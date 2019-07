Nachruf auf Justin Raimondo Ein kompromissloser Kämpfer für den Frieden

01. Juli 2019

Seine Webseite Antiwar.com brach den unaufrichtigen Monopolanspruch der Linken auf Kriegsgegnerschaft

von Robert Grözinger

Bildquelle: Mises Institute Ein Kämpfer bis zuletzt: Justin Raimondo (1951-2019)

Justin Raimondo ist tot. Er starb am 27. Juni 2019. Damit ist ein wichtiger, ein weltweit einflussreicher Libertärer von uns gegangen. Ein Mann, der den Libertarismus an einer entscheidenden Front mitprägte, nämlich an der Front der Kriegsgegnerschaft. Das Wortspiel ist durchaus beabsichtigt, weil gerechtfertigt. Denn der 1951 geborene Raimondo war ...