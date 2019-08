Freiheitliche Argumentation in der Klimadebatte Von Schamanen und Kapitalisten

02. August 2019

Nur wer marktwirtschaftlich argumentiert, kann gegen die Falschspieler gewinnen

von Robert Grözinger

Plötzlich ist das Thema wieder da: Klimawandel. Klimakatastrophe. Erderwärmung. Nur noch zwölf Jahre Zeit. Kinder, von gewissenlosen Erwachsenen verführt, werden in den Kampf gegen das Böse geschickt. Gegen die bösen Unternehmen, die für einen schnellen Profit den Hitzetod des Planeten in Kauf nehmen. Gegen die dummen Alten, die nicht so weitsichtig und aufgeklärt sind wie die Jungen. Jeder Beobachter, der nicht auf den Kopf gefallen ist, versteht, was hier passiert. Das Weltregierungsprojekt hat in den vergangenen vier Jahren an einer wichtigen Front Schiffbruch erlitten, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich an der Migrationsfront. Angela Merkel hat den Hahn zu weit aufgedreht, und viele von denen, „die schon länger hier leben“, sind aufgewacht. Zu wenig bisher, um einen wirklichen Politikwechsel zu erzwingen, aber genug, um der Herrscherelite einen gehörigen Schrecken einzujagen. Denn die Entwicklung seither kann ihr gar nicht schmecken: Brexit, AfD, Populisten in Ungarn gestärkt und in Polen und Italien an der Macht. Auch im Rest Europas kann die herrschende Klasse in der Migrationsfrage nicht mehr so weitermachen wie bisher. In den USA ist Ähnliches passiert. Das „historisch einzigartige Experiment“ (Yascha Mounk) ist vorerst ins Stocken geraten. Was nicht heißt, dass es rückgängig gemacht wird. Es heißt nur, dass die propagandistische Begleitmusik gescheitert ist oder das Öl, das dem Experiment eine gewisse Reibungslosigkeit verschaffen sollte, versagt hat.

Forcierte Migration war und ist Teil des Projekts Weltregierung, weil eine mehr oder weniger gleichmäßig über die Erdkugel verteilte, vermischte, kulturell heterogene „Bevölkerung“ viel leichter zentral regierbar ist als eine Ansammlung territorialer Flächen unterschiedlicher Größen, die von kulturell weitgehend homogenen „Völkern“ besetzt sind. Mehr noch: Eine solche Vermischung gibt der Idee einer Weltregierung eine gewisse, gewollte Berechtigung. Weitgehend homogene Völker haben nämlich in Jahrtausenden Kodizes entwickelt, geschriebene und ungeschriebene, offizielle und inoffizielle, die, weil sie allgemein anerkannt und von Generation zu Generation weitergereicht werden, eine weitgehend dezentrale Regelung des Zusammenlebens ermöglichen. Solche Gesellschaften brauchen nur wenig Steuerung durch ein – selbstgewähltes – Zentrum. Eine supernationale Zentralregierung brauchen sie gar nicht.

Da die „Verwerfungen“ (Mounk), die das Experiment begleiten, nicht mehr medial übertüncht werden können, ist diese Migrationsfront des Weltregierungsprojekts bis auf weiteres propagandistisch gescheitert. Dieses Scheitern droht, sich in die Realität umzusetzen. Die Zentralisierer befürchten den politischen Sieg der Re-Migrationisten.

Vor diesem Hintergrund muss man die plötzliche Lautstärkenerhöhung der anderen großen Blaskapelle der Möchtegern-Weltregierer einordnen. Sie ist eine Ersatzhandlung, eine Verstärkung der anderen Front des Weltregierungsprojekts. Sie hat noch keinen solch großen propagandistischen Rückschlag erlebt. Einen kleinen aber schon: In Australien haben die Klimaalarmisten gerade eine Wahl krachend verloren. Es ist also höchste Eisenbahn, die Angstmaschine wieder anzuwerfen.

Dass das Klimathema Teil des Weltregierungsprojekts ist, ist nicht zu leugnen. Nichts ist so „global“ wie das Klima. Wäre doch super, wenn wir einen zentralen Thermostaten hätten, mit dem wir unsere Außentemperatur regeln könnten. Wir müssen dazu nur die molekulare Zusammensetzung der Atmosphäre regeln. Dazu lediglich noch die Luftfeuchtigkeit, die Form und Höhe der Schäfchen- und sonstigen Wolken, die Windrichtung und ‑geschwindigkeit, die Meerestemperatur in jedem Kubikmeter Ozean zu jeder Zeit, den Meeresspiegel an jedem Meter Strand, die Länge, Breite und Dicke der Gletscher, die Vulkanausbrüche, den Magmastrom im Erdmantel, die Radioaktivität im Erdkern, die Schwankungen der Rotationsachse und des Magnetfeldes der Erde, die Zahl der Sonnenflecken und die Intensität der kosmischen Strahlung. Nun ja, an letzteren Parametern arbeiten wir noch, aber hier geht es ums Prinzip: Machtzentralisierung.

Die Betreiber der Klima-Angstmache greifen auf einen sehr alten Trick zurück, vielleicht den ältesten der Menschheit, wie Chas Holloway in einem Artikel auf lewrockwell.com am 25. Juli zeigte. Sie geben sich als moderne Schamanen aus. „Die Wettergötter sind zornig auf uns“, sagen sie. „Wir wissen, wie sie zu besänftigen sind“, sagen sie. „Tut dieses, tut jenes, und vergesst nicht, uns Lebensmittel und Unterkunft zu geben, sonst haben wir keine Zeit mehr, den Wettergöttern zuzuhören und können euch keine weiteren Ratschläge geben“, sagen sie.

Und weil sie es so schön finden, zuzusehen, wie Leute auf ihr Kommando hierhin und dorthin rennen, Windräder aufstellen, Kohlendioxidzertifikate verteilen und handeln, Elektroautos kaufen, das Fliegen verteuern und so weiter, machen sie es immer wieder. Apropos Elektroautos: Man glaube ja nicht, dass man damit die Wettergötter besänftigt hat. Auch die Elektroautos schädigen die Umwelt, ging kürzlich eine Meldung um die Welt: Auch sie erzeugen Staub durch Bremsen und Reifenabrieb. Ganz abgesehen von der Umweltbilanz der Batterien. Also werden irgendwann auch Elektroautos auf dem Altar der Wettergötter geopfert werden müssen. Windräder auch: Sie schreddern Vögel und Fledermäuse und zerdrücken Insekten. Sonnenkollektoren sind Sondermüll im Wartestand. Und so weiter. Wenn wir aus Angst vor den Wettergöttern handeln, werden wir in der Steinzeit landen. Was den Schamanen gerade so passen könnte.

Der Trick ist alt, weil er immer wieder funktioniert. Er funktioniert, weil das Wetter so herrlich chaotisch ist und weil so viele Parameter auf es einwirken, wie es zählbare Sterne am Himmel gibt. Er funktioniert, weil die meisten Menschen keine Zeit haben, sich mit Wetter, Klima, Wahrscheinlichkeiten und Risiken zu beschäftigen. Dafür gibt es schließlich Versicherungen. Aber die Schamanen wollen uns weismachen, dass die Versicherungen nicht ausreichen werden. Ihre Angsteinflößung dient dem Zentralisierungsziel: „Erstens: Tut, was wir sagen. Zweitens: Gebt uns Lebensmittel und Unterkunft. Reichlich. Drittens: Geht zurück zu erstens.“ Aus diesem Grund bringt es wenig, den Schamanen mit Naturwissenschaft beikommen zu wollen. Das Streben nach Wahrheit ist nicht ihr Ding, sondern das Streben nach Macht.

Man kann ihnen nur beikommen, wenn man ihr Treiben an der ideologischen Wurzel packt. Ihr Zentralisierungsbestreben speist sich aus einem Glauben an das Kollektiv. Dagegenzuhalten bedeutet, dezentrale, marktwirtschaftliche, prokapitalistische Lösungen jeglicher aus unerwünschten Emissionen entstehenden Probleme vorzubringen. Es sind Lösungen, wie sie in den ersten Jahrzehnten der Industrialisierung des Westens existierten, zumindest in Großbritannien und den USA. Laut dem amerikanischen libertären Gelehrten Walter Block beruhte die Rechtsprechung in diesen beiden Ländern „weitgehend auf dem liberalen Prinzip des Nichteindringens in die Privatsphäre“. Demzufolge gab es „durchaus eine Möglichkeit, private Verursacher zu zwingen, die sozialen Kosten ihrer Tätigkeit zu tragen: sie verklagen, sie zur Kasse bitten für ihre Übergriffe und eine gerichtliche Verfügung erwirken, die ihnen solche Übergriffe in Zukunft verbot“. Was natürlich die Notwendigkeit für den Kläger mit sich brachte, gerichtsfeste Beweise für die Schädigung vorzubringen.

Weiter schreibt Block im gleichen Aufsatz, der unter der Überschrift „Wege und Irrwege der Umweltpolitik“ übrigens im von Roland Baader herausgegebenen Buch „Wider die Wohlfahrtsdiktatur“ nachzulesen ist, dass dieser Ansatz in den 1840er und 1850er Jahren abgeschafft wurde, weil man ein angeblich wichtigeres Gut als das private Eigentum entdeckt hatte, nämlich das „Gemeinwohl“. Damals bestand das Gemeinwohl aus dem Wachsen und Gedeihen der Wirtschaft. Das ging manchen damals nicht schnell genug. Die Folge dieses Wandels waren, natürlich, Luftverschmutzung und sonstige Umweltverschandelungen, da sich die geschädigten Privateigentümer nicht mehr wehren konnten.

Erst etwa 120 Jahre später, als die Umweltverschmutzung so übergriffig wurde, dass ganze Wählerschaften rebellierten, reagierte der Staat. Aber nicht, indem er etwa zum Privateigentumsprinzip zurückkehrte. Nein, es wurde lediglich das Gemeinwohl neu definiert. Seit den 1970er Jahren gehört eine saubere Umwelt dazu. Hatte der Staat bislang für die Ankurbelung der Wirtschaft gesorgt, fügte er nun die zusätzliche Aufgabe einer Gängelung hinzu, um mit, so Block, „einer Heerschar von Vorschriften, die alles nur noch schlimmer machten“ die bisher mit staatlichem Segen geschädigte Umwelt angeblich zu schützen. Eine solche Errichtung kollektiver Verantwortung war eine offene Einladung für Schamanen und sonstige Falschspieler, die Massen hinters Licht zu führen.

Hätte es eine Rückkehr zur Anwendung des privaten Eigentumsrechts gegeben, wären die Kosten der Abfallentsorgung und sonstiger Umweltverschmutzung ebenfalls gestiegen. Aber diese Kosten hätten die realen Kosten von wirklich Geschädigten abgebildet. Denn dann hätten privat Geschädigte wieder klagen können – aber sie hätten ihre Schädigung vor Gericht beweisen müssen. In vielen Fällen wäre das gelungen. Das hätte einen schnelleren technischen Fortschritt hin zu tatsächlich umweltverträglicherer Produktion zur Folge gehabt. Es hätte wahrscheinlich ein etwas langsameres Wachstum gegeben. Aber das wäre nicht unbedingt etwas Schlechtes gewesen. Auf jeden Fall hätte es keine sinnlosen und willkürlichen – von Schamanen festgelegten – „Grenzwerte“ gegeben. Die Schamanen, jedenfalls die ehrlicheren und fähigeren unter ihnen, wären stattdessen Gerichtssachverständige geworden und hätten eine für die Gesellschaft nutzbringende Aufgabe zu erledigen gehabt.

Womit wir wieder beim Klimazirkus wären. Wo sind hier die Geschädigten? Alle irgendwo in der Zukunft, wenn überhaupt. Wo sind die Schädiger? Die sind „wir alle“, jedenfalls den Schamanen zufolge – eine Botschaft, die die Zentralisierer und Umverteiler aller Welt nur allzu gerne hören. Vor Gericht würden die Schamanen scheitern, wenn dem privaten Eigentumsrecht Vorrang eingeräumt würde. Der einzelne Autofahrer, Fabrikbesitzer, der Landwirt mit furzenden Kühen, Urlaubsflieger und Im-Winter-Heizungsaufdreher könnte nicht für Küstenerosion, Hurrikane, vertrocknete oder überflutete Äcker, Hitzetode, nach Europa einwandernde Malariamücken und in den Nordatlantik migrierende Makrelenschwärme verantwortlich gemacht werden. Das wäre allzu lächerlich. Selbst wenn ein Zusammenhang zwischen erhöhtem Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre und all diesen Phänomenen gerichtsfest beweisbar wäre: Der individuelle Beitrag der Emittenten wäre so unendlich klein, dass jedes Gericht das Verfahren wegen Geringfügigkeit einstellen würde. Die Angeklagten hätten folglich nichts zu bezahlen, kein Bußgeld und auch keine Kohlendioxidabgabe.

Was aber, wenn die Schamanen irgendwie doch recht haben und unsere Kohlendioxidemissionen „kollektiv“ das Klima tatsächlich beeinflussen? Dazu wäre zunächst ironisch anzumerken: Was für eine Überraschung. Produktion bedeutet immer, der Natur Rohstoffe zu entnehmen und diese so umzuwandeln und zu bearbeiten, dass sie unseren Zwecken besser dienen. Produktion bedeutet immer auch Reibungsverluste, die sich in der Natur ausbreiten und somit auf sie einwirken. Und damit auf andere, unbeteiligte Dritte. Manchmal können sie diese Auswirkungen zu ihren Gunsten nutzen. Im Klimafall wäre das zum Beispiel zusätzliche landwirtschaftlich nutzbare Flächen, etwa in der Tundra oder in der ergrünenden Sahelzone. Und es gäbe weniger Kältetode. Selbst wenn diese Beispiele im Einzelfall nicht eintreffen, es wird garantiert andere positive, nutzbare Entwicklungen geben. Der menschliche Geist ist sehr erfinderisch.

In anderen Fällen können die Auswirkungen für manche negativ sein, etwa im Fall einer möglichen Küstenerosion. Was wäre in solchen Fällen zu tun? Da die Geschädigten bei Vorrang privaten Eigentumsrechts keine Kompensation erwarten können, wären sie auf sich gestellt. Das aber wäre weniger ein Problem als heute. Denn heute wird die Wirtschaft, gerade auch dank der Klimapolitik, mit „einer Heerschar von Vorschriften“ gegängelt, dass es eine wahre Freude ist – für Staatsangestellte und Politiker und Schamanen. Ohne diese Gängelungen würde die Wirtschaft stärker wachsen, es würde sich mehr Kapital ansammeln – tatsächlich nützliches Kapital, nicht Windräder und Elektroautos –‍, und die Eigner würden sich nach neuen profit- und damit automatisch nutzbringenden Verwendungen des Kapitals umsehen.

Um beim Beispiel Küstenerosion zu bleiben: Wenn den Eigentümern der Küstenregionen so viel an ihren Grundstücken gelegen ist, würden sie Eigen- und Fremdkapital einsetzen, um sie zu schützen. Was den Niederländern gelang, dürfte auch anderen möglich sein. Wenn ihnen nicht so viel an ihren Grundstücken gelegen ist, dann eben nicht. Dann würden sie wegziehen – vermutlich unter Mitnahme eines Wertverlusts –‍, aber auch das ist nichts Neues in der Weltgeschichte. Wir haben schon immer Kapital und Grips eingesetzt, um uns vor dem Wetter und der Natur zu schützen. Nichts anderes würden diese Küstenbewohner tun. Oder Wüstenbewohner. Wenn es angeblich möglich ist, Hunderttausende von Menschen ohne Kapital von einem Kontinent zum anderen zu verschieben, wie viel leichter wird es sein, und wie viel leichter wird ihnen die Integration gelingen, wenn sie Kapital mitbringen? Oder zumindest eine marktwirtschaftlich geprägte, prokapitalistische Grundeinstellung?

Andere Beispiele im Fall möglicher Auswirkungen eines wie auch immer verursachten Klimawandels wären bessere, kostengünstigere Klimaanlagen, landwirtschaftliche Bewässerungsanlagen, in Städten Springbrunnen oder Bäume zur Abkühlung des Mikroklimas, landwirtschaftliche oder gar industrielle Erschließung der Tundra und der Sahelzone, Öl- und sonstige Rohstoffgewinnung in der Arktis und Antarktis und so weiter. Wenn dann, was ja auch möglich ist, der Klimawandel „umkippt“ und eine neue Eiszeit droht, dann wären wir mit einer durch eine weitverbreitete marktwirtschaftliche Grundeinstellung zustande gekommenen Kapitalakkumulation viel besser gegen wachsende Gletscher und fallende Temperaturen gewappnet als mit Elektroautos, Windrädern und Sonnenkollektoren.

Weil die Schamanen auf Kollektivismus und Zentralisierung setzen, kann man ihnen, ähnlich wie ihren Brüdern im Geiste in der Migrationsdebatte, nur mit radikalen pro-marktwirtschaftlichen und pro-kapitalistischen Standpunkten und ‑visionen wirksam Paroli bieten. Nicht mit naturwissenschaftlichen Argumenten, die kaum einer nachvollziehen kann – was natürlich Teil des Schamanentricks ist. Das ist keine „Leugnung“ der Naturwissenschaft. Wer Kapitalaufbau begrüßt, weiß den Nutzen der Naturwissenschaft zu schätzen. Aber er weiß auch, dass der bessere Entscheidungsträger dessen, was nützlich ist und was nicht, das Individuum ist, und nicht das Kollektiv. „Naturwissenschaft“, sagte der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Richard Feynman, „ist der Glaube an die Ignoranz der Experten“. An alle, die keine Angst haben, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt: Bekämpft die Schamanen nicht auf ihrem Falschspieler-Terrain, sondern auf Eurem grundehrlichen.