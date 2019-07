Fridays-for-Future-Aktivisten fordern: „Macht die Erde wieder grün!“ In Biologie geschwänzt

22. Juli 2019

Das ist der Stoff, aus dem die Lemminge von morgen sind

von Michael Klein

Jeden Freitag sind Kinder in Deutschland unterwegs, um mit aller Kraft einer Überzeugung, die offenkundig auf Sand gebaut ist, gegen den Klimawandel, den man ihnen als Gewissheit verkauft hat, für den Kohleausstieg und gegen Kohlendioxid zu demonstrieren.

Unter diesen Kindern finden sich Spezialisten in Münster, die fordern: „Make the world green again!“, „Macht die Welt wieder grün!“. Offenkundig haben diese Kinder im Biologieunterricht geschwänzt oder niemand hat es bislang für notwendig befunden, sie darauf hinzuweisen, dass die Grünheit der Erde, die wir einfach einmal als „Blattmasse“ übersetzen, dann zunimmt, wenn Pflanzen schnell und einfach an Kohlendioxid kommen. Je mehr Kohlendioxidin der Atmosphäre ist, desto grüner ist die Erde. Weil der Kohlendioxidgehalt der Erdatmosphäre in den letzten Jahrzehnten auf 400 ppm gewachsen ist, deshalb kann die Nasa ein „Greening of the Earth“ – für alle, die auch den Englischunterricht geschwänzt haben: ein „Grünerwerden der Erde“ – feststellen. Merke: Man braucht mehr Kohlendioxid für eine grüne Erde. Ihr demonstriert aber gegen Kohlendioxid.

Im Biologieunterricht gefehlt. Zur einfachen Logik nicht fähig. Aber zum Klimawandel eine feste Überzeugung. Das ist der Stoff, aus dem die Lemminge von morgen sind, die auf Befehl über die Klippe springen, weil sie zu einem eigenständigen Urteil nicht fähig sind.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Sciencefiles“.