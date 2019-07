Die Position von eigentümlich frei Kaiser gegen Kaiser

25. Juli 2019

Liberale, Liberal-Konservative und Libertäre gegenüber Neuen Rechten, AfD-Flügel und Identitären

von André F. Lichtschlag

Wie hältst du es mit den Identitären? Mit den Neuen Rechten? Mit Björn Höcke und dem Flügel? Michael Klonovsky spricht mir aus der Seele, wenn er schreibt: „Mir persönlich ist die Identitäre Bewegung grundsätzlich sympathisch, weil ich ein Herz für stigmatisierte, diskriminierte und verfolgte Minderheiten habe.“ Und ohnedies: „Kollektive Unvereinbarkeitsbeschlüsse kann ein Intellektueller und Homme de lettres schwerlich akzeptieren.“

Insofern werden die politisch Bedrängten auch in eigentümlich frei immer wieder verteidigt. Doch das sagt nichts über inhaltliche Nähe oder Ferne, denn aus denselben Gründen wurden in ef auch schon Kampfhundebesitzer, die Zeugen Jehovas oder Scientology in Schutz genommen. Der grundsätzliche libertäre Einspruch richtet sich gegen die Hatz der Meute mit politischen Mitteln gegen Andersdenkende. Und nur gegen diese.

Ein solcher Impuls pro Meinungsfreiheit verleitet dazu, gelegentlich inhaltliche Kritik zurückzustellen. Auch das ist für den Moment akuter Verfolgung richtig. Wenn kürzlich etwa der Videokanal von „Nuoviso“ mit 170.000 Abonnenten von Youtube gelöscht wurde, dann sollte gegen diese neuerlichen Gleichschaltungsversuche ohne Wenn und Aber protestiert werden, ohne sich bei dieser Gelegenheit von den Inhalten der Betroffenen zu „distanzieren“. Das gilt auch, wenn Identitäre mit nächtlichen Hausdurchsuchungen durch Staatsbüttel malträtiert werden.

Doch grundsätzliche inhaltliche Auseinandersetzungen verschiedener Denkrichtungen, zumal wenn sie von der anderen Seite sehr offensiv betrieben werden, müssen geführt werden. Was die Neue Rechte betrifft, so wird von dort der Kampf gegen liberale und libertäre Ideen eher noch angeheizt. Höchste Zeit also, der Feinderklärung zu begegnen.

Einen sehr guten und sehenswerten Anfang machte der liberale Videophilosoph Gunnar Kaiser kürzlich mit seinem Film „Die Zerstörung der Identitären Bewegung“ (Link unten). Er arbeitet heraus, was Identitäre und Neue Rechte noch mehr hassen als den ethnokulturell Unidentischen, nämlich den, ups, Liberalismus, auch und gerade den klassischen. Siehe dazu zuletzt auch meinen Einwurf „Martin Sellner und das patriotische Mosaik: Ein Gegenvorschlag“ (Link unten).

Die deutsche Neue Rechte ist inhaltlich und personell eng mit dem Flügel der AfD und den Identitären verbunden – Zentrum aller drei ist das berüchtigte Schnellroda mit dem Institut für Staatspolitik und der Zeitschrift „Sezession“. Hier achtet man gerne auf strenge Arbeitsteilung, die einen machen Politik (im und für den AfD-Flügel), die anderen spielen „Bewegung“ (bei den Identitären), und dann gibt es die, die mit Medien und Veranstaltungen die Szene verbinden. Wechsel zwischen den drei Orten der Arbeitsteilung sind jederzeit möglich und werden auch immer wieder betrieben. Dabei wird gerne die inhaltliche Bandbreite einer angeblichen „Mosaik-Rechten“ von nationalistisch bis liberal gezeichnet, die tatsächlich nicht existiert, was schon daran zu erkennen ist, dass der Schöpfer dieses Mogelworts, Benedikt Kaiser, keine Gelegenheit auslässt, mit „Liberalismus“, „Kapitalismus“ und „Marktradikalismus“ jene großen Feindbilder zu kennzeichnen und zu bekämpfen, die doch angeblich Teil des „Mosaiks“ sind oder sein könnten. Wenn man genau hinschaut, werden libertäre Ideen nirgends, wirklich nirgends dort vertreten, wo sich Neue Rechte, Identitäre und Flügel breitspielen. Wer nicht für möglich hält, wie ausgesprochen antiliberal die Identitären schon in offiziellen Einführungstexten argumentieren, der schaue erst recht den hervorragenden Beitrag von Gunnar Kaiser. Und dazu den soeben erschienenen zweiten Teil: „Die Identitäre Bewegung: Denn sie wissen nicht, was sie tun“ (Link ebenfalls unten).

Die eindeutige Stoßrichtung gegen Freiheit und Pluralismus bestätigen unzählige Artikel, Bücher, Videos und Podcasts des eben doch sehr eng gerahmten „Mosaiks“. Speerspitze ist der Jungeuropa-Verlag des Aktivisten und Verlegers Philip Stein, der gleichzeitig das mit Schnellroda eng verbundene (und recht eigentlich natürlich auch dort geplante) Netzwerk „Ein Prozent für unser Land“ leitet. Aktuell wurde dort das Buch „Sozialismus und Nation“ von Hermann Heller aus dem Jahr 1925 neu aufgelegt. Zuvor erregte man mit dem Titel „Marx von rechts“ einige Aufmerksamkeit. Wer mag, darf in die aufschlussreiche und gut gemachte Podcast-Reihe des Verlages hineinhören. In der Sendung Nummer 7 etwa unterhalten sich Stein und Benedikt Kaiser, der bereits erwähnte Herausgeber auch von „Marx gegen rechts“ und Stammautor der „Sezession“, über ihr liberales Feindbild und benennen explizit auch die libertären Anliegen. Nebenbei rutscht ihnen im Gespräch über die Neuauflage des „Klassikers“ von Heller heraus, dass dieser „damals natürlich noch nicht“ vom identitären Minimum der ethnokulturellen Identität sprach, sondern gleichbedeutend offen die Rassenfrage stellte. Am Ende plant Benedikt Kaiser den langen Marsch durch die staatlichen Institutionen, klar.

Stein und Kaiser sind keine Randfiguren der Szene aus Neuen Rechten, Identitären und AfD-Flügel. Andere, die mehr oder weniger offensiv gegen Freiheit und Liberalismus wettern und mehr oder weniger stark neue staatliche Enteignungen oder Umverteilungen fordern, sind etwa Thor von Waldstein, Björn Höcke, Andreas Kalbitz, Erik Lehnert oder Nils Wegner. Anders gesagt: Nach dem Zerwürfnis mit und dem Abgang von Karlheinz Weißmann sind die Stimmen der Vernunft durch oft nationalbolschewistische und immer dezidiert antiliberale Heißsporne ersetzt worden. Wohlgemerkt, wir reden hier von ihren politischen Positionen, nicht von den Qualitäten als Autoren oder vom Charakter der Protagonisten. Was Letzteres betrifft, und das machte die Auseinandersetzung vielleicht lange schwierig, unterscheiden sich nämlich manche der Genannten nach wie vor wie Tag und Nacht von so ziemlich allem, was im Mainstream anzutreffen ist.

Als ich 2015 zuletzt mit der großartigen Kolumnistin Ellen Kositza stritt (veröffentlicht in der „Sezession“, Link unten), die sich selbst gerne mal als die noch „Libertärste“ in und um Schnellroda sieht, wich Kositza mehrfach der Frage aus, warum und mit welchen Argumenten denn der Liberalismus in ihrem Hause als Hauptfeind ausgemacht wird. Desillusionierender war da nur noch, dass selbst sie, die wohl wirklich vergleichsweise am wenigsten staatsfixiert Denkende in ihrem Umfeld, staatliche Kultursubventionen – natürlich jene, die sie selbst nutzt – verteidigt. Sogar Kultur als Staatsaufgabe? Was aber soll dann keine mehr sein?

eigentümlich frei und die „Sezession“, stellvertretend quasi für die Libertären und die Neuen Rechten: Man kennt und liest sich seit zwei Jahrzehnten. In Schnellroda ohne jede kleinste Einsicht. Dass das politische Mittel des Staates aufgrund seiner Eigenschaft als Zwangsmonopolist moralisch und ökonomisch immer problematisch ist – sozusagen das libertäre Minimum an Erkenntnis –‍, wird im und um das „Institut für Staatspolitik“ hinweggeträumt.

Ich hatte es schon an anderer Stelle erwähnt: Es gab einmal Libertäre, die glaubten, es gebe strategische oder inhaltliche Gemeinsamkeiten mit linken Anarchisten, weil beide ja den Staat kritisieren. Was sie übersahen: Linke Anarchisten kritisieren den Zwangsmonopolisten nicht dafür, dass er Privateigentum beschneidet, sondern deshalb, weil er dies zu wenig leiste. Man steht nicht Seit an Seit gegenüber dem Staat, sondern man könnte kaum weiter voneinander entfernt positioniert sein, und der Staat liegt eher wie ein Ozean dazwischen.

Neue Rechte, Identitäre und AfD-Flügel sehen sich wie Klassisch-Liberale, Liberal-Konservative und Libertäre in Opposition zu den herrschenden Zuständen. Nur bekämpfen die Altlinksneurechten in und um Schnellroda den Status quo nicht, weil er Freiheit und Eigentum zunehmend beschneidet, wie es Klassisch-Liberale, Liberal-Konservative und Libertäre wahrnehmen. Nein, Identitäre und Co vermuten umgekehrt in den herrschenden Zuständen deutlich ein Zuviel an Markt, Pluralismus, weltweiter ökonomischer Arbeitsteilung und Freihandel („Globalismus“) – und den all dies vertretenden Liberalismus als ihren Hauptfeind trachten sie denn auch konsequent wie nichts sonst zu bekämpfen.

Man steht sich also auch hier gegenüber an den Ufern, den Ist-Zustand als See in der Mitte. Nur ziehen Libertäre im Zweifel den Status quo gegenüber den nationalbolschewistischen Träumereien der Neuen Rechten vor. Und wer in Schnellroda ehrlich ist, spricht das auch umgekehrt aus: Ihm ist Merkel-Deutschland bei aller Kritik im Zweifel deutlich näher und lieber als der Marktradikalismus, den klassische Liberale und Libertäre anstreben.

Deshalb glaube ich auch, dass es auf Dauer unklug ist, wenn in eigentümlich frei ausgerechnet der Flügel um Björn Höcke immer wieder gegen die innerparteiliche Konkurrenz verteidigt wird. Klar, dem Libertären sind Unvereinbarkeitsbeschlüsse zuwider und Verfolgte grundsätzlich sympathisch. Aber um persönliche Sympathie geht es nicht, und innerparteilich hart zur Sache geht auch der Flügel. Davon konnte sich zuletzt der als Delegierter abgewählte Jörg Meuthen überzeugen, zusammen mit Peter Boehringer einer der ganz wenigen Funktionsträger in der AfD mit liberalen und zuweilen libertären Bezügen.

Nein, bei aller Partei- und Politikskepsis ist es höchste Zeit, festzustellen, dass der Antiliberalismus, ja, die ausgesprochene Staatsgeilheit und die offen nationalistisch-sozialistischen Träumereien (und dabei geht es mir natürlich nicht um die billige Nazi-Keule) der Neuen Rechten und der Identitären bis in den AfD-Flügel hineinreichen und dieser wesentlich weiter noch als alle anderen Parteiströmungen in der AfD von dem entfernt steht, was Libertäre irgendwo anstreben. Und nebenbei: Wer nicht beim Betrachten der Aufnahmen von Björn Höckes Inszenierung beim Kyffhäusertreffen 2019 vor Scham in die Tischkante beißt, dem ist vermutlich nicht mehr zu helfen. Selbst Götz Kubitschek war das peinlich.

Der Flügel ist inzwischen weit mehr als der Zusammenschluss gegen Bernd Luckes innerparteiliches Durchregieren, gegen das er einst gegründet wurde. Inhaltlich ist immer deutlicher erkennbar, dass etwa auf dem verschobenen Sozialparteitag dieser Flügel fast deckungsgleich auch die Front der besonders Staatsgläubigen innerhalb der Partei repräsentiert. Angeführt von Andreas Kalbitz – den auch Freund Kubitschek inzwischen für vorzeigbarer als Höcke hält. Währenddessen bastelt Identitären-Chef Martin Sellner in Österreich bereits an einer parteipolitischen Alternative zur FPÖ in Form eines wiederauferstehenden BZÖ mit dem Zusatz „Allianz der Patrioten“. Hauptprogrammpunkt: „Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens: 2.500 Euro netto für jeden österreichischen Staatsbürger“. Denn „Patriotisch“ ist das neue (alte) Sozialistisch. Wann entsteht „Der Flügel: Allianz der Patrioten“ als neurechts-altlinkssozialistische Partei in Konkurrenz zur AfD?

Wenn es spätestens nach den Landtagswahlen im Herbst einen offenen Machtkampf innerhalb der Partei und die von vielen erwartete „Entscheidungsschlacht“ vor allem in der sozialpolitischen Ausrichtung gibt, dann stehen Libertäre, sofern das alles sie nicht ohnehin politikskeptisch ganz kaltlässt, gewiss nicht an der Seite der Neuen Rechten im Flügel. Taktisch nicht. Und inhaltlich schon gar nicht. Dann gilt es eher, den liberal-konservativen Jörg Meuthen gegen die mehr oder weniger unverhüllten Angriffe von Höcke und Co zu verteidigen, die von deren Kameraden im rot-roten Monomosaik vorbereitet wurden und begleitet werden.

Auf Dauer korrumpiert jede Partei. Aber liberale und libertäre Sprengsel innerhalb der AfD werden länger noch bestehen, je weniger Macht der etatistische Flügel am anderen Ufer des Sees hat. Spaltet sich die AfD, wäre das kein Drama, sondern im Zweifel eine Chance.

