron Paul

Die Federal Reserve änderte kürzlich – wobei sie auf Sorgen bezüglich der Wirtschaft und des Aktienmarktes, vielleicht auf Kritik von Präsident Trump reagierte – ihren Kurs bei den Zinsraten, indem sie ihren „Leitzins“ von 2,25 Prozent auf zwei Prozent senkte. Präsident Trump antwortete auf die Senkung der bereits historisch niedrigen Rate, indem er die Fed dafür angriff, dass sie sich nicht zu künftigen Zinssenkungen verpflichtet hatte.

Das Vorgehen der Fed ist ein Beispiel für die bekannte Definition von Wahnsinn: Dasselbe immer und immer wieder zu tun und unterschiedliche Resultate zu erwarten. Nach der Marktschmelze von 2008 startete die Fed eine beispiellose Politik der Nullzinsraten und der „quantitativen Lockerung“. Beides führte nicht zu echtem Wirtschaftswachstum. Auch die jüngste Senkung wird eher nicht das Wachstum steigern oder eine große Wirtschaftskrise abwenden.

Es ist kein Zufall, dass die Zinssenkung der Fed zusammen mit der Verabschiedung eines zweijährigen Haushaltsplans durch den Kongress kam, der die Landesschulden von bereits 22 Billionen Dollar weiter erhöht und die Schuldenobergrenze aufhebt. Die Steigerung der Regierungsschulden erhöht den Druck auf die Fed, Zinsraten künstlich niedrig zu halten, damit die Zinszahlungen der Bundesregierung keine unhaltbaren Höhen erklimmen.

Präsident Trumps Steuer- und Regulierungspolitik hatte einige positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dennoch werden diese Zugewinne kurzlebig sein, weil sie nicht den Schaden beseitigen können, der durch die Ausgabenexplosion und die daraus resultierende Monetisierung der Schulden durch die Federal Reserve verursacht wurde. Präsident Trump brachte außerdem die Weltwirtschaft dadurch in Gefahr, dass er Zölle auf Importe der wichtigsten Handelspartner der USA einführte, inklusive China. Dies führte zu einem Handelskrieg, der exportgetriebene Industrien wie zum Beispiel die Landwirtschaft trifft.

Präsident Trump erhob unlängst weitere Zölle auf chinesische Importe, und China reagierte darauf durch Abwertung seiner Währung. Die Abwertung senkt den Preis, den Konsumenten für chinesische Güter zahlen, wodurch der Effekt der Zölle teilweise abgemildert wird. Die US-Regierung antwortete, China sei ein Währungsmanipulator – ein vor Heuchelei triefender Vorwurf, da die USA wegen des Status des Dollars als Weltreservewährung der größte Währungsmanipulator der Geschichte sind. Eine andere Ironie besteht darin, dass Chinas Vorgehen Präsident Trumps fortgesetzte Rufe nach der Federal Reserve zur Senkung der Zinsraten spiegelt.

Obwohl niemand voraussagen kann, wann die nächste Wirtschaftskrise stattfinden wird, weiß man, dass sie kommen wird, es sei denn – was unwahrscheinlich ist – die Fed hört damit auf, die Wirtschaft durch Manipulation der Zinsraten (die den Preis des Geldes darstellen) zu manipulieren, der Kongress baut Ausgaben und Schulden ab und Präsident Trump erklärt eine Waffenruhe im Handelskrieg.

Die Zinssenkung der Federal Reserve konnte auch einen drastischen Absturz am Aktienmarkt nicht aufhalten. Das ist tatsächlich eine gute Nachricht, da es zeigt, dass sogar die Wall Street ihren Glauben daran verliert, die Fed könne das managen, was nicht mehr zu managen ist – ein Geldsystem, das ausschließlich auf Fiatwährung basiert. Die Erosion des Vertrauens und des Respektes für die Fed zeigt sich auch am Interesse an Kryptowährungen und am Schwung, der hinter zwei Initiativen steckt, die von meiner „Campaign for Liberty“ („Kampagne für die Freiheit“) angeführt werden – für die Verabschiedung des Gesetzes zur Anhörung der Fed sowie die Verabschiedung staatlicher Gesetze, die Gold und Silber als gesetzliche Zahlungsmittel wieder legalisieren. Es besteht kein Zweifel, dass wir die letzten Tage nicht nur des Federal-Reserve-Systems erleben, sondern des gesamten Wohlfahrts- und Kriegssystems. Diejenigen, die die Wahrheit kennen, müssen alles in ihrer Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass die Krise zu einer Rückkehr zur konstitutionellen Republik führt, zu echten freien Märkten, zu gesundem Geld und einer Außenpolitik des Friedens und des freien Handels.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.