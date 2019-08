Der US-Kongress verabschiedet ein Zwei-Jahres-Budget mit einer Erhöhung der Staatsausgaben Die Ausgabenflut ist nationaler Selbstmord

06. August 2019

Der militärisch-industrielle Komplex wird vollgepumpt, ohne dass die Sicherheit erhöht wird

von Ron Paul

Mit einem nationalen Schuldenstand, der sich 23 Billionen nähert, sowie einem Defizit allein für dieses Jahr von einer Billion entschloss sich der US-Kongress letzte Woche, die selbstmörderischen Ausgaben zu erhöhen, und verabschiedete ein Zwei-Jahres-Budget, das die Vereinigten Staaten mit dem Kiel nach oben in die Katastrophe treiben lässt. Auch wenn man nicht genau sagen kann, wann der Wirtschaftscrash stattfinden wird, so weiß man, dass er kommt. Und letzte Woche trat der Kongress das Gaspedal noch mal durch.

Man sagt den Amerikanern, die US-Wirtschaft erlebe ein beispielloses Wachstum, während sich die Fed gleichzeitig wie immer verhält, wenn es eine Rezession gibt, indem sie die Zinsraten senkt... und Beleidigungen des Präsidenten ausweicht, weil sie es nicht schnell genug tut. Das ist keine Wirtschaftspolitik – es ist Schizophrenie!

Aber das ist nur der Anfang. Betrachten wir nur mal das, was man „nationale Verteidigungsausgaben“ nennt. Das ist die irrtümliche Bezeichnung, die hergenommen wird, um die Amerikaner davon zu überzeugen, den militärisch-industriellen Komplex mit Billionen vollzupumpen, erhöhe ihre Sicherheit und mache sie frei. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein: Vermutlich 90 Prozent des „Verteidigungs“-Haushalts gehen für aggressiven Militarismus drauf sowie für Wohlfahrt für die Reichen.

Unter diesem Budget-Abkommen würden die Militärausgaben sich über zwei Jahre um fast 1,4 Billionen Dollar erhöhen. Natürlich ist das nur ein Bruchteil der tatsächlichen Aufwendungen für das Militär, die sich, alles zusammengenommen, auf weit über eine Billion pro Jahr belaufen.

Was erhalten Amerikaner für dieses Geld? Sind sie sicherer? Keinen Deut. Sie sind verwundbarer als je zuvor. Die USA geben Billionen für die Bekämpfung des „Terrorismus“ in Afrika aus, obwohl dieser sich seit Schaffung des US Africa Command (Africom) im Jahre 2007 vermehrt hat. Unterdessen geben die USA weiter Geld aus, um ihre illegale Besetzung eines großen Gebietes von Syrien aufrechtzuerhalten – was Terroristengruppen zugutekommt, die Assad stürzen wollen.

Die USA entsenden Tausende weitere Truppen in den Nahen Osten, inklusive der Stationierung von US-Truppen in Saudi-Arabien – zum ersten Mal seit 2003. Damals lobte sogar Neocon Paul Wolfowitz den amerikanischen Rückzug aus Saudi-Arabien, da, wie er es richtig formulierte, US-Truppen auf saudischem Boden ein großartiges Rekrutierungswerkzeug für al-Qaida seien.

Nun haben sich die USA aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) zurückgezogen, damit sie einst verbotene Raketen vor Chinas Haustür platzieren können. Ein neues Wettrüsten mit China wird für die Kollegen des neuen US-Verteidigungsministers bei Raytheon einen Boom bedeuten!

Senator Rand Paul verkündete mit der Annahme dieses Budgets den Tod der Tea Party. Er hat natürlich recht, aber nur, wenn es um den Kongress geht. Ich bin davon überzeugt, dass ein guter Teil der Amerikaner – gibt man ihnen die Gelegenheit – für Kandidaten stimmen wird, die versprechen, die nationale Kreditkarte weniger oft zu zücken. Präsident Trump selbst versprach im Wahlkampf, das „Deficit spending“ zu beenden und sogar die Schulden des Landes zurückzuzahlen!

Die Tea Party mag in Washington also tot sein, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass sie dort jemals wirklich lebte. Abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen sahen die meisten Politiker in ihr nur eine vorübergehende Geschmacksrichtung. Ausgaben sind es, was Washington am Leben und seine Vororte reich hält. Sie werden sich nicht selber einschränken.

Aber das Geldausgeben wird ein Ende haben. Die Billionen, die in den Gully des Militarismus gekippt werden, werden versiegen. Die einzige Frage ist, ob es enden wird, wenn die USA komplett bankrott und der Gnade von Ländern ausgeliefert sind, die sie über Jahrzehnte getreten haben, oder ob Amerikaner ein Ende der Sucht beider Parteien nach Krieg und Schuldenmachen verlangen werden!

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.