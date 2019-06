Der Einkommensinvestor Ares Capital Corporation

30. Juni 2019

Investitionen in den US-amerikanischen Mittelstand

von Luis Pazos

Die Business Development Company (BDC) ist eine gesetzlich reglementierte Form börsennotierter Beteiligungs- und Sanierungsgesellschaften in den USA, die in den 1980er Jahren ins Leben gerufen wurde, um einerseits Anlagen in Risikokapital für Kleinanleger attraktiver zu gestalten beziehungsweise zu ermöglichen und andererseits die Finanzierungsmöglichkeiten mittelständischer Unternehmen zu stärken. Zu dem Zweck ...