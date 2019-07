Zehn Fragen zu Atmosphäre und Klima und die Antworten eines Physikers Politiker, die das Wetter beherrschen wollen, sind größenwahnsinnig

29. Juli 2019

Die Realität ist komplizierter als simple Erklärungen

von Joachim Kuhnle

Frage 1: Wie funktioniert der Treibhauseffekt?

Es gibt verschiedene Weisen, Energie zu transportieren. Tomatenpflanzen auf einem Acker profitieren von der Sonneneinstrahlung, die teilweise von den Pflanzenblättern, aber auch vom Boden aufgenommen werden. Boden und Pflanzen geben wiederum Energie in Form von Wärmestrahlung nach oben ab. Strahlungsenergie fließt in der Regel von warm nach kalt. Das bedeutet: Wenn die Umgebung, in die abgestrahlt wird, nicht kälter ist, kann auch keine Energie abfließen. Da wir eine Atmosphäre haben, die teilweise die Wärmestrahlung aufnimmt, die Sonnenstrahlung aber zum Großteil ungehindert auf die Erdoberfläche trifft, ist die Strahlungsbilanz am Boden positiv. In Zahlen ausgedrückt: Ein durchschnittlicher Quadratmeter Erdboden nimmt im Mittel (Tag und Nacht) etwa 160 Watt Leistung (Energie pro Sekunde) auf, während nur etwa 60 Watt netto abgestrahlt werden. Das ist typisch für einen Planeten. Einstrahlung und Abstrahlung finden an unterschiedlichen Orten statt. Die Überschüsse oder Defizite werden durch Luftbewegungen ausgeglichen. Man kann auch von einem Strahlungsmotor sprechen, da er wie ein Motor die Bewegung von (Luft‑) Massen bewirkt.

Beim Treibhaus wird diese Luftmassenbewegung (von unten nach oben) durch ein Glasdach behindert. Der Strahlungsbilanzüberschuss führt dann zu einer Temperaturerhöhung im Treibhaus, so lange, bis der Energiefluss wieder ausgeglichen ist. Da die Tomaten bei Wärme schneller wachsen, wird dieser Effekt beim Gemüseanbau gewerbsmäßig genutzt.

Frage 2: Was hat es mit dem atmosphärischen Treibhauseffekt auf sich? Wirkt Kohlendioxid auch wie ein Glashaus?

Nein. Mit dem Treibhaus wird ja gerade die Atmosphäre ausgetrickst. Der Treibhauseffekt ist die Blockierung der Konvektion (des mechanischen Energieflusses) durch das Glas. Kohlendioxid oder andere Bestandteile der Luft können so etwas nicht bewirken. Hier werden Begriffe falsch verwendet, die nicht zum physikalischen Verständnis von Phänomenen beitragen.

Frage 3: Kohlendioxid und andere Treibhausgase sollen die Wärmeabstrahlung zur Erde zurückreflektieren und damit wie ein Treibhaus wirken. Stimmt das?

Nein, das stimmt nicht. Lassen Sie mich das erläutern: Zunächst ist der Begriff „Treibhausgase“ unsinnig. Ein Treibhaus ist eine Konstruktion aus festem Glas und ist mit der Physik von Gasen nicht vergleichbar. Wer solche Begriffe erfindet, ist eher ein Politiker als ein Naturwissenschaftler. In der Politik werden gerne Begriffe ins Gegenteil verdreht, um die Psyche der Wähler zu verwirren. In der Physik sollte man sachlich und genau bleiben. Ein Gas kann auch keine Strahlung reflektieren. Es kann absorbieren (aufnehmen) und emittieren (aussenden). Kohlendioxid und andere Gase können in gewissem Rahmen Wärmestrahlung aufnehmen und aussenden. Man könnte sie „infrarotaktive“ Gase nennen. Die Aufnahme hängt von der Wellenlänge und von der Menge des Gases ab. Die Abgabe von Strahlung hängt von der Temperatur und vom Emissionskoeffizienten ab. Letzterer ist auch wieder eine Frage des Wellenlängenspektrums und der Menge (der entscheidende Fachausdruck ist „Partialdruck“). Wenn wir nur eine Richtung betrachten und die Temperatur überall gleich ist, gibt es im Endeffekt keinerlei Wirkung, denn die aufgenommene Wärmestrahlung wird ja wieder in gleicher Weise abgestrahlt. Vorstellungen, die Aufnahme und die Abgabe seien „mühsam“ und würden den Strahlungsfluss bremsen, sind Unsinn. Der Strahlungsfluss wird in Watt (Energie pro Sekunde) angegeben, Aufnahme und Abgabe finden zeitgleich statt.

Frage 4: Wenn der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre ansteigt, was ändert sich dadurch auf der Erdoberfläche? Hat das keinen Effekt?

Doch. Manche Kritiker der Klimakirche führen gerne die Tatsache an, dass der Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre nur 0,04 Prozent ist. Das sei zu wenig, um etwas zu bewirken. Dieses Argument ist schlecht. Wenn Sie sich einen Würfel mit der Kantenlänge ein Meter vorstellen und ihn zu 100 Prozent mit Kohlendioxid füllen, dann wird der Wellenlängenbereich des Kohlendioxid von dieser Menge nahezu vollständig aufgenommen. Bei 0,04 Prozent benötigen Sie dann 2.500 Würfel übereinander, um die gleiche Absorption zu haben. Die Atmosphäre ist aber groß genug, dass die vom Erdboden ausgehende Wärmestrahlung (um 15 Mikrometer) die Kohlendioxidschicht der unteren Atmosphäre nicht durchdringen kann. „0,04 Prozent“ klingt wenig, ist aber gar nicht so wenig. Bei einer Erhöhung des Kohlendioxidgehalts ändert sich tatsächlich die Strahlungsbilanz am Boden. Das liegt daran, dass die Luft nach oben hin immer kälter wird, was im Wesentlichen an der Schwerkraft liegt. Da die Abstrahlung von der Temperatur abhängt, steigt die nach unten gerichtete Strahlung (auch „Gegenstrahlung“ genannt) mit höherem Kohlendioxidgehalt an, da sie im Mittel aus tieferen Luftschichten erfolgt. Oder andersherum: Die vom Boden ausgehende Netto-Wärmeabstrahlung ist reduziert, da die Umgebung (das Kohlendioxid, das einen Teil der Strahlung aufnimmt) näher am Boden und damit wärmer ist. Bei einer Verdopplung des Kohlendioxidgehalts (von jetzt 0,04 auf 0,08 Prozent) würde sich die Netto-Abstrahlung von 60 auf 57 Watt pro Quadratmeter reduzieren. Der Strahlungsbilanzüberschuss wäre dann nicht mehr 100 (wie jetzt), sondern 103 Watt pro Quadratmeter.

Frage 5: Also gibt es doch eine globale Erwärmung durch Kohlendioxid. Oder?

Nein. Oder vorsichtig ausgedrückt: Nicht zwingend. Um es deutlich zu sagen: Es gibt kein physikalisches Gesetz, mit dem aus einer Veränderung einer Strahlungsbilanz eine Veränderung der Temperatur abgeleitet werden kann. Hier werden die Dinge in der Öffentlichkeit oft durcheinandergeworfen oder verdreht. Strahlung, Wärme, Temperatur, das sind alles verschiedene Dinge, die man nicht verwechseln sollte. Mit Materialeigenschaften und der Temperatur kann man eine Strahlungsleistungsdichte ableiten. Man kann diese Formel aber nicht einfach umstellen und Ursache und Wirkung vertauschen. Wenn die Strahlungsbilanz ausgeglichen sein muss, weil sonst keine Möglichkeiten des Energieflusses vorhanden sind, ist das unter bestimmten Voraussetzungen machbar. Auf der Erdoberfläche gibt es aber kein Strahlungsgleichgewicht. Der Großteil der absorbierten Sonnenenergie wird mechanisch von der Luft nach oben abtransportiert. Ob das jetzt 100 oder 103 Watt pro Quadratmeter sind, ist unerheblich. Rein physikalisch ist es demnach möglich, dass die Gegenstrahlung zunimmt, der Strahlungsbilanzüberschuss steigt, und es trotzdem nicht wärmer wird.

Frage 6: Wie können dann Klimawissenschaftler behaupten, dass ein Anstieg des Kohlendioxids zu einer globalen Erwärmung führt?

Als ich mein Diplom in Physik erworben habe, das war 1990, gab es noch keine Klimawissenschaftler. Das ist eine ganz moderne Disziplin. Das Klima ergibt sich eigentlich durch die Mittelwertbildung des Wetters, und das Wetter ist nur für wenige Tage halbwegs vernünftig vorhersagbar. Auch wenn meine Erklärung logisch ist, dass mehr Kohlendioxid zu einem größeren Strahlungsbilanzüberschuss am Boden führt, der aber durch Konvektion wieder ausgeglichen wird, die Realität ist natürlich wesentlich komplexer. Energie wird von der Luft nicht nur vertikal, sondern auch horizontal transportiert, und außerdem spielen die Ozeane eine wichtige Rolle, die ungeheure Mengen an Wärmeenergie transportieren. Ein bekanntes Beispiel ist der Golfstrom, der unser mildes Klima in Deutschland mitbestimmt. All diese Dinge werden von den Meteorologen schon lange mit Supercomputern simuliert, um Vorhersagen zu machen. Die Modelle nennt man „Globale Zirkulationsmodelle“, abgekürzt „GCM“. Solche verwenden auch die Klimawissenschaftler, wobei deren GCMs noch einige Besonderheiten aufweisen, damit die Entwicklung von Durchschnittswerten simuliert werden kann. Es sind also Computer-Freaks, die aber auch die physikalischen Zusammenhänge verstehen und abbilden müssen. Die veränderte Strahlenbilanz am Boden ist dabei eine Eingangsgröße in ein komplexes Modell, dessen Auswirkung offen ist. Je nachdem, wie das Modell gestrickt ist, kann dabei eine Temperaturerhöhung herauskommen. Das Ergebnis hängt aber von den einprogrammierten Parametern ab und darf nicht in den Heiligenstatus erhoben werden. Es ist eine Hypothese, mehr nicht.

Frage 7: Es gibt viele unabhängige Institute weltweit, die nahezu einhellig eine Temperaturerhöhung von drei Grad bei Verdopplung des Kohlendioxids ermittelt haben. Könnte da nicht doch ein Naturgesetz dahinter stecken?

Ja, aber kein physikalisches, sondern ein ökonomisches. Im Jahr 1985 haben Vertreter der Vereinten Nationen mit Unterstützung der Weltbank eine Klimakonferenz abgehalten, auf der beschlossen wurde, die Klimakatastrophe ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Als Lösung soll eine Weltregierung (Vereinte Nationen) mehr Macht erhalten, um den Planeten vor dem Untergang zu retten. Damals wurde im Protokoll festgehalten, dass eine Verdopplung des Kohlendioxids zu etwa drei Grad Temperaturerhöhung führen würde. Die Behauptung war nicht neu, sondern wurde schon im 19. Jahrhundert von Svante Arrhenius formuliert, damals, um die Eiszeiten zu erklären. Bis 1985 hatte das kaum ein Wissenschaftler ernst genommen. Für die Eiszeiten gab es zwischenzeitlich andere Erklärungen (Milanković-Zyklen). Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass das Postulat ganz ohne Computersimulation schon vorhanden war. Wenn man jetzt ein Computermodell macht, kann man durch Schrauben an den Parametern natürlich genau das herausbekommen. Das wäre natürlich plump, und so wurde es nicht gemacht. Die Parameter wurden in der Regel anders begründet und gefunden, und es kam auch ein Blumenstrauß von Ergebnissen heraus. Jetzt kommt die Ökonomie ins Spiel: Forschungsinstitute sind abhängig von staatlichen Geldern. Natürlich waren die drei Grad nicht der Maßstab, ob ein Institut weiter gefördert wurde oder nicht. Aber dieser Wert pendelte sich so als Mittelwert ein. Da die Professoren sich gegenseitig bewerten, ob es weiter Geld gibt oder nicht, sieht es ein Forscher gerne, wenn seine eigenen Thesen von unabhängiger Seite bestätigt werden. Über die Jahrzehnte hat sich so eine Richtung herausgebildet, bei der diejenigen Forscher, die um die drei Grad ermittelt haben, eher neue Projekte und neue Computer finanziert bekamen, während Abweichler benachteiligt wurden. Das Ganze ist nur deshalb möglich, weil jetzt niemand die Klimavorhersagen für das Jahr 2100 auf ihre Realität hin überprüfen kann. So hat sich eine Art Filterblase gebildet, und man glaubt, die göttliche Wahrheit gefunden zu haben, obwohl es keinerlei Verifikation oder Beweise gibt. Der Weltklimarat sagt, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent eine vom Menschen gemachte Erderwärmung gibt. Die Zahl basiert auf der Tatsache, dass 97 Prozent der staatlich geförderten Computersimulationen diese Aussage stützen. Ob das wirklich so ist, steht aber in den Sternen und ist meines Erachtens vermutlicher Unfug.

Frage 8: Letztes Jahr war ein heißer Sommer. In diesem Jahr gab es Temperaturrekorde. Kann man da den Klimawandel noch leugnen?

Temperaturrekorde sind Wetter, einen heißen Sommer könnte man eine Witterung nennen. Das Klima ist ein langjähriger Mittelwert (in der Regel 30 Jahre), und die Klimawerte sind daher gegenüber besonderen Extremen immer moderat. Das eine hat also mit dem anderen nichts zu tun. Wir müssen noch einmal zum Thema Begriffe kommen. Was ist ein Klimawandel? Wenn man danach sucht, findet man keine Definition. Für einen Physiker ein Unding. Da wird mit Begriffen hantiert, bei denen alles unklar und schwammig ist. In den Jahren 2000 bis 2009 war es in Deutschland im Mittel 9,4 Grad warm. In den Jahren 2010 bis 2019 wird möglicherweise eine Durchschnittstemperatur von 9,5 Grad ermittelt. Ist das ein Klimawandel? Oder ist das Klima praktisch unverändert? Man kann Durchschnittswerte unterschiedlicher Zeiträume miteinander vergleichen und dabei Unterschiede feststellen. Das geht natürlich immer nur mit Daten, die schon existieren, also mit Daten der Vergangenheit. Ob man die Veränderung als „Klimawandel“ bezeichnet oder anders, ändert nichts an den Fakten. Darüber gibt es keinen Streit. Was umstritten ist, ist die Verknüpfung von Temperaturveränderungen mit dem Verbrauch kohlenstoffbasierter Energieträger. Dass sich das durchschnittliche Wetter mit der Zeit ändert, ist nichts Neues. Manche Anhänger der These vom menschengemachten Klimawandel behaupten, es gebe so eine Art natürliche globale Durchschnittstemperatur, die sich über die Jahrtausende selbst im Zehntelgradbereich nie geändert habe. Nehmen wir die legendäre und höchst umstrittene Hockeyschlägerkurve, aus der genau das hervorgehen soll. Oder die Aussage von den Massenaufmärschen der sogenannten Klimakonferenzen, auf denen man beschlossen hat, dass es auf unserem Planeten nicht wärmer werden darf als die vorindustrielle Temperatur plus 1,5 Grad. Mit einem solchen Beschluss wird behauptet, dass die Durchschnittstemperatur vor der Industrialisierung bis auf ein Zehntelgrad immer gleich war. Diese Leute könnte man eher als Klimawandel-Leugner bezeichnen, denn das Klima hat sich immer schon verändert, auch als es noch gar keine Menschen gab. Das kann man belegen.

Frage 9: Was bewirkt denn den Klimawandel, wenn nicht das Kohlendioxid?

Das ist nicht so einfach zu beantworten, denn die Vorgänge auf der Erde sind sehr vielschichtig. Wetter und auch Klima sind längerfristig chaotische Systeme, die sich nicht eindeutig vorhersagen lassen. Eine entscheidende Rolle spielt in jedem Fall das Wasser. Die Ozeane beinhalten sehr viel Wärmeenergie. Um das Wasser aufzuheizen, werden Sonnenstrahlen benötigt, die in das Wasser eindringen können. Die langwellige Gegenstrahlung vom Kohlendioxid kann das überhaupt nicht. Auf der anderen Seite können Wolken den Strahlungseinfall von Sonnenlicht abschirmen. Die Wolken sind also entscheidend. Bei den Wolken kommt noch hinzu, dass sie sehr gut nach oben ins Weltall abstrahlen können, also beim Strahlungsgleichgewicht des Planeten mit Atmosphäre wichtig sind. Je nach Höhe und damit Temperatur der Wolken ändert sich die Abstrahlung. Tief stehende Wolken sind warm und strahlen viel Energie ins All ab. Dadurch kühlt der Planet. Hoch stehende Wolken hingegen sind kalt und strahlen wenig ab. Dadurch kann es zur Erderwärmung kommen. Viele Wolken hingegen reflektieren das Sonnenlicht ins All zurück und wirken kühlend. Darüber erfolgt eine Abstrahlung ins All auch von den infrarotaktiven Gasen. Auch hier spielt der Wasserdampf eine herausragende Rolle, weil der Gehalt nach oben hin stark abnimmt. Irgendwann wird der Wasserdampfanteil so klein, dass eine direkte Abstrahlung ins All stattfindet. Diese Grenze (die Tropopause) und die Temperatur, die dort herrscht, sind ebenfalls wichtig. Es gibt Thesen, dass die entscheidende Wolkenbildung von der kosmischen Strahlung oder von besonderen Sonnenaktivitäten abhängt. Zuverlässige Vorhersagen gelingen aber auch mit diesen Theorien nicht, weil die Realität immer noch ein wenig komplizierter ist als simple Erklärungen.

Frage 10: Können Politiker mit Hilfe von Kohlendioxidsteuern oder anderen staatlichen oder überstaatlichen Maßnahmen den Klimawandel verhindern und damit das Wetter im Jahr 2100 beeinflussen?

Das klingt lustig, ist es aber eigentlich nicht. Machthaber werden gerne einmal größenwahnsinnig und meinen, sie seien gottgleich. Solche Politiker sollte man mit Vorsicht wahrnehmen.